AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdi

·34·Dunyo
AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdi

AQSH Saudiya Arabistonining Yamandagi husiylarga qarshi harbiy harakatlarga Vashington boshchilik qilishi haqidagi iltimosini rad etgani haqida xabar tarqaldi. Bu haqda Isroilning KAN telekanaliga tayanib bir qator manbalar ma’lumot bergan.

Vashington Saudiyaning ehtimoliy amaliyotini qo‘llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan, biroq operatsiyaga bevosita rahbarlik qilmasligini ma’lum qilgan.

Nega AQSH operatsiyaga boshchilik qilmaydi?

Xabarlarga ko‘ra, bunga asosiy sabablardan biri Qizil dengizdagi hozirgi vaziyatdir.

Manbalar ta’kidlashicha, husiylar hozirgi bosqichda AQSH kemalaridan ko‘ra Saudiya Arabistoni bilan bog‘liq kemalarni ko‘proq nishonga olmoqda. Bu holat Vashingtonning yangi harbiy kampaniyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirishish ehtiyotkorligini oshirgan bo‘lishi mumkin.

Vashington Saudiyaning harakatlarini qo‘llab-quvvatlashi mumkin, ammo ularga bevosita boshchilik qilishni istamayapti.

Saudiya o‘z kuchlariga tayanadimi?

Riyoz so‘nggi haftalarda Qizil dengizdagi xavfsizlik masalasiga ko‘proq e’tibor qaratmoqda. Avgust oyida Saudiya Arabistoni boshchiligida Qizil dengiz va Bob al-Mandab bo‘g‘ozida kemalar harakatini himoya qilishga qaratilgan ko‘p davlatli dengiz koalitsiyasi shakllantirilgani xabar qilingan.

Shu bilan birga, AQSH ushbu tashabbusda to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy majburiyat olmagani haqida xabarlar bor.

Qizil dengizda vaziyat keskin qolmoqda

Husiylar tomonidan Saudiya bilan bog‘liq kemalarga qarshi hujumlar so‘nggi oylarda kuchaygani haqida xabarlar tarqalgan. Bu esa Saudiyaning dengiz yo‘llarini himoya qilish bo‘yicha choralarni kuchaytirish harakatlarini tezlashtirgan.

Ayni paytda AQSHning asosiy e’tibori Yaqin Sharqdagi boshqa keskinliklarga, jumladan Eron bilan bog‘liq vaziyatga qaratilgani haqida ham xabar berilgan.

Endi asosiy savol — Riyoz qanday yo‘l tutadi?

AQSHning operatsiyaga boshchilik qilishdan voz kechishi Saudiyaning keyingi qadamlariga ta’sir qilishi mumkin.

Riyoz bir tomondan Qizil dengizdagi kemalar harakatini himoya qilish va husiylar tahdidini kamaytirishga intilmoqda. Ikkinchi tomondan esa mintaqadagi mavjud keskinlik sharoitida AQSHning to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy ishtirokiga tayanish imkoniyati cheklanmoqda.

Shu sababli Saudiya boshchiligidagi ko‘p davlatli dengiz tashabbusining keyingi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

AQSH Riyozni qo‘llab-quvvatlashini bildirgan, ammo husiylarga qarshi ehtimoliy amaliyotga o‘zi boshchilik qilmasligini tanlagan. Endi Saudiyaning keyingi qarori mintaqadagi vaziyatga ta’sir qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiO‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiKecha, 22:55Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKecha, 19:48Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Kecha, 19:47Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Kecha, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi