Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildi
Xitoyning Shanxay shahrida davom etayotgan UFC Fight Night 286 turniri keskin va shov-shuvli natijalar bilan davom etmoqda. Musobaqaning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim jangida (co-main event) ayollar minimal vazn toifasining ikki kuchli vakilasi — braziliyalik Deniz Gomes hamda mezbonlarning tajribali yulduzi Yan Syaonan oktagonga ko‘tarildi.
O‘z muxlislari qarshisida to‘p surgan va vazn reytingida to‘rtinchi pog‘onani egallab turgan xitoylik sportchi ushbu bahsda mutlaq favoritlardan biri sanalardi. Biroq jang mutlaqo kutilmagan tarzda, ilk raundning o‘zidayoq tezkor yakun topdi.
1-raunddagi halokatli zarba: Gomes raqibasini qulatdi
26 yoshli braziliyalik sportchi jangning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, faol va tajovuzkor uslubda harakat qildi:
Hal qiluvchi nokaut: Birinchi raundning so‘nggi qismida Deniz Gomes raqibasining himoyasidagi ochiqlikdan mohirona foydalanib, nihoyatda kuchli va aniq zarba yo‘lladi;
Referi aralashuvi: Og‘ir zarbadan so‘ng muvozanatni yo‘qotib yerga qulagan 37 yoshli Yan Syaonanni ko‘rgan referi jangchi salomatligini saqlash maqsadida bellashuvni zudlik bilan to‘xtatdi va sof nokaut (KO) qayd etdi;
Mezbonlar shoki: Mahalliy muxlislarning asosiy umidlaridan biri bo‘lgan xitoylik faxriyning o‘z yurtidagi muddatidan oldin mag‘lubiyati tribunalarni karaxt holga solib qo‘ydi.
Diviziondagi yangi kuch: 5 ta ketma-ket g‘alaba
Mazkur muvaffaqiyat 26 yoshli Deniz Gomesning professional faoliyatidagi eng katta g‘alabalaridan biriga aylandi:
G‘alabali seriya: Gomes UFC oktagonidagi ketma-ket beshinchi g‘alabasini rasmiylashtirib, o‘z hisobidagi umumiy yutuqlar sonini 13 taga yetkazdi (13-3);
Top-5 sari qadam: Reytingda 4-o‘rinni egallab turgan Syaonanni taslim etish orqali braziliyalik sportchi minimal vazn divizionining chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarlari safiga qo‘shildi;
Syaonanning inqirozi: 37 yoshli tajribali Yan Syaonan esa o‘z faoliyatidagi ketma-ket ikkinchi, umumiy hisobda esa 6-mag‘lubiyatini (18-6) qabul qilib oldi.
…