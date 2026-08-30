Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindi

·37·Dunyo
Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindi

Rossiya Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya yetakchisi Vladimir Putin, AQSHning saylangan prezidenti Donald Tramp hamda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ishtirokidagi ehtimoliy uch tomonlama sammit bo‘yicha rasmiy bayonot berdi. Kreml vakilining ta’kidlashicha, bunday darajadagi uchrashuv shunchaki muhokamalar uchun emas, faqatgina aniq va tayyor kelishuvlarni rasman mustahkamlash maqsadidagina o‘tkazilishi mumkin.

Mazkur masala AQSHning nufuzli Axios nashri tomonidan Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliffning Moskvaga tashrifi chog‘ida uch tomonlama sammit o‘tkazish taklifi ilgari surilgani haqidagi xabarlardan so‘ng yana kun tartibiga chiqdi.

«Kelishuvlar — oddiy bitim emas»: Dmitriy Peskovning asosiy bayonotlari

Kreml rasmiysi uch yetakchining bir davraga yig‘ilishi bo‘yicha quyidagi muhim jihatlarni qayd etdi:

  • Uchrashuvning yagona maqsadi: «Bunday uchrashuv faqat kelishuvlarni qayd etish va rasmiylashtirish uchungina amalga oshishi mumkin. Kelishuvlar — bu oddiy, jo‘n bitim emas. Bu juda ko‘plab tafsilotlardan iborat bo‘lgan murakkab tartibga solish jarayonidir», — dedi Peskov;

  • Muhokamalar emas, final qarori: Prezidentlarning shunchaki detallarni muhokama qilish uchun uchrashishi befoyda ekani, ular faqat jarayonni yakunlab, kelishuvlarga nuqta qo‘yish uchungina bir stol atrofiga o‘tirishlari mumkinligi bildirildi;

  • Kiyev pozitsiyasiga tanqid: Kreml vakili Kiyev tomoni ayni paytda haqiqiy tartibga solish va murosa jarayoni bilan shug‘ullanishni istamayotganini ta’kidladi.

MRB rahbarining Moskvadagi tashabbusi

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Amerikaning Axios nashri MRB direktori Jon Retkliff Moskvaga qilgan tashrifi davomida Tramp, Putin va Zelenskiy ishtirokida katta sammit tashkil etish tashabbusi bilan chiqqanini yozgan edi. Biroq Rossiya tomoni o‘shanda bu taklifga qanday rasmiy javob bergani ochiqlanmagan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiAQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiKecha, 22:58O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiO‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiKecha, 22:55Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKecha, 19:48Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Kecha, 19:47Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Kecha, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiKecha, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi