Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardi
Xiaomi kompaniyasi Xitoy bozorida Mijia Smart Gas Water Heater Pro nomli yangi aqlli gaz suv isitgichining savdosini boshladi. 16 litr unumdorlikka ega ushbu qurilma kondensatsion isitish tizimi, suvning qoʻsh sirkulyatsiyasi va Xiaomi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiyasi bilan jihozlangan. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulotning tavsiya etilgan narxi 3999 yuanni (taxminan 595 AQSh dollari) tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2975 yuanga (445 dollar) xarid qilish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilmaning asosiy texnik oʻziga xosligi 107 foizgacha yetib boruvchi eʼlon qilingan issiqlik samaradorligidir. Bunday yuqori koʻrsatkich tutun gazlarining qoʻshimcha issiqligidan foydalanadigan kondensatsion texnologiya evaziga taʼminlanadi. Xiaomi hisob-kitoblariga koʻra, energiya samaradorligining ikkinchi sinfidagi anʼanaviy suv isitgichlari bilan taqqoslaganda, sakkiz yil davomida gaz uchun qilinadigan tejamkorlik 6220 yuanni (925 dollar) tashkil etishi mumkin.
Kondensatsiyani boshqarish va suv aylanishiQurilmadan hosil boʻladigan kondensatni chiqarib yuborish uchun kompaniya yuqori tezlikdagi markazdan qochma purkash tizimini ishlab chiqdi. Neytrallashgandan soʻng kondensat mayda dispersli aralashmaga aylanadi va tutun gazlari bilan birgalikda yoʻq qilinadi, shuning uchun alohida drenaj trubkasi talab etilmaydi. Bunda chiqindi konturi dush uchun ishlatiladigan suvdan toʻliq izolyatsiya qilingan.
Barqaror haroratni saqlash vazifasini ichki hamda tashqi suv konturlari va issiqlik yigʻuvchi kameraga ega qoʻsh sirkulyatsiya tizimi bajaradi. Elektronika doimiy ravishda suvning harorati va sarfini tahlil qilib, gorelka ishi hamda suv oqimini avtomatik ravishda tartibga solib turadi. Xiaomi taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, qurilma 2000 dan ortiq sozlama variantlarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa bir nechta kran bir vaqtning oʻzida ishlatilganda ham harorat oʻzgarishlarini minimal darajaga tushiradi.
Aqlli funksiyalar va xavfsizlikIsitgich jadval asosida, suv sarfiga qarab, buyruq boʻyicha yoki aqlli uy ssenariylari tarkibida oldindan qizdirish rejimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, bu kran ochilishi bilan deyarli darhol issiq suv olish imkonini beradi. Shuningdek, qurilma qatlamlanish va choʻkindilardan himoyalangan boʻlib, uning ichida ohak qoldiqlarini bostiruvchi komponentlarni ajratib chiqaruvchi almashtiriladigan modul oʻrnatilgan.
Tizimning bunday samaradorligi 98,3 foizga yetishi qayd etilgan. Ish paytida shovqin darajasi 32 dBA dan boshlanadi. Suv isitgichi Xiaomi Surge Smart Connectivity texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, Mi Home ilovasi va mos keluvchi kolonkalarning ovozli buyruqlari orqali boshqariladi, shuningdek, aqlli qulflar, mavjudlik datchiklari hamda iqlim texnikasi bilan oʻzaro aloqaga kirisha oladi. Xiaomi issiqlik almashinuvchisi va gorelka uchun sakkiz yillik kafolat taqdim etadi.
…