«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!

·2·Sport
«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!

O‘zbekiston kubogining 1/8 final bosqichi muxlislarga haqiqiy klassik kubok bahsini taqdim etdi. Namanganda mamlakatning ikki grand jamoasi — «Navbahor» hamda Qarshining «Nasaf» klublari chorakfinal yo‘llanmasi uchun maydonga tushdi.

O‘yin davomida har ikki jamoa teng va ehtiyotkorlikka asoslangan kurash olib borgan bo‘lsa-da, uchrashuvning haqiqiy kulminatsiyasi hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda sodir bo‘ldi.

90+2-daqiqadagi gol va Jiyanovning qahramonligi

Bahs taqdirini hal qilgan asosiy voqealar:

  • Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlanayotgan bir paytda, 90+2-daqiqada «lochinlar»ning chaqqon vingeri Ruslanbek Jiyanov raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni Abduvohid Ne’matov darvozasiga yo‘lladi va jamoasiga g‘alaba keltirdi;

  • Chorakfinal yo‘llanmasi: 1:0 hisobidagi irodali va dramatik g‘alaba evaziga «Navbahor» O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichiga yo‘l oldi. «Ajdarlar» esa kubokdagi yurishini 1/8 finaldayoq to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • O‘zbekiston kubogi. 1/8 final

  • «Navbahor» — «Nasaf» 1:0

  • Gol: Ruslanbek Jiyanov (90+2).

  • «Navbahor»: O‘tkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Xolmatov, Teydi Benjamin, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilich (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchayev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadqodir Hamraliyev.

  • «Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev, Sardorbek Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazayev, Abbosjon G‘ulomov, Umarbek Eshmurodov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaAPL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaBugun, 21:09Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Bugun, 20:28La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 19:404 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)