APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosa

·4·Sport
APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosa

Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida kechgan navbatdagi uchrashuvlar shiddatli va keskin kurashlarga boy bo‘ldi. Elitaga qaytgan «Sanderlend» o‘z maydonida «Fulhem»ni qabul qilib, muhim g‘alabaga erishdi. «Elland Roud»da esa «Lids» hamda «Brentford» jamoalari murosa ko‘chasini tanlashdi.

Mazkur o‘yinlardan so‘ng musobaqa jadvalining yuqori va quyi qismida muhim siljishlar kuzatildi.

Izidorning hal qiluvchi zarbasi va «Fulhem»ning mag‘lubiyati

«Stedium of Layt» arenasida kechgan to‘qnashuv teng kurashlar ostida o‘tdi:

  • Zaxiradan tushgan qahramon: «Sanderlend» safida 65-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Vilson Izidor oradan 10 daqiqa o‘tib, 75-daqiqada «Fulhem» darvozasini aniq nishonga oldi va uchrashuvdagi yagona gol muallifiga aylandi (1:0);

  • Turnirdagi holat: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Sanderlend» o‘z ochkolari sonini 3 taga yetkazib, 11-pog‘onaga ko‘tarildi. Hali ochko ololmagan «Fulhem» esa 17-o‘rinda qolmoqda.

«Elland Roud»dagi jangovar 1:1: Kalvert-Lyuin «Lids»ni qutqardi

«Lids» va «Brentford» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv muxlislar uchun keskin ruhda kechdi:

  • Birinchi bo‘limdagi ustunlik: Mehmonlar 41-daqiqada Kevin Shadening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi;

  • Mezbonlarning javobi: 79-daqiqada Dominik Kalvert-Lyuin muvozanatni tiklab, «Lids»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 1:1;

  • Jadval ko‘rsatkichlari: Ikkala jamoa ham 4 tadan ochko jamg‘arib, «Brentford» 4-o‘rinni, «Lids» esa 7-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin qaydnomalari va tarkiblar

  • «Lids» — «Brentford» 1:1

  • Gollar: Kalvert-Lyuin (79) — Shade (41).

  • «Lids»: Trafford, Rodon (Elvedi, 34), Biyol (Uilson, 46), Muxaremovich, Bogl (Jeyms, 68), Ampadu, Stax, Djastin, Aaronson (Tanaka, 46), Okafor (Nmecha, 68), Kalvert-Lyuin.

  • «Brentford»: Kellexer, Kayode (Xikki, 88), Ayer, Kollinz, Lyuis-Potter (Kallum Uilson, 88), Sangare, Yanelt, Entoni (Uattara, 61), Damsgor (Yarmolyuk, 69), Shade (Riko, 88), Igor Tiago.

  • «Sanderlend» — «Fulhem» 1:0

  • Gol: Izidor (75).

  • «Sanderlend»: Rufs, Myone, Mukiyele, Ballard, Mandava, Jaka, Sadiki, Xyum, Le Fe (Mandl, 90), Angulo (Diarra, 65; Rigg, 83), Brobbi (Izidor, 65).

  • «Fulhem»: Leno, Kastan (Charlz, 68), Andersen, Bessi, Robinson, Berge (Kevin, 83), Ivobi, Oskar (Sessenon, 68), King, Palasios (Smit-Rou), Gonsalo Garsiya.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!«Navbahor» Jiyanovning goli evaziga «Nasaf»ni kubokdan chiqarib yubordi!Bugun, 21:05Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Dahshatli triller: «Chelsi» va «Brayton» APLda yil o‘yinini taqdim etdi!Bugun, 20:28La Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiLa Liga: «Real» — «Malaga» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 19:404 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdi4 o‘yindan 4 g‘alaba: Karimov «Lugano»ning g‘alabasini saqlab qolishga yordam berdiBugun, 19:37Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Hansi Flik Lamine Yamalning holati haqida nimalar dedi?Bugun, 18:50Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)