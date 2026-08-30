«Real» «Malaga»ni tor-mor etib, La Ligada yakka peshqadamga aylandi!
Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Malaga»ni qabul qilib, yirik hisobdagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. «Santyago Bernabeu» stadionida kechgan bellashuv «Qirollik klubi»ning to‘liq ustunligi ostida o‘tib, 4:0 hisobida yakunlandi.
Madridliklar uchrashuv taqdirini dastlabki 45 daqiqalikning o‘zidayoq deyarli hal qilib bo‘lishdi.
4:0 hisobidagi gollar xronikasi va o‘yin tafsiloti
«Real»ning hujum chizig‘i muxlislarga chiroyli gollar shousini namoyish etdi:
Bellinghemdan tezkor gol: Uchrashuvning 19-daqiqasida Jud Bellinghem hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Darvozabon xatosi (avtogol): 26-daqiqada «Malaga» posboni Alfonso Errero kutilmagan xatolikka yo‘l qo‘yib, to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi (avtogol);
Mbappedan navbatdagi gol: Oradan 4 daqiqa o‘tib, 30-daqiqada Kilian Mbappe hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Gulerdan nuqta: Asosiy vaqtga qo‘shib berilgan 90+1-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Arda Guler bahsdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi.
«Real» 9 ochko bilan mutlaq peshqadam
Ushbu g‘alaba turnir jadvalidagi vaziyatni quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:
Yuz foizlik ko‘rsatkich: 3 ta o‘yindan so‘ng 9 ochko jamg‘argan «Real Madrid» chempionat jadvalida yakka peshqadamlikni davom ettirmoqda;
«Malaga»ning og‘ir ahvoli: So‘nggi bahsdagi yirik mag‘lubiyatdan keyin «Malaga» hisobida atigi 1 ochko bor va jamoa 18-pog‘onada bormoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 3-tur
«Real» — «Malaga» 4:0
Gollar: Bellinghem (19), Errero (26, avtogol), Mbappe (30), Guler (90+1).
«Real»: Kurtua, Trent, Ryudiger, Heysen, Kukurelya, Kamavinga, Valverde (Bernardu Silva, 77), Bellinghem (Guler, 87), Dias (Diomande, 65), Vinisius, Mbappe.
«Malaga»: Errero, Puga (Salinas, 61), Resio, Galilea, Rafita, Rafa Rodriges (Martines, 46), Merino, Larrubiya, Dotor, Xoakin (Kruz, 61), Chupe.
…