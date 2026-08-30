«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!
O‘zbekiston kubogining 1/8 final bosqichi muxlislarga haqiqiy klassik kubok bahsini taqdim etdi. Namanganda mamlakatning ikki grand jamoasi — «Navbahor» hamda Qarshining «Nasaf» klublari chorakfinal yo‘llanmasi uchun maydonga tushdi.
O‘yin davomida har ikki jamoa teng va ehtiyotkorlikka asoslangan kurash olib borgan bo‘lsa-da, uchrashuvning haqiqiy kulminatsiyasi hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi daqiqalarda sodir bo‘ldi.
90+2-daqiqadagi gol va Jiyanovning qahramonligi
Bahs taqdirini hal qilgan asosiy voqealar:
Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlanayotgan bir paytda, 90+2-daqiqada «lochinlar»ning chaqqon vingeri Ruslanbek Jiyanov raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, to‘pni Abduvohid Ne’matov darvozasiga yo‘lladi va jamoasiga g‘alaba keltirdi;
Chorakfinal yo‘llanmasi: 1:0 hisobidagi irodali va dramatik g‘alaba evaziga «Navbahor» O‘zbekiston kubogining 1/4 final bosqichiga yo‘l oldi. «Ajdarlar» esa kubokdagi yurishini 1/8 finaldayoq to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
O‘zbekiston kubogi. 1/8 final
«Navbahor» — «Nasaf» 1:0
Gol: Ruslanbek Jiyanov (90+2).
«Navbahor»: O‘tkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Xolmatov, Teydi Benjamin, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilich (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchayev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadqodir Hamraliyev.
«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev, Sardorbek Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazayev, Abbosjon G‘ulomov, Umarbek Eshmurodov.
…