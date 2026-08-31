Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi

·17·Texno
Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi

Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida Mijia Smart Gas Water Heater Pro nomli yangi aqlli gaz suv isitgichining savdosini boshladi. 16 litr unumdorlikka ega ushbu qurilma kondensatsion isitish tizimi, suvning qoʻsh sirkulyatsiyasi va Xiaomi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiyasi bilan jihozlangan. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulotning tavsiya etilgan narxi 3999 yuanni (taxminan 595 AQSh dollari) tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2975 yuanga (445 dollar) xarid qilish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilmaning asosiy texnik oʻziga xosligi 107 foizgacha yetib boruvchi eʼlon qilingan issiqlik samaradorligidir. Bunday yuqori koʻrsatkich tutun gazlarining qoʻshimcha issiqligidan foydalanadigan kondensatsion texnologiya evaziga taʼminlanadi. Xiaomi hisob-kitoblariga koʻra, energiya samaradorligining ikkinchi sinfidagi anʼanaviy suv isitgichlari bilan taqqoslaganda, sakkiz yil davomida gaz uchun qilinadigan tejamkorlik 6220 yuanni (925 dollar) tashkil etishi mumkin.

Kondensatsiyani boshqarish va suv aylanishi

Qurilmadan hosil boʻladigan kondensatni chiqarib yuborish uchun kompaniya yuqori tezlikdagi markazdan qochma purkash tizimini ishlab chiqdi. Neytrallashgandan soʻng kondensat mayda dispersli aralashmaga aylanadi va tutun gazlari bilan birgalikda yoʻq qilinadi, shuning uchun alohida drenaj trubkasi talab etilmaydi. Bunda chiqindi konturi dush uchun ishlatiladigan suvdan toʻliq izolyatsiya qilingan.

Barqaror haroratni saqlash vazifasini ichki hamda tashqi suv konturlari va issiqlik yigʻuvchi kameraga ega qoʻsh sirkulyatsiya tizimi bajaradi. Elektronika doimiy ravishda suvning harorati va sarfini tahlil qilib, gorelka ishi hamda suv oqimini avtomatik ravishda tartibga solib turadi. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma 2000 dan ortiq sozlama variantlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa bir nechta kran bir vaqtning oʻzida ishlatilganda ham harorat oʻzgarishlarini minimal darajaga tushiradi.

Aqlli funksiyalar va xavfsizlik

Isitgich jadval asosida, suv sarfiga qarab, buyruq boʻyicha yoki aqlli uy ssenariylari tarkibida oldindan qizdirish rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, bu kran ochilishi bilan deyarli darhol issiq suv olish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma qatlamlanish va choʻkindilardan himoyalangan boʻlib, uning ichida ohak qoldiqlarini bostiruvchi komponentlarni ajratib chiqaruvchi almashtiriladigan modul oʻrnatilgan.

Tizimning bunday samaradorligi 98,3 foizga yetishi qayd etilgan. Ish paytida shovqin darajasi 32 dBA dan boshlanadi. Suv isitgichi Xiaomi Surge Smart Connectivity texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, Mi Home ilovasi va mos keluvchi kolonkalarning ovozli buyruqlari orqali boshqariladi, shuningdek, aqlli qulflar, mavjudlik datchiklari hamda iqlim texnikasi bilan oʻzaro aloqaga kirisha oladi. Xiaomi issiqlik almashinuvchisi va gorelka uchun sakkiz yillik kafolat taqdim etadi.

XiaomiSuv isitgichAqlli uyTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiHuawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiBugun, 14:25Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 13:51Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi