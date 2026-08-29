Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdi
Huawei kompaniyasi oʻzining eng mashhur tibbiy yoʻnalishdagi qurilmalaridan biri boʻlgan Watch D3 aqlli soatini birinchi marta ommaga koʻrsatdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi gadjet foydalanuvchilarga qon bosimini yanada aniq va qulay nazorat qilish imkonini berib, butun dunyo boʻylab taqdimotini shu yilning 2-sentabriga belgilagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod qurilmasi tashqi koʻrinishi boʻyicha sezilarli darajada oʻzgarishlarga uchragan. Xususan, ishlab chiqaruvchilar soat korpusini avvalgiga nisbatan yupqalashtirishga muvaffaq boʻlishdi, ekran hajmi esa kattalashib, uning atrofidagi hoshiyalar yanada qisqartirildi. Bu esa foydalanuvchiga nafaqat estetik zavq, balki maʼlumotlarni oʻqishda qoʻshimcha qulaylik taqdim etadi.
Dizayn va ranglar palitrasiQurilma bozorga Amber Brown va White deb nomlangan ikki xil rang variantida chiqarilishi kutilmoqda. Shuningdek, soat zamonaviy oltin rangli bezel va yumshoq teksturali tasmalar bilan jihozlanadi. Muhandislar boshqaruv elementlari joylashuviga ham alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, aylanuvchi toj va funksional tugmaning anʼanaviy oʻrni oʻzgarishsiz qoldirilgan.
Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu — qon bosimini oʻlchash jarayonining yanada qulaylashganidir. Garchi kompaniya hozircha ekran texnologiyasining aniq texnik tavsiflarini toʻliq oshkor etmagan boʻlsa-da, avvalgi model — Watch D2 1,82 dyuymli AMOLED displey va 1500 nit gacha boʻlgan yuqori yorqinlik darajasiga ega boʻlganini eslatib oʻtish joiz.
2-sentabrdagi global taqdimot2-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan global taqdimotda Huawei faqatgina bitta qurilma bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu tadbir doirasida bir nechta yangi taqiladigan gadjetlar omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.
Kutilayotgan yangi qurilmalar sirasiga quyidagilar kiradi:
- Huawei Watch D3 aqlli soati
- Yangi avlod Huawei Watch 6 soatlari
- FreeBuds Neo nomli simsiz quloqchinlar
…