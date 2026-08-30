O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsiloti
Minsk shahrida O‘zbekiston Respublikasi va Belarus Respublikasi o‘rtasidagi harbiy hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalariga bag‘ishlangan muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. MDH Ijroiya qo‘mitasi matbuot xizmatining xabar berishicha, muloqot doirasida ikki davlatning mudofaa sohasidagi aloqalarini rivojlantirish istiqbollari ko‘rib chiqildi.
Muzokaralarda Belarus Mudofaa vaziri Viktor Xrenin hamda O‘zbekistonning Belarusdagi Favqulodda va Muxtor elchisi, shuningdek, MDH ustav organlari huzuridagi doimiy vakolatli vakili Nuriddin Mamajonov ishtirok etdi.
Harbiy sohadagi yangi qadamlar: Minskdagi muloqotda nimalar muhokama qilindi?
Uchrashuv davomida tomonlar mudofaa va xavfsizlik masalalari bo‘yicha quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratishdi:
Harbiy hamkorlik istiqbollari: Tomonlar O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi harbiy hamkorlikning bugungi holatini ko‘rib chiqib, uni yanada mustahkamlash va yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatlarini atroflicha muhokama qildilar;
Aloqalarning kengayishiga ishonch: Uchrashuv ishtirokchilari ikki davlat o‘rtasidagi harbiy sheriklik kelgusida ham izchil ravishda kengayib borishiga qat’iy ishonch bildirdilar;
Yo‘nalishlar va kelishuvlar tafsiloti: Qayd etilishicha, imzolanishi kutilayotgan kelishuvlarning aniq bandlari va amaliy hamkorlik yo‘nalishlarining batafsil tafsilotlari hozircha oshkor qilinmagan.
…