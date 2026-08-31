Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandi

·0·O‘zbekiston
Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandi

Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumani hududida joylashgan Arkutsoy paleolit yodgorligida olib borilayotgan keng ko‘lamli arxeologik qazishmalar O‘zbekiston tarixining eng qadimgi sahifalarini qayta yozish imkonini bermoqda. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Milliy arxeologiya markazi Antropologiya instituti hamda Rossiya Fanlar akademiyasi Sibir bo‘limi Arxeologiya va etnografiya instituti mutaxassislaridan iborat qo‘shma ekspeditsiya ushbu hududda uchinchi yildirki izlanishlarni davom ettirmoqda.

Ayni paytda yodgorlikning uchta alohida maydonida olib borilayotgan ilmiy qazishmalarda qadimgi insonlar tomonidan ishlov berilgan noyob tosh buyumlar (artefaktlar) topildi.

320–280 ming yillik qatlam va insoniyatning dastlabki izlari

Olimlar Arkutsoy geologik kesmasining turli chuqurliklarida bir nechta qadimgi madaniy qatlamlarni aniqlashga muvaffaq bo‘lishdi:

  • Bir necha bosqichli o‘zlashtirish: Inson qo‘li tekkan tosh qurollar birinchi, ikkinchi va uchinchi qazilma tuproq qatlamlaridan topilgan. Bu esa qadimgi ajdodlarimiz Arkutsoy hududini bir marta emas, balki ming yillar davomida bir necha bosqichda o‘zlashtirganini ko‘rsatadi;

  • 320–280 ming yillik noyob qatlam: Ayniqsa, uchinchi qadimgi tuproq qatlamidan chiqqan artefaktlar ulkan ilmiy sensatsiyaga asos bo‘lmoqda. Dastlabki geologik va paleoiqlimiy taqqoslashlarga ko‘ra, ushbu qatlam bundan taxminan 320–280 ming yil avval shakllangan;

  • O‘zbekistondagi eng qadimgi manzilgoh: Agar ushbu yosh ko‘rsatkichlari zamonaviy laboratoriyalarning absolyut sanalash usullari bilan to‘liq tasdiqlansa, Arkutsoy O‘zbekiston hududida hozirgacha ma’lum bo‘lgan eng qadimgi arxeologik yodgorlik sifatida tarixga kiradi.

Ilk paleolit va Markaziy Osiyodagi migratsiya yo‘llari

Ushbu kashfiyot mintaqa va global antropologiya uchun quyidagi strategik xulosalarni beradi:

  • Ilk paleolit davri manzarasi: Topilmalar Toshkent vohasi va umuman yurtimiz hududi qadimgi inson jamoalari tomonidan ilk paleolitning so‘nggi bosqichlaridayoq keng o‘zlashtirilganini isbotlaydi;

  • Iqlimga moslashish sirlari: Yangi artefaktlar qadimgi odamlarning Markaziy Osiyo bo‘ylab tarqalish yo‘nalishlari hamda ularning keskin tabiiy-iqlimiy o‘zgarishlarga qanday moslashganini o‘rganishda bebaho manba bo‘lib xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Kecha, 20:1630 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlariKecha, 18:22Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 16:53«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiKecha, 16:41Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Kecha, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)