Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?
Angliya Premer-ligasida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda «Kristal Pelas» ustidan 4:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvda «shaharliklar» safida hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, o‘ng qanot himoyasida faol va mustahkam harakat qildi.
O‘zbekistonlik 22 yoshli futbolchi bellashuvning 89-daqiqasiga qadar maydonda to‘p surib, vazifasini a’lo darajada bajarganidan so‘ng murabbiylar qarori bilan zaxiraga olindi.
Husanovning qanotdagi ishonchli harakatlari
Dunyoga mashhur nufuzli statistik portal Sofascore mazkur bahsda to‘p surgan har bir futbolchining xatti-harakatlarini raqamlar va aniq ko‘rsatkichlar orqali baholadi:
Husanovga qo‘yilgan ball: Portal ekspertlari Abduqodir Husanovning mudofaa va hujumga qo‘shilishdagi foydali o‘yinini 7,1 ball bilan baholadi;
Tezkorlik va intizom: Himoyachi raqib qanot hujumchilariga qarshi yakkama-yakka kurashlarda ishonchli harakat qilib, 89 daqiqa davomida pozitsion xatolarga yo‘l qo‘ymadi;
Murabbiy ishonchi: Husanovning o‘ng qanot mudofaasida asosiy tarkibdan joy olishi uning jamoa taktik chizmasida muhim figuraga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Sofascore: «Manchester Siti» futbolchilarining to‘liq baholari
Rayan Sherki — 8,6 (O‘yinning eng yaxshi futbolchisi, dubl muallifi);
Erling Holand — 8,1 (Hujum yetakchisi, 2 ta gol);
Ruben Diash — 7,7;
Mark Gehi — 7,7;
Elliot Anderson — 7,7;
Abduqodir Husanov — 7,1;
Fil Foden — 6,9;
Yoshko Gvardiol — 6,6;
Janluiji Donnarumma — 6,4;
Antuan Semeno — 6,3;
Niko O'Reyli — 6,3.
…