Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdi
Rossiyaning Ufa shahrida murosasiz mushtlashuvlarni taqdim etuvchi nufuzli Prime FL ligasining navbatdagi katta turniri bo‘lib o‘tadi. Oqshomning markaziy jangida liganing amaldagi 77 kg vazndagi chempioni Ilnar «Xanter» Ishimbayev o‘rta vazn (84 kg gacha) toifasining vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun hamyurtimiz Bobur «Qarshilik» Qurbonovga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Aslida Ishimbayev ushbu kunda «Maestro» laqabli Xamzat Kuriyev bilan revansh jangida to‘qnash kelishi kerak edi. Biroq jangga bir hafta qolganda raqib jiddiy jarohat olib safdan chiqdi va tashkilotchilar shoshilinch ravishda o‘zbekistonlik tajribali nokautchi Bobur Qurbonovni taklif etdi.
«Qurbonovning gavdasi meni o‘ylantirdi»: Xanterdan ochiq e’tirof
Ilnar Ishimbayev so‘nggi lahzada raqib o‘zgarishiga qaramay, nima uchun ushbu xavfli jangga rozi bo‘lgani sabablarini ochiqladi:
Raqib almashinuviga munosabat: «Xamzatning jangdan chiqib ketishi meni deyarli hayron qoldirmadi, hozirgi kunda hamma narsa juda tez o‘zgarmoqda. Albatta, Kuriyev bilan jang muxlislar uchun juda dolzarb edi, lekin sportda bunday vaziyatlar bo‘lib turadi;
Vazn va gavda farqi: Bobur Qurbonov haqida taklif tushganda, meni birinchi navbatda uning gavdasi o‘ylantirdi. Uning tabiiy vazni 84 kg emas, balki 93 kg dan ham yuqori. Bu hatto mening ham asosiy vaznim emas;
Ehtiyotkorlik va reja: Yarim yil jang qilmadim, oktagonni sog‘inganman. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini taroziga qo‘yib ko‘rib rozi bo‘ldim. Endi Qurbonovga qarshi yanada ehtiyotkor bo‘laman, og‘ir vaznli jangchining kuchli zarbalarini o‘zimda sinab ko‘rishni istamayman. Qolaversa, bu xalqaro darajadagi to‘qnashuv».
Qo‘lqopsiz janglar tarixidagi yangi rekord ostonasida
Mazkur to‘qnashuv «Xanter» uchun nafaqat navbatdagi g‘alaba, balki tarixiy natijani qayd etish imkoniyatini ham beradi:
Qo‘sh kamar sohibi bo‘lish imkoni: Hozirda yarim o‘rta vaznda (77 kg) chempion bo‘lib turgan Ilnar Ishimbayev mazkur bahsda zafar quchsa, qo‘lqopsiz janglar tarixida bir vaqtning o‘zida ikki vazn toifasida chempion bo‘lgan ilk sportchiga aylanadi;
O‘zbek jangchisining rejasi: Bobur «Qarshilik» Qurbonov esa qisqa muddatli xabarga qaramay, favoritni mag‘lub etib, Prime FL kamarini O‘zbekistonga olib kelishni maqsad qilgan.
…