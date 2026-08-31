Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shvetsiyada 7 nafar sayyoh ayol eskalatorning harakat yo‘nalishini adashtirib, undan yuqoriga chiqishga uringani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Xabarlarga ko‘ra, ayollar taxminan 10 daqiqa davomida harakatlanayotgan eskalatorga qarshi tomonga yurib, yuqoriga chiqishga harakat qilgan.
Keyinchalik ularga tasodifiy yo‘lovchi yordam berib, yuqoriga olib chiqadigan to‘g‘ri eskalatorni ko‘rsatgani aytilmoqda.
Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda turli hazil va izohlarga sabab bo‘ldi.
…