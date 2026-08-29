Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)
Xitoyning Shanxay shahridagi «SPD Bank Oriental Sports Center» arenasida bo‘lib o‘tgan UFC turniri muxlislarga yana bir shiddatli va yorqin jangni taqdim etdi. Yarim og‘ir vazn toifasida kikboksing bo‘yicha sobiq K-1 chempioni xitoylik Lyu Se promoushendagi ilk jangini Dana White's Contender Series orqali ligaga kirib kelgan xavfli braziliyalik Levi Rodriges-kichikga qarshi o‘tkazdi.
MMA bo‘yicha karyerasida bor-yo‘g‘i to‘rtta jang o‘tkazgan bo‘lishiga qaramay, ushbu to‘qnashuvda favorit sifatida qaralgan Lyu Se o‘z muxlislari qarshisida ishonchni to‘liq oqladi va bahsni birinchi raundning o‘zidayoq dahshatli finish bilan yakunladi.
Chakkaga tekkan zarba va chaqmoqdek o‘ng xuk
Jang dastlabki soniyalardanoq har ikki tomonning murosasiz va ochiq zarbalar almashinuvi bilan boshlandi:
Dastlabki bosim: Bahs avvalida Levi Rodriges-kichik ancha faol ko‘rinib, bir nechta aniq zarbalari bilan xitoylik sportchini larzaga keltirishga muvaffaq bo‘ldi;
Burilish nuqtasi — Nokdaun: Birinchi raund o‘rtalariga kelib Lyu Se raqibning ochiq qolgan chakka qismiga kuchli zarba yo‘llab, Rodrigesni muvozanatdan chiqardi va og‘ir nokdaun holatiga tushirdi;
Qulash va yakuniy nuqta: Garchi braziliyalik jangchi oyoqqa turib, javob zarbalari bilan vaziyatdan chiqishga uringan bo‘lsa-da, uning oyoqlari muvozanatni saqlay olmadi. Oradan ko‘p o‘tmay Lyu Se tomonidan berilgan kuchli o‘ng xuk zarbasidan so‘ng Rodriges to‘g‘ridan to‘g‘ri oktagon yuzasiga yuztuban quladi va referi jangni zudlik bilan to‘xtatib, toza nokautni (KO) qayd etdi.
Kikboksing yulduzining MMAdagi porloq kelajagi
K-1 chempionining UFC'dagi bunday ishonchli va shov-shuvli starti yarim og‘ir vazn divizioniga yangi xavfli nokautchi kirib kelganini ko‘rsatdi:
Ishonchli debyut: Lyu Se o‘z hisobidagi kam sonli MMA janglariga qaramay, yuqori darajadagi stoyka texnikasi evaziga raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Shanxaylik muxlislar olqishi: Mezbon jangchining 1-raunddagi tezkor g‘alabasi tribunalarni oyoqqa turg‘izdi va unga divizionning kuchliroq raqiblari sari keng yo‘l ochdi.
…