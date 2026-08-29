«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!

·6·Sport
«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!

Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida «Liverpul» o‘z maydonida «Nottinghem Forest»ni qabul qilgani, «Enfild»da kechgan 4 ta golli drama va mersisaydliklarning ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotishi tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:

«Enfild»da 4 ta golli triller: «Liverpul» yana ochko yo‘qotdi va hali g‘alaba nimaligini bilmayapti!

Angliya Premer-ligasining 2-turida markaziy va kutilmagan voqeliklarga boy bahslardan biri bo‘lib o‘tdi. Amaldagi yetakchi jamoalardan biri bo‘lmish «Liverpul» o‘z uyida — mashhur «Enfild» stadionida «Nottinghem Forest» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kechgan bellashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.

Shu tariqa, mersisaydliklar APLning yangi mavsumidagi dastlabki ikki turda ketma-ket ikkinchi durangni qayd etib, musobaqada hali g‘alaba nashidasini sura olmadi.

«Enfild»dagi gollar shousi: «Liverpul» ikki bor hisobni tenglashtirdi

Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi va tezkor qarshi hujumlari bilan boshlandi:

  • 24-daqiqa (0:1): «Nottinghem Forest» hujumchisi Ndoye mezbonlar mudofaasidagi xatodan unumli foydalanib, hisobni ochdi;

  • 60-daqiqa (1:1): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Liverpul» safida Aleksandr Isak muvozanatni tikladi;

  • 70-daqiqa (1:2): Oradan 10 daqiqa o‘tib, mehmonlar foydasiga penalti belgilandi va Morgan Gibbs-Uayt 11 metrlik zarbani benuqson amalga oshirib, «Nottinghem»ni yana oldinga olib chiqdi;

  • 82-daqiqa (2:2): Bahs yakuniga oz fursat qolganda Daniel Munios hal qiluvchi golni urib, «Liverpul»ni navbatdagi og‘ir mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi

APL. 2-tur

«Liverpul» — «Nottinghem Forest» — 2:2

Gollar: Ndoye 24 (0:1), Isak 60 (1:1), Gibbs-Uayt 70-pen. (1:2), Munios 82 (2:2).

  • «Liverpul»: Alisson, Frimpong, Jeke, van Deyk, Kerkez, Soboslai, Mak Allister, Munios, Virs, Gakpo, Isak;

  • «Nottinghem Forest»: Sels, Kunya, Milenkovich, Murillo, Ayna, Makeyti, Shlager, Neko Uilyams, Ndoye, Gibbs-Uayt, Igor Jezus.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Lyu Se Shanxaydagi UFC debyutida raqibini 1-raundda nokaut qildi (Video)Bugun, 18:34Shanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiShanxaydagi zal sukutga cho‘mdi: Deniz Gomes 1-raunddayoq xitoylik top-jangchini nokaut qildiBugun, 18:23«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...«Bunyodkor»da kutilmagan o‘zgarish: uch nafar italiyalik ketdi...Bugun, 18:19Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Shanxayda dahshatli sensatsiya: Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qildi! (Video)Bugun, 18:14Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bellingem “Real”da porlamoqda: Mourinyu uning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 18:03Dahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiDahshatli mojaro: Umar Nurmagomedov gruziyalik sobiq chempionning yolg‘onini fosh qildiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)