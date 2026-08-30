«Bashakshehir» — «Qosimposho»: Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami?

·53·Sport
«Bashakshehir» — «Qosimposho»: Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami?

Turkiya Superligasining 3-turi o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun katta qiziqish va hayajonga boy bo‘ladi. Mazkur tur doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Qosimposho» jamoasini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 23:30 da start oladigan ushbu to‘qnashuv oldidan e’lon qilingan rasmiy qaydnoma barcha o‘zbek muxlislarini xushnud etdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov hamda iste’dodli vingeri Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida maydonga tushadi.

O‘zbek dueti hujum chizig‘ida: Tarkiblar ma’lum

«Bashakshehir» bosh murabbiylar shtabi «Qosimposho»ga qarshi o‘yinga eng kuchli hujumkor sxemasini tanladi:

  • «Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok;

  • Taktik imkoniyatlar: Shomurodovning markazdagi to‘purarlik mahorati hamda Fayzullayevning qanotdagi tezkor va kreativ uzatmalari «Bashakshehir»ning hujumkor potensialini keskin oshirishi kutilmoqda.

3-turdagi muhim g‘alaba kurashi

Istanbul derbisida har ikki jamoa uchun uch ochko muhim ahamiyatga ega:

  • Musobaqadagi kurash: Mavsum startida yuqori o‘rinlar uchun da’vogarlik qilayotgan «Bashakshehir» o‘z muxlislari qarshisida g‘alaba qozonishni maqsad qilgan;

  • Legionerlarimizga katta ishonch: Ikkala o‘zbek futbolchisining bir vaqtda asosiy tarkibdan joy olishi ularning jamoadagi o‘rni va murabbiylar shtabining yuksak ishonchidan dalolat beradi.

O‘yin qaydnomasi

  • Turkiya Superligasi. 3-tur

  • «Bashakshehir» — «Qosimposho»

  • Boshlanish vaqti: 23:30 (Toshkent vaqti bilan)

  • «Bashakshehir» tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!Kecha, 22:20APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaAPL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaKecha, 21:09«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!Kecha, 21:05Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Kecha, 20:28La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 19:404 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiKecha, 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)