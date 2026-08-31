Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildi
Xitoy bozorida innovatsion texnologiyalari bilan tanilgan Huawei kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Huawei Mate XT 2 uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ushbu qurilma zamonaviy gadjetlar bozorida yangi bosqichni boshlab berishi va bu turdagi texnologiyalarga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Digital Chat Station toshkentlik va xalqaro texnologiya ixlosmandlari diqqat bilan kuzatib borayotgan insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod qurilmasi oʻta yupqa korpusga ega boʻlib, u toʻliq ochilgan holatda taxminan 10 dyuymli ulkan ekranni taqdim etadi. Bu foydalanuvchilarga planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtning oʻzida taqdim etadi.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari va ekran xususiyatlariSmartfonning tashqi displeyi frontal kamera uchun maxsus tirqish bilan jihozlanadi. Ichki ekran ham oʻz navbatida alohida kamera tirqishiga ega boʻladi. Qurilmaning xavfsizligini taʼminlash maqsadida barmoq izi skaneri korpusning yon tomoniga joylashtirilgani foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Mate XT 2 modelining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning tezkor xotirasi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, ushbu liniyadagi barcha qurilmalar konfiguratsiyalarga boʻlinib oʻtirmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri 16 GB operativ xotira bilan taʼminlanadi.
Xotira hajmi va maxfiylik funksiyalariQurilmaning ichki xotirasi ham oʻzining koʻlami bilan ajralib turadi. Maksimal oʻrnatilgan xotira hajmi naq 2 TB ga yetishi xabar qilinmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga juda katta hajmdagi maʼlumotlarni hech qanday cheklovlarsiz saqlash imkonini beradi.
Shuningdek, 1 TB va 2 TB sigʻimli ichki xotiraga ega versiyalar yana bir noyob funksiya — maxfiylik ekrani bilan jihozlanadi. Ushbu texnologiya displeyning koʻrish burchagini cheklashga xizmat qiladi. Natijada atrofdagi begona shaxslar ekrandagi maʼlumotlarni osonlikcha koʻra olmaydi va bu foydalanuvchi maxfiyligini oshiradi.
Hozirgi vaqtda Xitoyda ushbu qiziqarli qurilma uchun oldindan buyurtma rasman boshlangan boʻlib, xaridorlarga buyurtma rasmiylashtirgani uchun turli xil foydali bonuslar ham taqdim etilmoqda.
…