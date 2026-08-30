«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!

·31·Sport
«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!

Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qilib, yirik hisobdagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. «Santyago Bernabeu» stadionida kechgan bellashuv «Qirollik klubi»ning to‘liq ustunligi ostida o‘tib, 4:0 hisobida yakunlandi.

Madridliklar uchrashuv taqdirini dastlabki 45 daqiqalikning o‘zidayoq deyarli hal qilib bo‘lishdi.

4:0 hisobidagi gollar xronikasi va o‘yin tafsiloti

«Real»ning hujum chizig‘i muxlislarga chiroyli gollar shousini namoyish etdi:

  • Bellinghemdan tezkor gol: Uchrashuvning 19-daqiqasida Jud Bellinghem hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Darvozabon xatosi (avtogol): 26-daqiqada «Malaga» posboni Alfonso Errero kutilmagan xatolikka yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi (avtogol);

  • Mbappedan navbatdagi gol: Oradan 4 daqiqa o‘tib, 30-daqiqada Kilian Mbappe hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Gulerdan nuqta: Asosiy vaqtga qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Arda Guler bahsdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.

«Real» 9 ochko bilan mutlaq peshqadam

Ushbu g‘alaba turnir jadvalidagi vaziyatni quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:

  • Yuz foizlik ko‘rsatkich: 3 ta o‘yindan so‘ng 9 ochko jamg‘argan «Real Madrid» chempionat jadvalida yakka peshqadamlikni davom ettirmoqda;

  • «Malaga»ning og‘ir ahvoli: So‘nggi bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan keyin «Malaga» hisobida atigi 1 ochko bor va jamoa 18-pog‘onada bormoqda.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • La Liga. 3-tur

  • «Real» — «Malaga» 4:0

  • Gollar: Bellinghem (19), Errero (26, avtogol), Mbappe (30), Guler (90+1).

  • «Real»: Kurtua, Trent, Ryudiger, Heysen, Kukurelya, Kamavinga, Valverde (Bernardu Silva, 77), Bellinghem (Guler, 87), Dias (Diomande, 65), Vinisius, Mbappe.

  • «Malaga»: Errero, Puga (Salinas, 61), Resio, Galilea, Rafita, Rafa Rodriges (Martines, 46), Merino, Larrubiya, Dotor, Xoakin (Kruz, 61), Chupe.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaAPL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosaBugun, 21:09«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!Bugun, 21:05Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Bugun, 20:28La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 19:404 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)