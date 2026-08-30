Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindi
Rossiya Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya yetakchisi Vladimir Putin, AQSHning saylangan prezidenti Donald Tramp hamda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ishtirokidagi ehtimoliy uch tomonlama sammit bo‘yicha rasmiy bayonot berdi. Kreml vakilining ta’kidlashicha, bunday darajadagi uchrashuv shunchaki muhokamalar uchun emas, faqatgina aniq va tayyor kelishuvlarni rasman mustahkamlash maqsadidagina o‘tkazilishi mumkin.
Mazkur masala AQSHning nufuzli Axios nashri tomonidan Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliffning Moskvaga tashrifi chog‘ida uch tomonlama sammit o‘tkazish taklifi ilgari surilgani haqidagi xabarlardan so‘ng yana kun tartibiga chiqdi.
«Kelishuvlar — oddiy bitim emas»: Dmitriy Peskovning asosiy bayonotlari
Kreml rasmiysi uch yetakchining bir davraga yig‘ilishi bo‘yicha quyidagi muhim jihatlarni qayd etdi:
Uchrashuvning yagona maqsadi: «Bunday uchrashuv faqat kelishuvlarni qayd etish va rasmiylashtirish uchungina amalga oshishi mumkin. Kelishuvlar — bu oddiy, jo‘n bitim emas. Bu juda ko‘plab tafsilotlardan iborat bo‘lgan murakkab tartibga solish jarayonidir», — dedi Peskov;
Muhokamalar emas, final qarori: Prezidentlarning shunchaki detallarni muhokama qilish uchun uchrashishi befoyda ekani, ular faqat jarayonni yakunlab, kelishuvlarga nuqta qo‘yish uchungina bir stol atrofiga o‘tirishlari mumkinligi bildirildi;
Kiyev pozitsiyasiga tanqid: Kreml vakili Kiyev tomoni ayni paytda haqiqiy tartibga solish va murosa jarayoni bilan shug‘ullanishni istamayotganini ta’kidladi.
MRB rahbarining Moskvadagi tashabbusi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Amerikaning Axios nashri MRB direktori Jon Retkliff Moskvaga qilgan tashrifi davomida Tramp, Putin va Zelenskiy ishtirokida katta sammit tashkil etish tashabbusi bilan chiqqanini yozgan edi. Biroq Rossiya tomoni o‘shanda bu taklifga qanday rasmiy javob bergani ochiqlanmagan edi.
…