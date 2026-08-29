«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...
Toshkentning «Bunyodkor» klubida murabbiylar shtabi bilan bog‘liq jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Jamoa bosh murabbiyi Ilyos Zeytullayevga yordam berib kelgan uch nafar italiyalik mutaxassis klubni tark etgan.
Ularning ketishi jamoa mavsumi davomidagi eng diqqatga sazovor o‘zgarishlardan biri bo‘ldi. Xo‘sh, «Bunyodkor»da aynan kimlar ishini yakunladi va endi murabbiylar shtabi qanday ko‘rinish oladi?
Uch nafar italiyalik mutaxassis ketdi
Insayder Abdulaziz Iskandarov ma’lumotiga ko‘ra, «Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayevga yordam bergan quyidagi mutaxassislar klub bilan xayrlashgan:
Andres Mauro;
Alessandro Spinolo;
Marko Nikodemo.
Ularning uchalasi ham italiyalik mutaxassislar bo‘lib, Zeytullayevning murabbiylar shtabida faoliyat yuritib kelgan.
«Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayevga yordam berayotgan uch nafar italiyalik murabbiy klubni tark etdi.
Zeytullayev shtabida o‘zgarish
Ilyos Zeytullayevning «Bunyodkor»dagi faoliyatida italiyalik mutaxassislar bilan hamkorlik muhim jihatlardan biri edi.
Endi esa murabbiylar shtabi tarkibi o‘zgarishi kutilmoqda. Uch nafar mutaxassisning bir vaqtning o‘zida ketishi jamoaning mashg‘ulot jarayoni va ichki ish taqsimotiga ham ta’sir qilishi mumkin.
Biroq hozircha ularning klubni tark etish sabablari rasman ma’lum qilinmagan.
Endi asosiy savol — ularning o‘rnini kim egallaydi?
«Bunyodkor» uchun endi eng qiziq masala — bo‘shagan lavozimlarga yangi mutaxassislar jalb qilinadimi yoki mavjud murabbiylar shtabi ichida qayta taqsimot amalga oshiriladimi?
Hozircha bu borada rasmiy ma’lumot yo‘q.
Shu sababli klubdagi keyingi qarorlar alohida qiziqish uyg‘otmoqda.
«Bunyodkor»da yangi bosqich boshlanishi mumkin
Uch nafar italiyalik murabbiyning ketishi oddiy kadrlar o‘zgarishi bo‘lib qoladimi yoki jamoa murabbiylar shtabida kengroq islohotlarning boshlanishi bo‘ladimi — bu hozircha noma’lum.
Ammo bir narsa aniq: «Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayev atrofidagi murabbiylar shtabi endi avvalgidek emas.
Klubning keyingi qarorlari esa ushbu o‘zgarishlarning haqiqiy sabablari va jamoaning mavsumdagi rejalariga oydinlik kiritishi mumkin.
…