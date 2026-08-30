APL 2-tur: «Sanderlend» «Fulhem»ni mag‘lub etdi, «Lids» va «Brentford» bahsida murosa
Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida kechgan navbatdagi uchrashuvlar shiddatli va keskin kurashlarga boy bo‘ldi. Elitaga qaytgan «Sanderlend» o‘z maydonida «Fulhem»ni qabul qilib, muhim g‘alabaga erishdi. «Elland Roud»da esa «Lids» hamda «Brentford» jamoalari murosa ko‘chasini tanlashdi.
Mazkur o‘yinlardan so‘ng musobaqa jadvalining yuqori va quyi qismida muhim siljishlar kuzatildi.
Izidorning hal qiluvchi zarbasi va «Fulhem»ning mag‘lubiyati
«Stedium of Layt» arenasida kechgan to‘qnashuv teng kurashlar ostida o‘tdi:
Zaxiradan tushgan qahramon: «Sanderlend» safida 65-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Vilson Izidor oradan 10 daqiqa o‘tib, 75-daqiqada «Fulhem» darvozasini aniq nishonga oldi va uchrashuvdagi yagona gol muallifiga aylandi (1:0);
Turnirdagi holat: Ushbu g‘alabadan so‘ng «Sanderlend» o‘z ochkolari sonini 3 taga yetkazib, 11-pog‘onaga ko‘tarildi. Hali ochko ololmagan «Fulhem» esa 17-o‘rinda qolmoqda.
«Elland Roud»dagi jangovar 1:1: Kalvert-Lyuin «Lids»ni qutqardi
«Lids» va «Brentford» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv muxlislar uchun keskin ruhda kechdi:
Birinchi bo‘limdagi ustunlik: Mehmonlar 41-daqiqada Kevin Shadening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi;
Mezbonlarning javobi: 79-daqiqada Dominik Kalvert-Lyuin muvozanatni tiklab, «Lids»ni mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi — 1:1;
Jadval ko‘rsatkichlari: Ikkala jamoa ham 4 tadan ochko jamg‘arib, «Brentford» 4-o‘rinni, «Lids» esa 7-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin qaydnomalari va tarkiblar
«Lids» — «Brentford» 1:1
Gollar: Kalvert-Lyuin (79) — Shade (41).
«Lids»: Trafford, Rodon (Elvedi, 34), Biyol (Uilson, 46), Muxaremovich, Bogl (Jeyms, 68), Ampadu, Stax, Djastin, Aaronson (Tanaka, 46), Okafor (Nmecha, 68), Kalvert-Lyuin.
«Brentford»: Kellexer, Kayode (Xikki, 88), Ayer, Kollinz, Lyuis-Potter (Kallum Uilson, 88), Sangare, Yanelt, Entoni (Uattara, 61), Damsgor (Yarmolyuk, 69), Shade (Riko, 88), Igor Tiago.
«Sanderlend» — «Fulhem» 1:0
Gol: Izidor (75).
«Sanderlend»: Rufs, Myone, Mukiyele, Ballard, Mandava, Jaka, Sadiki, Xyum, Le Fe (Mandl, 90), Angulo (Diarra, 65; Rigg, 83), Brobbi (Izidor, 65).
«Fulhem»: Leno, Kastan (Charlz, 68), Andersen, Bessi, Robinson, Berge (Kevin, 83), Ivobi, Oskar (Sessenon, 68), King, Palasios (Smit-Rou), Gonsalo Garsiya.
…