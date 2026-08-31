2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi
O‘zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasining Honkong maxsus ma’muriy hududi o‘rtasidagi transport-logistika va investitsiyaviy aloqalar yangi bosqichga chiqmoqda. Transport vazirligi matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, vazir Ilhom Mahkamov Honkongning «Bir makon, bir yo‘l» ofisi rahbari Nikolas Xo Lik-Chi bilan muhim muzokaralar o‘tkazdi.
Uchrashuv markazida O‘zbekistonning eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri — Toshkent–Samarqand pulli avtomobil yo‘li qurilishini moliyalashtirish masalasi turdi. Honkong tomoni mazkur tashabbus o‘zlari uchun ustuvor ahamiyatga ega ekanini ma’lum qildi.
2,2 mlrd dollarlik megaloyiha: Investitsiya va qurilish bosqichlari
22 avgust kuni qurilishiga rasman start berilgan ushbu strategik yo‘l ikki bosqichda amalga oshiriladi:
COVEC tomonidan qurilish: Xitoyning taniqli «China Overseas Engineering Group» (COVEC) kompaniyasi yangi avtomagistralni to‘liq barpo etib, uni 2030 yilda foydalanishga topshiradi;
Operator va pulli tizim: Yo‘l to‘liq qurib bitkazilgach, alohida operator kompaniya tanlab olinadi va magistral pulli yo‘l tizimiga o‘tkaziladi;
Honkong banklarining hissasi: Umumiy qiymati 2,2 mlrd dollar bo‘lgan mazkur yirik loyihaga Honkongning yetakchi moliyaviy institutlari va banklarini faol jalb etish rejalashtirilmoqda.
Honkongga to‘g‘ridan to‘g‘ri parvozlar va hukumatlararo bitim
Muzokaralarda faqat avtomobil yo‘li emas, balki havo qatnovini rivojlantirish masalalari ham kelishib olindi:
Aviaqatnov bo‘yicha hukumatlararo bitim: Tomonlar O‘zbekiston va Honkong o‘rtasida havo qatnovi to‘g‘risidagi muhim bitimni imzolashga tayyorgarlik ko‘rmoqda;
Muntazam reyslar: Ikki tomonlama turizm va biznes aloqalarini kengaytirish maqsadida to‘g‘ridan to‘g‘ri muntazam aviaparvozlar yo‘lga qo‘yilishi kutilmoqda;
Hamkorlik davomi: Joriy yilning may oyida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasining Honkongga tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar amaliy ijroga ko‘chmoqda.
…