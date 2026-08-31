Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildi

·42·Texno
Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildi

Zamonaviy dunyoda sun’iy intellekt asosidagi kuzatuv tizimlari jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, germaniyalik dizayner Simon Vekkert texnologiya olamini hayratda qoldirgan noodatiy ixtironi taqdim etdi. U kompyuter ko‘rishi algoritmlarining inson qomatini aniqlashiga to‘sqinlik qiluvchi maxsus «raqamli kamuflyaj» ko‘ylagini ishlab chiqdi.

Mazkur loyiha 2026 yilning avgust oyida Berlinning gavjum Kotbusser-Tor maydonida SI asosidagi videokuzatuv tizimi sinov tariqasida ishga tushirilganidan so‘ng amaliyotga tatbiq etildi.

«Vizual shovqin» effekti: Kameralar nega insonni tanimay qoladi?

Maxsus libos insonni inson ko‘zi uchun emas, balki aynan kuzatuv kameralari ortidagi neyrotarmoqlar uchun «ko‘rinmas» va chalg‘ituvchi qilib ko‘rsatadi:

  • Kompyuter ko‘rishining zaifligi: Sun’iy intellekt odamni inson kabi yaxlit his qilmaydi, balki bosh, yelka silueti, tana proporsiyalari va kontur yaxlitligi kabi statistik vizual belgilarga tayanadi;

  • Naqsh va ranglar sintezi: Ko‘ylakdagi yorqin rang o‘tishlari va kesishuvchi geometrik shakllar algoritm uchun kuchli «vizual shovqin» hosil qiladi. Natijada neyrotarmoq tasvirdagi qismlarni yaxlit inson tanasi sifatida birlashtira olmay, xatolikka yo‘l qo‘yadi;

  • Inson uchun oddiy naqsh: Odam ko‘zi uchun bu shunchaki zamonaviy, abstrakt va yorqin dizaynga ega oddiy tekstil mahsuloti bo‘lib ko‘rinadi.

Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildi

Sun’iy intellekt asosidagi videokuzatuv tizimlarini chalg‘itish va insonni «ko‘rinmas» qilishga mo‘ljallangan yorqin abstrakt naqshli ko‘ylak. Foto: © Simon Weckert

SI'ga qarshi SI: Naqshning o‘zi qanday yaratilgan?

Dizayner ushbu «kamuflyaj»ni yaratishda sun’iy intellektning o‘zidan vosita sifatida foydalangan:

  • «Raqobatli sikl» usuli: Vekkert neyrotarmoq yordamida naqsh variantini tayyorlab, uni obyektlarni aniqlash tizimlarida qayta-qayta sinovdan o‘tkazgan;

  • Ishonch darajasini tushirish: Algoritmning kamera qarshisida inson turganini tasdiqlovchi ishonch ko‘rsatkichi eng pastki nuqtaga tushgunga qadar dizayn o‘zgartirib borilgan;

  • Aniqlash chegarasi: Loyiha insonni mutlaq g‘oyib qilib qo‘ymaydi, balki muayyan algoritmlarning odamni tanish qobiliyatini keskin pasaytirishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiBugun, 11:59Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiHuawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiBugun, 11:21Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21Fiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiFiziklar yorugʻlikda Magnus effektini ilk bor qayd etishdiBugun, 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi