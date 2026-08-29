Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdi

·16·Texno
Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdi

Huawei kompaniyasi oʻzining eng mashhur tibbiy yoʻnalishdagi qurilmalaridan biri boʻlgan Watch D3 aqlli soatini birinchi marta ommaga koʻrsatdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yangi gadjet foydalanuvchilarga qon bosimini yanada aniq va qulay nazorat qilish imkonini berib, butun dunyo boʻylab taqdimotini shu yilning 2-sentabriga belgilagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod qurilmasi tashqi koʻrinishi boʻyicha sezilarli darajada oʻzgarishlarga uchragan. Xususan, ishlab chiqaruvchilar soat korpusini avvalgiga nisbatan yupqalashtirishga muvaffaq boʻlishdi, ekran hajmi esa kattalashib, uning atrofidagi hoshiyalar yanada qisqartirildi. Bu esa foydalanuvchiga nafaqat estetik zavq, balki maʼlumotlarni oʻqishda qoʻshimcha qulaylik taqdim etadi.

Dizayn va ranglar palitrasi

Qurilma bozorga Amber Brown va White deb nomlangan ikki xil rang variantida chiqarilishi kutilmoqda. Shuningdek, soat zamonaviy oltin rangli bezel va yumshoq teksturali tasmalar bilan jihozlanadi. Muhandislar boshqaruv elementlari joylashuviga ham alohida eʼtibor qaratgan boʻlib, aylanuvchi toj va funksional tugmaning anʼanaviy oʻrni oʻzgarishsiz qoldirilgan.

Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu — qon bosimini oʻlchash jarayonining yanada qulaylashganidir. Garchi kompaniya hozircha ekran texnologiyasining aniq texnik tavsiflarini toʻliq oshkor etmagan boʻlsa-da, avvalgi model — Watch D2 1,82 dyuymli AMOLED displey va 1500 nit gacha boʻlgan yuqori yorqinlik darajasiga ega boʻlganini eslatib oʻtish joiz.

2-sentabrdagi global taqdimot

2-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan global taqdimotda Huawei faqatgina bitta qurilma bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu tadbir doirasida bir nechta yangi taqiladigan gadjetlar omma eʼtiboriga havola etilishi kutilmoqda.

Kutilayotgan yangi qurilmalar sirasiga quyidagilar kiradi:

  • Huawei Watch D3 aqlli soati
  • Yangi avlod Huawei Watch 6 soatlari
  • FreeBuds Neo nomli simsiz quloqchinlar
Mazkur yangi ekotizim qurilmalarining jahon bozoriga chiqarilishi kompaniyaning taqiladigan gadjetlar segmentidagi mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Xaridorlar uchun tibbiy koʻrsatkichlarni kuzatish imkonini beruvchi bunday texnologiyalar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

HuaweiWatch D3Smart soatTexnologiyaTaqiqlanuvchi gadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiHuawei Mate XT 2 smartfoni rasmiy taqdimotidan oldin oshkor etildiBugun, 17:56Bayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBayonurda Progress MS-35 kosmik yuk kemasi yonilgʻi bilan toʻldirildiBugun, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinBugun, 15:28Asus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiAsus oʻyin noutbugida suyuq metallni almashtirgach unumdorlik keskin oshdiBugun, 14:53Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiApple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildiBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi