Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdi

·18·Sport
Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdi

Rossiyaning Ufa shahrida murosasiz mushtlashuvlarni taqdim etuvchi nufuzli Prime FL ligasining navbatdagi katta turniri bo‘lib o‘tadi. Oqshomning markaziy jangida liganing amaldagi 77 kg vazndagi chempioni Ilnar «Xanter» Ishimbayev o‘rta vazn (84 kg gacha) toifasining vakant bo‘lib turgan chempionlik kamari uchun hamyurtimiz Bobur «Qarshilik» Qurbonovga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Aslida Ishimbayev ushbu kunda «Maestro» laqabli Xamzat Kuriyev bilan revansh jangida to‘qnash kelishi kerak edi. Biroq jangga bir hafta qolganda raqib jiddiy jarohat olib safdan chiqdi va tashkilotchilar shoshilinch ravishda o‘zbekistonlik tajribali nokautchi Bobur Qurbonovni taklif etdi.

«Qurbonovning gavdasi meni o‘ylantirdi»: Xanterdan ochiq e’tirof

Ilnar Ishimbayev so‘nggi lahzada raqib o‘zgarishiga qaramay, nima uchun ushbu xavfli jangga rozi bo‘lgani sabablarini ochiqladi:

  • Raqib almashinuviga munosabat: «Xamzatning jangdan chiqib ketishi meni deyarli hayron qoldirmadi, hozirgi kunda hamma narsa juda tez o‘zgarmoqda. Albatta, Kuriyev bilan jang muxlislar uchun juda dolzarb edi, lekin sportda bunday vaziyatlar bo‘lib turadi;

  • Vazn va gavda farqi: Bobur Qurbonov haqida taklif tushganda, meni birinchi navbatda uning gavdasi o‘ylantirdi. Uning tabiiy vazni 84 kg emas, balki 93 kg dan ham yuqori. Bu hatto mening ham asosiy vaznim emas;

  • Ehtiyotkorlik va reja: Yarim yil jang qilmadim, oktagonni sog‘inganman. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini taroziga qo‘yib ko‘rib rozi bo‘ldim. Endi Qurbonovga qarshi yanada ehtiyotkor bo‘laman, og‘ir vaznli jangchining kuchli zarbalarini o‘zimda sinab ko‘rishni istamayman. Qolaversa, bu xalqaro darajadagi to‘qnashuv».

Qo‘lqopsiz janglar tarixidagi yangi rekord ostonasida

Mazkur to‘qnashuv «Xanter» uchun nafaqat navbatdagi g‘alaba, balki tarixiy natijani qayd etish imkoniyatini ham beradi:

  • Qo‘sh kamar sohibi bo‘lish imkoni: Hozirda yarim o‘rta vaznda (77 kg) chempion bo‘lib turgan Ilnar Ishimbayev mazkur bahsda zafar quchsa, qo‘lqopsiz janglar tarixida bir vaqtning o‘zida ikki vazn toifasida chempion bo‘lgan ilk sportchiga aylanadi;

  • O‘zbek jangchisining rejasi: Bobur «Qarshilik» Qurbonov esa qisqa muddatli xabarga qaramay, favoritni mag‘lub etib, Prime FL kamarini O‘zbekistonga olib kelishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Bugun, 14:16Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Bugun, 13:47Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiRayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiBugun, 12:55Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)