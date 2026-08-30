«Bashakshehir» — «Qosimposho»: Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami?
Turkiya Superligasining 3-turi o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun katta qiziqish va hayajonga boy bo‘ladi. Mazkur tur doirasida Istanbulning «Bashakshehir» klubi o‘z maydonida «Qosimposho» jamoasini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 23:30 da start oladigan ushbu to‘qnashuv oldidan e’lon qilingan rasmiy qaydnoma barcha o‘zbek muxlislarini xushnud etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodov hamda iste’dodli vingeri Abbosbek Fayzullayev ilk daqiqalardan «Bashakshehir»ning asosiy tarkibida maydonga tushadi.
O‘zbek dueti hujum chizig‘ida: Tarkiblar ma’lum
«Bashakshehir» bosh murabbiylar shtabi «Qosimposho»ga qarshi o‘yinga eng kuchli hujumkor sxemasini tanladi:
«Bashakshehir» asosiy tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok;
Taktik imkoniyatlar: Shomurodovning markazdagi to‘purarlik mahorati hamda Fayzullayevning qanotdagi tezkor va kreativ uzatmalari «Bashakshehir»ning hujumkor potensialini keskin oshirishi kutilmoqda.
3-turdagi muhim g‘alaba kurashi
Istanbul derbisida har ikki jamoa uchun uch ochko muhim ahamiyatga ega:
Musobaqadagi kurash: Mavsum startida yuqori o‘rinlar uchun da’vogarlik qilayotgan «Bashakshehir» o‘z muxlislari qarshisida g‘alaba qozonishni maqsad qilgan;
Legionerlarimizga katta ishonch: Ikkala o‘zbek futbolchisining bir vaqtda asosiy tarkibdan joy olishi ularning jamoadagi o‘rni va murabbiylar shtabining yuksak ishonchidan dalolat beradi.
O‘yin qaydnomasi
Turkiya Superligasi. 3-tur
«Bashakshehir» — «Qosimposho»
Boshlanish vaqti: 23:30 (Toshkent vaqti bilan)
«Bashakshehir» tarkibi: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Bozok.
…