Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildi

·15·Texno
Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildi

Xitoyning DaxAI startapi odam minib harakatlanishi mumkin bo‘lgan Qiji X1 nomli to‘rt oyoqli robotni namoyish qildi. Qurilma 2026 yilda Pekinda o‘tkazilgan Butunjahon robotlar konferensiyasida taqdim etilgan.

Qiji X1 tashqi ko‘rinishi jihatidan kattalashtirilgan robot-it, mototsikl va otning o‘ziga xos uyg‘unligini eslatadi. Robotga o‘rindiq va boshqaruv tutqichlari o‘rnatilgan bo‘lib, odam unga minib, xuddi ot singari harakatlanishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi ma’lumotlariga ko‘ra, robot 300 kilogrammgacha yukni ko‘tara oladi. Bir marta to‘liq quvvatlanganda 40 kilometrgacha masofani bosib o‘tishi mumkin. Uning maksimal tezligi esa turli manbalarda 7–10 km/soat atrofida, ayrim xabarlarda 9,6 km/soat deb ko‘rsatilgan.

Qiji X1 oddiy yo‘llardan tashqari, tik qiyaliklar, shag‘al va loyli hududlarda ham harakatlanishga mo‘ljallangan. Ishlab chiqaruvchi kelajakda undan yuk tashish, murakkab hududlarda harakatlanish va qutqaruv ishlarida foydalanishni rejalashtirmoqda.

Robotning odam minib harakatlanayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiBugun, 14:55Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiHuawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiBugun, 14:25Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 13:51Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi