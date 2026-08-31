2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi

·26·Iqtisodiyot
2,2 mlrd dollarlik Toshkent–Samarqand pulli yo‘liga Honkong banklari pul tikadi

O‘zbekiston va Xitoy Xalq Respublikasining Honkong maxsus ma’muriy hududi o‘rtasidagi transport-logistika va investitsiyaviy aloqalar yangi bosqichga chiqmoqda. Transport vazirligi matbuot xizmatining xabariga ko‘ra, vazir Ilhom Mahkamov Honkongning «Bir makon, bir yo‘l» ofisi rahbari Nikolas Xo Lik-Chi bilan muhim muzokaralar o‘tkazdi.

Uchrashuv markazida O‘zbekistonning eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri — Toshkent–Samarqand pulli avtomobil yo‘li qurilishini moliyalashtirish masalasi turdi. Honkong tomoni mazkur tashabbus o‘zlari uchun ustuvor ahamiyatga ega ekanini ma’lum qildi.

2,2 mlrd dollarlik megaloyiha: Investitsiya va qurilish bosqichlari

22 avgust kuni qurilishiga rasman start berilgan ushbu strategik yo‘l ikki bosqichda amalga oshiriladi:

  • COVEC tomonidan qurilish: Xitoyning taniqli «China Overseas Engineering Group» (COVEC) kompaniyasi yangi avtomagistralni to‘liq barpo etib, uni 2030 yilda foydalanishga topshiradi;

  • Operator va pulli tizim: Yo‘l to‘liq qurib bitkazilgach, alohida operator kompaniya tanlab olinadi va magistral pulli yo‘l tizimiga o‘tkaziladi;

  • Honkong banklarining hissasi: Umumiy qiymati 2,2 mlrd dollar bo‘lgan mazkur yirik loyihaga Honkongning yetakchi moliyaviy institutlari va banklarini faol jalb etish rejalashtirilmoqda.

Honkongga to‘g‘ridan to‘g‘ri parvozlar va hukumatlararo bitim

Muzokaralarda faqat avtomobil yo‘li emas, balki havo qatnovini rivojlantirish masalalari ham kelishib olindi:

  • Aviaqatnov bo‘yicha hukumatlararo bitim: Tomonlar O‘zbekiston va Honkong o‘rtasida havo qatnovi to‘g‘risidagi muhim bitimni imzolashga tayyorgarlik ko‘rmoqda;

  • Muntazam reyslar: Ikki tomonlama turizm va biznes aloqalarini kengaytirish maqsadida to‘g‘ridan to‘g‘ri muntazam aviaparvozlar yo‘lga qo‘yilishi kutilmoqda;

  • Hamkorlik davomi: Joriy yilning may oyida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasining Honkongga tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar amaliy ijroga ko‘chmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)O‘zbekiston va Hindiston savdoni 5 milliard dollarga yetkazmoqchi (foto)Kecha, 16:15Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiOilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydiKecha, 13:311 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?Kecha, 13:27Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!28.08, 19:47999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi28.08, 19:132 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28.08, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi