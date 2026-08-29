Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)

·28·Sport
Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)

Xitoyning Shanxay shahridagi «SPD Bank Oriental Sports Center» arenasida bo‘lib o‘tgan UFC turniri muxlislarga yana bir shiddatli va yorqin jangni taqdim etdi. Yarim og‘ir vazn toifasida kikboksing bo‘yicha sobiq K-1 chempioni xitoylik Lyu Se promoushendagi ilk jangini Dana White's Contender Series orqali ligaga kirib kelgan xavfli braziliyalik Levi Rodriges-kichikga qarshi o‘tkazdi.

MMA bo‘yicha karyerasida bor-yo‘g‘i to‘rtta jang o‘tkazgan bo‘lishiga qaramay, ushbu to‘qnashuvda favorit sifatida qaralgan Lyu Se o‘z muxlislari qarshisida ishonchni to‘liq oqladi va bahsni birinchi raundning o‘zidayoq dahshatli finish bilan yakunladi.

Chakkaga tekkan zarba va chaqmoqdek o‘ng xuk

Jang dastlabki soniyalardanoq har ikki tomonning murosasiz va ochiq zarbalar almashinuvi bilan boshlandi:

  • Dastlabki bosim: Bahs avvalida Levi Rodriges-kichik ancha faol ko‘rinib, bir nechta aniq zarbalari bilan xitoylik sportchini larzaga keltirishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Burilish nuqtasi — Nokdaun: Birinchi raund o‘rtalariga kelib Lyu Se raqibning ochiq qolgan chakka qismiga kuchli zarba yo‘llab, Rodrigesni muvozanatdan chiqardi va og‘ir nokdaun holatiga tushirdi;

  • Qulash va yakuniy nuqta: Garchi braziliyalik jangchi oyoqqa turib, javob zarbalari bilan vaziyatdan chiqishga uringan bo‘lsa-da, uning oyoqlari muvozanatni saqlay olmadi. Oradan ko‘p o‘tmay Lyu Se tomonidan berilgan kuchli o‘ng xuk zarbasidan so‘ng Rodriges to‘g‘ridan to‘g‘ri oktagon yuzasiga yuztuban quladi va referi jangni zudlik bilan to‘xtatib, toza nokautni (KO) qayd etdi.

Kikboksing yulduzining MMAdagi porloq kelajagi

K-1 chempionining UFC'dagi bunday ishonchli va shov-shuvli starti yarim og‘ir vazn divizioniga yangi xavfli nokautchi kirib kelganini ko‘rsatdi:

  • Ishonchli debyut: Lyu Se o‘z hisobidagi kam sonli MMA janglariga qaramay, yuqori darajadagi stoyka texnikasi evaziga raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Shanxaylik muxlislar olqishi: Mezbon jangchining 1-raunddagi tezkor g‘alabasi tribunalarni oyoqqa turg‘izdi va unga divizionning kuchliroq raqiblari sari keng yo‘l ochdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...Bugun, 18:19Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Bugun, 18:14Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 18:03Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)