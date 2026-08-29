Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»

·38·Madaniyat
Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»

«Kimga qo‘ng‘iroq qilasiz?» loyihasining ilk mehmoni bo‘lgan aktrisa Rayhon Ulasenova qiziqarli savollarga javob berish asnosida shaxsiy hayotiga oid kutilmagan ma’lumotni oshkor qildi.

Suhbat davomida aktrisa loyihaning ko‘plab savollariga javob sifatida turmush o‘rtog‘iga qo‘ng‘iroq qilishini ma’lum qildi. Suhbat yakunida esa nega eriga tez-tez murojaat qilishining sababini tushuntirdi.

Rayhon Ulasenovaning aytishicha, er-xotin to‘ydan keyin yillar o‘tishi bilan bir-biriga shu qadar yaqin bo‘lib ketar ekanki, har qanday vaziyatda turmush o‘rtog‘iga suyanadi. Pul kerak bo‘lsa ham, mashinasi buzilib qolsa ham, maslahat zarur bo‘lsa ham, hatto o‘zini yolg‘iz his qilganda ham unga qo‘ng‘iroq qiladi.

Aktrisa hatto tez-tez adashib qolishi sababli mashinasiga maxsus chip o‘rnatilganini ham aytdi.

«Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan. Chunki meni tez-tez yo‘qolib qoladigan odatim bor. Chetroq, internet yo‘q joylarga borib qolsam, darrov erimga telefon qilib, “Men hozir qayerdaman?” deb so‘rayman. Ular esa telefondan qarab, “Sen o‘sha yerdasan, uyoqqa yur, buyoqqa yur”, deb yo‘l ko‘rsatadilar.

Mashinam buzilib qolsa ham telefon qilaman. Shundoq keladilar, men esa ularning mashinasini minib ketaman», — dedi Rayhon Ulasenova.

Aktrisaning bu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Bugun, 18:39G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)Bugun, 17:54«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)Bugun, 14:04«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)Kecha, 21:29Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiMaryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiKecha, 12:48Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Kecha, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi