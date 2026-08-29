Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkin
Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniya Apple kelgusi oy taqdim etilishi kutilayotgan yangi qurilmalarni sotuvga chiqarish grafigida oʻzgarish qilishga hozirlik koʻrmoqda. Macwelt nashri xabariga koʻra, bu safar iPhone 18 Pro va boshqa gadjetlar uchun oldindan buyurtma berish odatdagi juma kunidan shanba kuniga koʻchirilishi mumkin. Ushbu oʻzgarish Apple uchun ham, global bozor uchun ham muhim ahamiyat kasb etib, xaridorlarning xarid qilish rejadagi odatiy tartibiga oʻzgartirish kiritadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Appleʼning navbatdagi yirik taqdimoti 2026-yilning 9-sentabriga moʻljallangan. Ushbu tadbir doirasida kompaniya iPhone 18 Pro flagmanini, oʻzining tarixidagi ilk buklama dizayndagi iPhone smartfonini, shuningdek, Apple Watch Series 12 hamda Ultra 4 aqlli soatlarini namoyish etishi kutilmoqda. Anʼanaga koʻra, yangi mahsulotlar taqdim etilgan haftaning jum这个时候 kuni oldindan buyurtmalar uchun ochilar edi.
Sana oʻzgarishining asosiy sababiBiroq kelgusi sentabr oyida yuzaga keladigan taqvim xususiyati Apple rahbarlarini ushbu anʼanaviy jadvalni qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda. Gap shundaki, 2026-yilda taqdimotdan keyingi birinchi juma kuni — 11-sentabrga toʻgʻri keladi. AQSh va butun dunyo uchun motam kuni hisoblangan ushbu sanada tijoriy kampaniyalarni, jumladan, yangi mahsulotlar savdosini boshlash kompaniya siyosati va etika meʼyorlariga toʻgʻri kelmaydi.
Shu munosabat bilan Apple oldindan buyurtmalarni bir kun kechiktirib, 12-sentabr, shanba kuniga belgilashi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, kompaniya bundan oʻn bir yil muqaddam ham shunday amaliyotni qoʻllagan edi. 2015-yilda 11-sentabr juma kuniga toʻgʻri kelgani sababli, iPhone 6s va iPhone 6s Plus modellari uchun oldindan buyurtmalar aynan shanba — 12-sentabr kuni ochilgan edi.
Vaqt boʻyicha oʻzgarishlar va boshqa yangiliklarManbalarning taʼkidlashicha, faqatgina sana emas, balki oldindan buyurtma berish boshlanadigan aniq vaqt ham oʻzgarishi mumkin. Tinch okeani vaqti bilan tonggi soat 5:00 dagi anʼanaviy boshlanish oʻrniga, Apple bu safar jarayonni tunda, aniqrogʻi tungi soat 12:00 da boshlashi kutilmoqda. Bu esa turli mintaqalardagi xaridorlar uchun vaqtni hisoblashda oʻziga xos qulaylik yoki noqulayliklar tugʻdirishi mumkin.
Shu bilan birga, kutilayotgan qurilmalarning barchasi ham bir vaqtning oʻzida sotuvga chiqmasligi ehtimoli bor. Masalan, iPhone 18 Pro va yangi avlod Apple Watch qurilmalari sentabr oʻrtalarida buyurtma uchun ochilsa, kompaniyaning ilk buklama smartfoni boʻlgan yangi qurilma biroz kechroq — sentabr oyi oxirlarida taqdim etilishi taxmin qilinmoqda. Apple ushbu oʻzgarishlar yuzasidan rasmiy bayonotni taqdimot kuniga yaqinroq eʼlon qilishi kutilmoqda.
…