Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)

·71·Sport
Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)

Xitoyning Shanxay shahrida tashkil etilgan UFC Fight Night 286 turniri yakkakurash olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Musobaqaning markaziy jangida eng yengil vazn toifasining asosiy favoriti va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan 30 yoshli rossiyalik Umar Nurmagomedov mahalliy muxlislarning sevimlisi — 28 yoshli Song Yadongga qarshi oktagonga chiqdi.

Ko‘pchilik tahlilchilarning kutganiga zid ravishda, mazkur qarama-qarshilik muddatidan oldin va haqiqiy dramatik nokaut bilan yakunlandi.

Ikkinchi raunddagi chaqmoqdek zarbalar: Nurmagomedov qanday yiqitildi?

O‘z yurtida milliy muxlislarning tinimsiz qo‘llab-quvvatlashi ostida jang olib borgan xitoylik jangchi bahs davomida mukammal tayyorgarlik va taktikani namoyish etdi:

  • Hal qiluvchi bo‘yin zarbasi: Ikkinchi raund davom etayotgan pallada Song Yadong raqibning ochiq qolgan bo‘yin va bosh qismiga kutilmagan va nihoyatda kuchli zarba yo‘llab, Umarning muvozanatini butunlay yo‘qotdi;

  • Seriyali finish: Muvozanatni boy berib, yerga qulagan va himoyasiz qolgan rossiyalik sportchi ustiga Yadong yana uchta aniq hamda keskin zarba berdi;

  • Referi qarori: Referi zudlik bilan jangga aralashib, to‘qnashuvni to‘xtatdi va Song Yadongning sof nokaut (KO) evaziga qozongan tarixiy g‘alabasini e’lon qildi.

Abu-Dabidagi qoldirilgan jang va Shanxaydagi taqdir

Umar Nurmagomedov uchun ushbu turnir va raqib aslida rejadagidek kechmagan edi:

  • Jarohat tufayli ko‘chirish: Rossiyalik sportchi aslida iyul oyida UFC'ning Abu-Dabidagi yirik turnirida oktagonga ko‘tarilishi kerak edi. Biroq uning bo‘lajak raqibi Devid Martines jiddiy jarohat olib safdan chiqqach, promoushen jangni Shanxay kardiga ko‘chirishga qaror qilgandi;

  • Karyeradagi keskin burilish: Ushbu mag‘lubiyat Umar Nurmagomedovning chempionlik kamari sari bo‘lgan yurishiga katta zarba bergan bo‘lsa, Song Yadongni divizionning mutlaq yetakchi da’vogarlari safiga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!Bugun, 18:54Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...Bugun, 18:19Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 18:03Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)