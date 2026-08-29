Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildi

·20·Sport
Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildi

Xitoyning Shanxay shahrida davom etayotgan UFC Fight Night 286 turniri keskin va shov-shuvli natijalar bilan davom etmoqda. Musobaqaning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim jangida (co-main event) ayollar minimal vazn toifasining ikki kuchli vakilasi — braziliyalik Deniz Gomes hamda mezbonlarning tajribali yulduzi Yan Syaonan oktagonga ko‘tarildi.

O‘z muxlislari qarshisida to‘p surgan va vazn reytingida to‘rtinchi pog‘onani egallab turgan xitoylik sportchi ushbu bahsda mutlaq favoritlardan biri sanalardi. Biroq jang mutlaqo kutilmagan tarzda, ilk raundning o‘zidayoq tezkor yakun topdi.

1-raunddagi halokatli zarba: Gomes raqibasini qulatdi

26 yoshli braziliyalik sportchi jangning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, faol va tajovuzkor uslubda harakat qildi:

  • Hal qiluvchi nokaut: Birinchi raundning so‘nggi qismida Deniz Gomes raqibasining himoyasidagi ochiqlikdan mohirona foydalanib, nihoyatda kuchli va aniq zarba yo‘lladi;

  • Referi aralashuvi: Og‘ir zarbadan so‘ng muvozanatni yo‘qotib yerga qulagan 37 yoshli Yan Syaonanni ko‘rgan referi jangchi salomatligini saqlash maqsadida bellashuvni zudlik bilan to‘xtatdi va sof nokaut (KO) qayd etdi;

  • Mezbonlar shoki: Mahalliy muxlislarning asosiy umidlaridan biri bo‘lgan xitoylik faxriyning o‘z yurtidagi muddatidan oldin mag‘lubiyati tribunalarni karaxt holga solib qo‘ydi.

Diviziondagi yangi kuch: 5 ta ketma-ket g‘alaba

Mazkur muvaffaqiyat 26 yoshli Deniz Gomesning professional faoliyatidagi eng katta g‘alabalaridan biriga aylandi:

  • G‘alabali seriya: Gomes UFC oktagonidagi ketma-ket beshinchi g‘alabasini rasmiylashtirib, o‘z hisobidagi umumiy yutuqlar sonini 13 taga yetkazdi (13-3);

  • Top-5 sari qadam: Reytingda 4-o‘rinni egallab turgan Syaonanni taslim etish orqali braziliyalik sportchi minimal vazn divizionining chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarlari safiga qo‘shildi;

  • Syaonanning inqirozi: 37 yoshli tajribali Yan Syaonan esa o‘z faoliyatidagi ketma-ket ikkinchi, umumiy hisobda esa 6-mag‘lubiyatini (18-6) qabul qilib oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...Bugun, 18:19Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Bugun, 18:14Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 18:03Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)