O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Harbiy-havo kuchlari parki navbatdagi zamonaviy va yuqori texnologiyali aviatsiya texnikasi bilan sezilarli darajada mustahkamlandi. Mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan rasmiy videolavhalarda O‘zbekiston HHK tarkibida ilk bor Xitoydan xarid qilingan J-10CE (Chengdu J-10C eksport versiyasi) ko‘p maqsadli tovushdan tez uchar qiruvchi samolyotlari namoyish etildi.
«Havo sarhadlarini zamonaviy qiruvchi samolyotlar qo‘riqlamoqda» shiori ostida berilgan lavhalarda yangi qanotli texnikaning O‘zbekiston milliy ramzlari ostida saf tortgani va jangovar navbatchilikka kirishgani aks etgan.
4++ avlod qudrati: J-10CE samolyotlari nimasi bilan ahamiyatli?
Xitoyning nufuzli aviatsiya sanoati mahsuli bo‘lgan ushbu zamonaviy qiruvchilar mintaqaviy mudofaa salohiyatini yangi bosqichga ko‘taradi:
Milliy ramzlar ostidagi jangovar parvozlar: Tarqatilgan videoda J-10CE samolyotlarining dum qismida O‘zbekiston davlat bayrog‘i hamda belgilari tushirilgani, qanotlari ostida qo‘shimcha yoqilg‘i baklari va qurollanish nuqtalari bilan uchish-qo‘nish yo‘laklaridan havoga ko‘tarilayotgani yaqqol ko‘rinadi;
Yuqori texnologiyali uchuvchi kabinasi va radarlar: Samolyotlar nishonlarni uzoq masofadan aniqlovchi faol fazalashtirilgan panjarali radar (AESA), raqamli boshqaruv tizimi va «havo-havo», «havo-yer» tipidagi yuqori aniqlikdagi raketa qurollari bilan jihozlangan;
Guruhli patrul va qo‘shma harakatlar: Kadrlarda bir nechta J-10CE qiruvchilarining harbiy transport samolyotlari hamrohligida saf tortib uchgani va O‘zbekiston havo kengliklarida mashg‘ulotlarni muvaffaqiyatli o‘tayotgani tasdiqlangan.
Milliy mudofaa tizimidagi strategik yangilanish
Ushbu samolyotlarning Harbiy-havo kuchlari safiga qo‘shilishi mamlakat mudofaa qobiliyatini tubdan kuchaytiradi:
Havo makoni xavfsizligi: 4++ avlodga mansub J-10CE samolyotlari har qanday murakkab ob-havo sharoitida va kechayu kunduz mamlakat havo chegaralarini ishonchli himoya qilish imkonini beradi;
Aviaparkni diversifikatsiya qilish: O‘zbekiston o‘z armiyasini eng ilg‘or va zamonaviy harbiy-texnik vositalar bilan bosqichma-bosqich yangilab, qurolli kuchlarning jangovar shayligini zamon talablari darajasida saqlab kelmoqda.
…