Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?

·36·Sport
Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?

Angliya Premer-ligasida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda «Kristal Pelas» ustidan 4:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuvda «shaharliklar» safida hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, o‘ng qanot himoyasida faol va mustahkam harakat qildi.

O‘zbekistonlik 22 yoshli futbolchi bellashuvning 89-daqiqasiga qadar maydonda to‘p surib, vazifasini a’lo darajada bajarganidan so‘ng murabbiylar qarori bilan zaxiraga olindi.

Husanovning qanotdagi ishonchli harakatlari

Dunyoga mashhur nufuzli statistik portal Sofascore mazkur bahsda to‘p surgan har bir futbolchining xatti-harakatlarini raqamlar va aniq ko‘rsatkichlar orqali baholadi:

  • Husanovga qo‘yilgan ball: Portal ekspertlari Abduqodir Husanovning mudofaa va hujumga qo‘shilishdagi foydali o‘yinini 7,1 ball bilan baholadi;

  • Tezkorlik va intizom: Himoyachi raqib qanot hujumchilariga qarshi yakkama-yakka kurashlarda ishonchli harakat qilib, 89 daqiqa davomida pozitsion xatolarga yo‘l qo‘ymadi;

  • Murabbiy ishonchi: Husanovning o‘ng qanot mudofaasida asosiy tarkibdan joy olishi uning jamoa taktik chizmasida muhim figuraga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Sofascore: «Manchester Siti» futbolchilarining to‘liq baholari

  • Rayan Sherki — 8,6 (O‘yinning eng yaxshi futbolchisi, dubl muallifi);

  • Erling Holand — 8,1 (Hujum yetakchisi, 2 ta gol);

  • Ruben Diash — 7,7;

  • Mark Gehi — 7,7;

  • Elliot Anderson — 7,7;

  • Abduqodir Husanov — 7,1;

  • Fil Foden — 6,9;

  • Yoshko Gvardiol — 6,6;

  • Janluiji Donnarumma — 6,4;

  • Antuan Semeno — 6,3;

  • Niko O'Reyli — 6,3.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!Bugun, 14:16Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiIshimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiBugun, 13:49Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiRayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiBugun, 12:55Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)