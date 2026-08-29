Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)
Xitoyning Shanxay shahrida tashkil etilgan UFC Fight Night 286 turniri yakkakurash olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Musobaqaning markaziy jangida eng yengil vazn toifasining asosiy favoriti va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan 30 yoshli rossiyalik Umar Nurmagomedov mahalliy muxlislarning sevimlisi — 28 yoshli Song Yadongga qarshi oktagonga chiqdi.
Ko‘pchilik tahlilchilarning kutganiga zid ravishda, mazkur qarama-qarshilik muddatidan oldin va haqiqiy dramatik nokaut bilan yakunlandi.
Ikkinchi raunddagi chaqmoqdek zarbalar: Nurmagomedov qanday yiqitildi?
O‘z yurtida milliy muxlislarning tinimsiz qo‘llab-quvvatlashi ostida jang olib borgan xitoylik jangchi bahs davomida mukammal tayyorgarlik va taktikani namoyish etdi:
Hal qiluvchi bo‘yin zarbasi: Ikkinchi raund davom etayotgan pallada Song Yadong raqibning ochiq qolgan bo‘yin va bosh qismiga kutilmagan va nihoyatda kuchli zarba yo‘llab, Umarning muvozanatini butunlay yo‘qotdi;
Seriyali finish: Muvozanatni boy berib, yerga qulagan va himoyasiz qolgan rossiyalik sportchi ustiga Yadong yana uchta aniq hamda keskin zarba berdi;
Referi qarori: Referi zudlik bilan jangga aralashib, to‘qnashuvni to‘xtatdi va Song Yadongning sof nokaut (KO) evaziga qozongan tarixiy g‘alabasini e’lon qildi.
Abu-Dabidagi qoldirilgan jang va Shanxaydagi taqdir
Umar Nurmagomedov uchun ushbu turnir va raqib aslida rejadagidek kechmagan edi:
Jarohat tufayli ko‘chirish: Rossiyalik sportchi aslida iyul oyida UFC'ning Abu-Dabidagi yirik turnirida oktagonga ko‘tarilishi kerak edi. Biroq uning bo‘lajak raqibi Devid Martines jiddiy jarohat olib safdan chiqqach, promoushen jangni Shanxay kardiga ko‘chirishga qaror qilgandi;
Karyeradagi keskin burilish: Ushbu mag‘lubiyat Umar Nurmagomedovning chempionlik kamari sari bo‘lgan yurishiga katta zarba bergan bo‘lsa, Song Yadongni divizionning mutlaq yetakchi da’vogarlari safiga olib chiqdi.
…