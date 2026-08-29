Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkin

·5·Texno
Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkin

Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniya Apple kelgusi oy taqdim etilishi kutilayotgan yangi qurilmalarni sotuvga chiqarish grafigida oʻzgarish qilishga hozirlik koʻrmoqda. Macwelt nashri xabariga koʻra, bu safar iPhone 18 Pro va boshqa gadjetlar uchun oldindan buyurtma berish odatdagi juma kunidan shanba kuniga koʻchirilishi mumkin. Ushbu oʻzgarish Apple uchun ham, global bozor uchun ham muhim ahamiyat kasb etib, xaridorlarning xarid qilish rejadagi odatiy tartibiga oʻzgartirish kiritadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Appleʼning navbatdagi yirik taqdimoti 2026-yilning 9-sentabriga moʻljallangan. Ushbu tadbir doirasida kompaniya iPhone 18 Pro flagmanini, oʻzining tarixidagi ilk buklama dizayndagi iPhone smartfonini, shuningdek, Apple Watch Series 12 hamda Ultra 4 aqlli soatlarini namoyish etishi kutilmoqda. Anʼanaga koʻra, yangi mahsulotlar taqdim etilgan haftaning jum这个时候 kuni oldindan buyurtmalar uchun ochilar edi.

Sana oʻzgarishining asosiy sababi

Biroq kelgusi sentabr oyida yuzaga keladigan taqvim xususiyati Apple rahbarlarini ushbu anʼanaviy jadvalni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Gap shundaki, 2026-yilda taqdimotdan keyingi birinchi juma kuni — 11-sentabrga toʻgʻri keladi. AQSh va butun dunyo uchun motam kuni hisoblangan ushbu sanada tijoriy kampaniyalarni, jumladan, yangi mahsulotlar savdosini boshlash kompaniya siyosati va etika meʼyorlariga toʻgʻri kelmaydi.

Shu munosabat bilan Apple oldindan buyurtmalarni bir kun kechiktirib, 12-sentabr, shanba kuniga belgilashi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, kompaniya bundan oʻn bir yil muqaddam ham shunday amaliyotni qoʻllagan edi. 2015-yilda 11-sentabr juma kuniga toʻgʻri kelgani sababli, iPhone 6s va iPhone 6s Plus modellari uchun oldindan buyurtmalar aynan shanba — 12-sentabr kuni ochilgan edi.

Vaqt boʻyicha oʻzgarishlar va boshqa yangiliklar

Manbalarning taʼkidlashicha, faqatgina sana emas, balki oldindan buyurtma berish boshlanadigan aniq vaqt ham oʻzgarishi mumkin. Tinch okeani vaqti bilan tonggi soat 5:00 dagi anʼanaviy boshlanish oʻrniga, Apple bu safar jarayonni tunda, aniqrogʻi tungi soat 12:00 da boshlashi kutilmoqda. Bu esa turli mintaqalardagi xaridorlar uchun vaqtni hisoblashda oʻziga xos qulaylik yoki noqulayliklar tugʻdirishi mumkin.

Shu bilan birga, kutilayotgan qurilmalarning barchasi ham bir vaqtning oʻzida sotuvga chiqmasligi ehtimoli bor. Masalan, iPhone 18 Pro va yangi avlod Apple Watch qurilmalari sentabr oʻrtalarida buyurtma uchun ochilsa, kompaniyaning ilk buklama smartfoni boʻlgan yangi qurilma biroz kechroq — sentabr oyi oxirlarida taqdim etilishi taxmin qilinmoqda. Apple ushbu oʻzgarishlar yuzasidan rasmiy bayonotni taqdimot kuniga yaqinroq eʼlon qilishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18 ProApple WatchTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiAQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiBugun, 11:50Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiNASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldiBugun, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi