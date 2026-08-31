Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari
O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillik bayrami arafasida Surxondaryo viloyatida yirik infratuzilma loyihalaridan biri foydalanishga topshirildi. Umumiy uzunligi 111 kilometrni tashkil etuvchi Darband–Boysun–Elbayon avtomobil yo‘lini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasining dastlabki bosqichi muvaffaqiyatli yakunlandi.
30 avgust kuni mazkur magistralning 5–32,5 kilometrlik qismi to‘liq zamonaviy standartlar asosida qurib bitkazilib, haydovchilar va yo‘lovchilar ixtiyoriga berildi.
7 ta ko‘prik va tungi yoritish tizimi: Qurilish ko‘lami qanday bo‘ldi?
Viloyat hokimligi ma’lumotlariga ko‘ra, birinchi bosqich doirasida hudud infratuzilmasini tubdan yaxshilaydigan quyidagi muhim inshootlar qad rostladi:
Ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlar: Magistralning ushbu qismida jami 7 ta yangi ko‘prik barpo etildi;
Piyodalar xavfsizligi: Aholi punktlari hududida tungi yoritish tizimlari bilan to‘liq ta’minlangan 8 kilometrlik zamonaviy piyodalar yo‘lagi qurildi;
60 metrlik yangi yo‘l o‘tkazgich: Loyihaning 7,1-kilometrida qad rostlagan yangi yo‘l o‘tkazgich ko‘prigining uzunligi 60 metr, eni 15,7 metr, yer sathidan balandligi esa 9 metrni tashkil etadi.
Tantanali ochilish va xalqaro hamkorlik
Inshootning ochilish marosimi yangi yo‘l o‘tkazgich ko‘prigi ustida katta tantana bilan bo‘lib o‘tdi:
Rahbariyat va jamoatchilik ishtiroki: Tantanali tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug‘bek Qosimov, nuroniylar, mahalliy faollar, pudratchi tashkilot mutaxassislari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi;
Xalqaro moliyalashtirish va pudratchi: Mazkur strategik loyiha Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan ajratilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilmoqda. Qurilish ishlarini Ozarboyjonning xalqaro tan olingan «Lankaran Yol Tikinti» kompaniyasi amalga oshirmoqda.
…