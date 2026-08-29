«Liverpul»da nimalar bo‘lmoqda? «Enfild»dagi dramadan so‘ng yana ochko yo‘qotdi!
Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida «Liverpul» o‘z maydonida «Nottinghem Forest»ni qabul qilgani, «Enfild»da kechgan 4 ta golli drama va mersisaydliklarning ketma-ket ikkinchi turda ochko yo‘qotishi tafsiloti asosida tayyorlangan tahliliy maqola:
«Enfild»da 4 ta golli triller: «Liverpul» yana ochko yo‘qotdi va hali g‘alaba nimaligini bilmayapti!
Angliya Premer-ligasining 2-turida markaziy va kutilmagan voqeliklarga boy bahslardan biri bo‘lib o‘tdi. Amaldagi yetakchi jamoalardan biri bo‘lmish «Liverpul» o‘z uyida — mashhur «Enfild» stadionida «Nottinghem Forest» klubini qabul qildi. Keskin va shiddatli kechgan bellashuv 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlandi.
Shu tariqa, mersisaydliklar APLning yangi mavsumidagi dastlabki ikki turda ketma-ket ikkinchi durangni qayd etib, musobaqada hali g‘alaba nashidasini sura olmadi.
«Enfild»dagi gollar shousi: «Liverpul» ikki bor hisobni tenglashtirdi
Uchrashuv mehmonlarning faol bosimi va tezkor qarshi hujumlari bilan boshlandi:
24-daqiqa (0:1): «Nottinghem Forest» hujumchisi Ndoye mezbonlar mudofaasidagi xatodan unumli foydalanib, hisobni ochdi;
60-daqiqa (1:1): Ikkinchi bo‘limda bosimni oshirgan «Liverpul» safida Aleksandr Isak muvozanatni tikladi;
70-daqiqa (1:2): Oradan 10 daqiqa o‘tib, mehmonlar foydasiga penalti belgilandi va Morgan Gibbs-Uayt 11 metrlik zarbani benuqson amalga oshirib, «Nottinghem»ni yana oldinga olib chiqdi;
82-daqiqa (2:2): Bahs yakuniga oz fursat qolganda Daniel Munios hal qiluvchi golni urib, «Liverpul»ni navbatdagi og‘ir mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi
APL. 2-tur
«Liverpul» — «Nottinghem Forest» — 2:2
Gollar: Ndoye 24 (0:1), Isak 60 (1:1), Gibbs-Uayt 70-pen. (1:2), Munios 82 (2:2).
«Liverpul»: Alisson, Frimpong, Jeke, van Deyk, Kerkez, Soboslai, Mak Allister, Munios, Virs, Gakpo, Isak;
«Nottinghem Forest»: Sels, Kunya, Milenkovich, Murillo, Ayna, Makeyti, Shlager, Neko Uilyams, Ndoye, Gibbs-Uayt, Igor Jezus.
…