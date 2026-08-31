O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildi

·25·O‘zbekiston
O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildi

31 avgust kuni soat 14:58:44 da O‘zbekiston hududida zilzila sodir bo‘ldi. Epitsentr Buxoro viloyatining Gazli shahrida joylashgani ma’lum qilindi, deb xabar beradi smrm.uz.

Zilzila magnitudasi 3,8 ni tashkil etgan. Yer silkinishi 10 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Epitsentr koordinatalari 40,28 shimoliy kenglik va 63,37 sharqiy uzunlik sifatida ko‘rsatilgan.

Toshkentdan epitsentrgacha bo‘lgan masofa 504 kilometr bo‘lib, u poytaxtdan janubi-g‘arbiy yo‘nalishda joylashgan.

Zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida sezilgan. Gazli shahrida silkinish kuchi 3 ballni tashkil etgan, shahar epitsentrdan 18 kilometr masofada joylashgan.

Peshko‘ tumanida zilzila 2 ball kuch bilan sezilgan. Ushbu hudud epitsentrdan 35 kilometr uzoqlikda. Jondor tumanida ham 2 balllik silkinish qayd etilgan, masofa 47 kilometrni tashkil qilgan.

Hozircha zilzila oqibatida jabrlanganlar yoki vayrongarchiliklar haqida ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariDarband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariBugun, 11:14Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 10:58O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!Kecha, 20:1630 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlariKecha, 18:22Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)