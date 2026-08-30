AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdi
AQSH Saudiya Arabistonining Yamandagi husiylarga qarshi harbiy harakatlarga Vashington boshchilik qilishi haqidagi iltimosini rad etgani haqida xabar tarqaldi. Bu haqda Isroilning KAN telekanaliga tayanib bir qator manbalar ma’lumot bergan.
Vashington Saudiyaning ehtimoliy amaliyotini qo‘llab-quvvatlashga tayyorligini bildirgan, biroq operatsiyaga bevosita rahbarlik qilmasligini ma’lum qilgan.
Nega AQSH operatsiyaga boshchilik qilmaydi?
Xabarlarga ko‘ra, bunga asosiy sabablardan biri Qizil dengizdagi hozirgi vaziyatdir.
Manbalar ta’kidlashicha, husiylar hozirgi bosqichda AQSH kemalaridan ko‘ra Saudiya Arabistoni bilan bog‘liq kemalarni ko‘proq nishonga olmoqda. Bu holat Vashingtonning yangi harbiy kampaniyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirishish ehtiyotkorligini oshirgan bo‘lishi mumkin.
Vashington Saudiyaning harakatlarini qo‘llab-quvvatlashi mumkin, ammo ularga bevosita boshchilik qilishni istamayapti.
Saudiya o‘z kuchlariga tayanadimi?
Riyoz so‘nggi haftalarda Qizil dengizdagi xavfsizlik masalasiga ko‘proq e’tibor qaratmoqda. Avgust oyida Saudiya Arabistoni boshchiligida Qizil dengiz va Bob al-Mandab bo‘g‘ozida kemalar harakatini himoya qilishga qaratilgan ko‘p davlatli dengiz koalitsiyasi shakllantirilgani xabar qilingan.
Shu bilan birga, AQSH ushbu tashabbusda to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy majburiyat olmagani haqida xabarlar bor.
Qizil dengizda vaziyat keskin qolmoqda
Husiylar tomonidan Saudiya bilan bog‘liq kemalarga qarshi hujumlar so‘nggi oylarda kuchaygani haqida xabarlar tarqalgan. Bu esa Saudiyaning dengiz yo‘llarini himoya qilish bo‘yicha choralarni kuchaytirish harakatlarini tezlashtirgan.
Ayni paytda AQSHning asosiy e’tibori Yaqin Sharqdagi boshqa keskinliklarga, jumladan Eron bilan bog‘liq vaziyatga qaratilgani haqida ham xabar berilgan.
Endi asosiy savol — Riyoz qanday yo‘l tutadi?
AQSHning operatsiyaga boshchilik qilishdan voz kechishi Saudiyaning keyingi qadamlariga ta’sir qilishi mumkin.
Riyoz bir tomondan Qizil dengizdagi kemalar harakatini himoya qilish va husiylar tahdidini kamaytirishga intilmoqda. Ikkinchi tomondan esa mintaqadagi mavjud keskinlik sharoitida AQSHning to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy ishtirokiga tayanish imkoniyati cheklanmoqda.
Shu sababli Saudiya boshchiligidagi ko‘p davlatli dengiz tashabbusining keyingi faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.
AQSH Riyozni qo‘llab-quvvatlashini bildirgan, ammo husiylarga qarshi ehtimoliy amaliyotga o‘zi boshchilik qilmasligini tanlagan. Endi Saudiyaning keyingi qarori mintaqadagi vaziyatga ta’sir qilishi mumkin.
…