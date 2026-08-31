Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildi

·25·Texno
Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildi

Xitoy bozorida innovatsion texnologiyalari bilan tanilgan Huawei kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmasi — Huawei Mate XT 2 uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Ushbu qurilma zamonaviy gadjetlar bozorida yangi bosqichni boshlab berishi va bu turdagi texnologiyalarga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Digital Chat Station toshkentlik va xalqaro texnologiya ixlosmandlari diqqat bilan kuzatib borayotgan insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod qurilmasi oʻta yupqa korpusga ega boʻlib, u toʻliq ochilgan holatda taxminan 10 dyuymli ulkan ekranni taqdim etadi. Bu foydalanuvchilarga planshet va smartfon imkoniyatlarini bir vaqtning oʻzida taqdim etadi.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari va ekran xususiyatlari

Smartfonning tashqi displeyi frontal kamera uchun maxsus tirqish bilan jihozlanadi. Ichki ekran ham oʻz navbatida alohida kamera tirqishiga ega boʻladi. Qurilmaning xavfsizligini taʼminlash maqsadida barmoq izi skaneri korpusning yon tomoniga joylashtirilgani foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Mate XT 2 modelining asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu uning tezkor xotirasi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, ushbu liniyadagi barcha qurilmalar konfiguratsiyalarga boʻlinib oʻtirmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri 16 GB operativ xotira bilan taʼminlanadi.

Xotira hajmi va maxfiylik funksiyalari

Qurilmaning ichki xotirasi ham oʻzining koʻlami bilan ajralib turadi. Maksimal oʻrnatilgan xotira hajmi naq 2 TB ga yetishi xabar qilinmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga juda katta hajmdagi maʼlumotlarni hech qanday cheklovlarsiz saqlash imkonini beradi.

Shuningdek, 1 TB va 2 TB sigʻimli ichki xotiraga ega versiyalar yana bir noyob funksiya — maxfiylik ekrani bilan jihozlanadi. Ushbu texnologiya displeyning koʻrish burchagini cheklashga xizmat qiladi. Natijada atrofdagi begona shaxslar ekrandagi maʼlumotlarni osonlikcha koʻra olmaydi va bu foydalanuvchi maxfiyligini oshiradi.

Hozirgi vaqtda Xitoyda ushbu qiziqarli qurilma uchun oldindan buyurtma rasman boshlangan boʻlib, xaridorlarga buyurtma rasmiylashtirgani uchun turli xil foydali bonuslar ham taqdim etilmoqda.

HuaweiMate XT 2SmartfonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiOnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiBugun, 12:29Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiBugun, 11:59Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiKameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiBugun, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi