Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari

·36·O‘zbekiston
Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari

O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillik bayrami arafasida Surxondaryo viloyatida yirik infratuzilma loyihalaridan biri foydalanishga topshirildi. Umumiy uzunligi 111 kilometrni tashkil etuvchi Darband–Boysun–Elbayon avtomobil yo‘lini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasining dastlabki bosqichi muvaffaqiyatli yakunlandi.

30 avgust kuni mazkur magistralning 5–32,5 kilometrlik qismi to‘liq zamonaviy standartlar asosida qurib bitkazilib, haydovchilar va yo‘lovchilar ixtiyoriga berildi.

Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari

7 ta ko‘prik va tungi yoritish tizimi: Qurilish ko‘lami qanday bo‘ldi?

Viloyat hokimligi ma’lumotlariga ko‘ra, birinchi bosqich doirasida hudud infratuzilmasini tubdan yaxshilaydigan quyidagi muhim inshootlar qad rostladi:

  • Ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlar: Magistralning ushbu qismida jami 7 ta yangi ko‘prik barpo etildi;

  • Piyodalar xavfsizligi: Aholi punktlari hududida tungi yoritish tizimlari bilan to‘liq ta’minlangan 8 kilometrlik zamonaviy piyodalar yo‘lagi qurildi;

  • 60 metrlik yangi yo‘l o‘tkazgich: Loyihaning 7,1-kilometrida qad rostlagan yangi yo‘l o‘tkazgich ko‘prigining uzunligi 60 metr, eni 15,7 metr, yer sathidan balandligi esa 9 metrni tashkil etadi.

Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari

Tantanali ochilish va xalqaro hamkorlik

Inshootning ochilish marosimi yangi yo‘l o‘tkazgich ko‘prigi ustida katta tantana bilan bo‘lib o‘tdi:

  • Rahbariyat va jamoatchilik ishtiroki: Tantanali tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug‘bek Qosimov, nuroniylar, mahalliy faollar, pudratchi tashkilot mutaxassislari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi;

  • Xalqaro moliyalashtirish va pudratchi: Mazkur strategik loyiha Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tomonidan ajratilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilmoqda. Qurilish ishlarini Ozarboyjonning xalqaro tan olingan «Lankaran Yol Tikinti» kompaniyasi amalga oshirmoqda.

Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 10:58O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Kecha, 20:1630 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlariKecha, 18:22Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 16:53«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiKecha, 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)