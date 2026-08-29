«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...

·28·Sport
«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...

Toshkentning «Bunyodkor» klubida murabbiylar shtabi bilan bog‘liq jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Jamoa bosh murabbiyi Ilyos Zeytullayevga yordam berib kelgan uch nafar italiyalik mutaxassis klubni tark etgan.

Ularning ketishi jamoa mavsumi davomidagi eng diqqatga sazovor o‘zgarishlardan biri bo‘ldi. Xo‘sh, «Bunyodkor»da aynan kimlar ishini yakunladi va endi murabbiylar shtabi qanday ko‘rinish oladi?

Uch nafar italiyalik mutaxassis ketdi

Insayder Abdulaziz Iskandarov ma’lumotiga ko‘ra, «Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayevga yordam bergan quyidagi mutaxassislar klub bilan xayrlashgan:

  • Andres Mauro;

  • Alessandro Spinolo;

  • Marko Nikodemo.

Ularning uchalasi ham italiyalik mutaxassislar bo‘lib, Zeytullayevning murabbiylar shtabida faoliyat yuritib kelgan.

«Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayevga yordam berayotgan uch nafar italiyalik murabbiy klubni tark etdi.

Zeytullayev shtabida o‘zgarish

Ilyos Zeytullayevning «Bunyodkor»dagi faoliyatida italiyalik mutaxassislar bilan hamkorlik muhim jihatlardan biri edi.

Endi esa murabbiylar shtabi tarkibi o‘zgarishi kutilmoqda. Uch nafar mutaxassisning bir vaqtning o‘zida ketishi jamoaning mashg‘ulot jarayoni va ichki ish taqsimotiga ham ta’sir qilishi mumkin.

Biroq hozircha ularning klubni tark etish sabablari rasman ma’lum qilinmagan.

Endi asosiy savol — ularning o‘rnini kim egallaydi?

«Bunyodkor» uchun endi eng qiziq masala — bo‘shagan lavozimlarga yangi mutaxassislar jalb qilinadimi yoki mavjud murabbiylar shtabi ichida qayta taqsimot amalga oshiriladimi?

Hozircha bu borada rasmiy ma’lumot yo‘q.

Shu sababli klubdagi keyingi qarorlar alohida qiziqish uyg‘otmoqda.

«Bunyodkor»da yangi bosqich boshlanishi mumkin

Uch nafar italiyalik murabbiyning ketishi oddiy kadrlar o‘zgarishi bo‘lib qoladimi yoki jamoa murabbiylar shtabida kengroq islohotlarning boshlanishi bo‘ladimi — bu hozircha noma’lum.

Ammo bir narsa aniq: «Bunyodkor»da Ilyos Zeytullayev atrofidagi murabbiylar shtabi endi avvalgidek emas.

Klubning keyingi qarorlari esa ushbu o‘zgarishlarning haqiqiy sabablari va jamoaning mavsumdagi rejalariga oydinlik kiritishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Bugun, 18:14Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 18:03Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)