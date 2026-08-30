O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)

·25·O‘zbekiston
O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Harbiy-havo kuchlari parki navbatdagi zamonaviy va yuqori texnologiyali aviatsiya texnikasi bilan sezilarli darajada mustahkamlandi. Mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan rasmiy videolavhalarda O‘zbekiston HHK tarkibida ilk bor Xitoydan xarid qilingan J-10CE (Chengdu J-10C eksport versiyasi) ko‘p maqsadli tovushdan tez uchar qiruvchi samolyotlari namoyish etildi.

«Havo sarhadlarini zamonaviy qiruvchi samolyotlar qo‘riqlamoqda» shiori ostida berilgan lavhalarda yangi qanotli texnikaning O‘zbekiston milliy ramzlari ostida saf tortgani va jangovar navbatchilikka kirishgani aks etgan.

4++ avlod qudrati: J-10CE samolyotlari nimasi bilan ahamiyatli?

Xitoyning nufuzli aviatsiya sanoati mahsuli bo‘lgan ushbu zamonaviy qiruvchilar mintaqaviy mudofaa salohiyatini yangi bosqichga ko‘taradi:

  • Milliy ramzlar ostidagi jangovar parvozlar: Tarqatilgan videoda J-10CE samolyotlarining dum qismida O‘zbekiston davlat bayrog‘i hamda belgilari tushirilgani, qanotlari ostida qo‘shimcha yoqilg‘i baklari va qurollanish nuqtalari bilan uchish-qo‘nish yo‘laklaridan havoga ko‘tarilayotgani yaqqol ko‘rinadi;

  • Yuqori texnologiyali uchuvchi kabinasi va radarlar: Samolyotlar nishonlarni uzoq masofadan aniqlovchi faol fazalashtirilgan panjarali radar (AESA), raqamli boshqaruv tizimi va «havo-havo», «havo-yer» tipidagi yuqori aniqlikdagi raketa qurollari bilan jihozlangan;

  • Guruhli patrul va qo‘shma harakatlar: Kadrlarda bir nechta J-10CE qiruvchilarining harbiy transport samolyotlari hamrohligida saf tortib uchgani va O‘zbekiston havo kengliklarida mashg‘ulotlarni muvaffaqiyatli o‘tayotgani tasdiqlangan.

Milliy mudofaa tizimidagi strategik yangilanish

Ushbu samolyotlarning Harbiy-havo kuchlari safiga qo‘shilishi mamlakat mudofaa qobiliyatini tubdan kuchaytiradi:

  • Havo makoni xavfsizligi: 4++ avlodga mansub J-10CE samolyotlari har qanday murakkab ob-havo sharoitida va kechayu kunduz mamlakat havo chegaralarini ishonchli himoya qilish imkonini beradi;

  • Aviaparkni diversifikatsiya qilish: O‘zbekiston o‘z armiyasini eng ilg‘or va zamonaviy harbiy-texnik vositalar bilan bosqichma-bosqich yangilab, qurolli kuchlarning jangovar shayligini zamon talablari darajasida saqlab kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Bugun, 20:1630 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlariBugun, 18:22Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Bugun, 16:53«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiBugun, 16:41Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Bugun, 16:01O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)