Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)
Meksikaning Tlaskala shtatidagi Uamantla shahrida har yili o‘tkaziladigan «Uamantlada» buqalar yugurish tadbiri vaqtida 29 yoshli erkak halok bo‘ldi. Ko‘chalarga 21 ta jangovar buqa chiqarilganidan so‘ng yana to‘qqiz kishi jarohat oldi. Bu haqda "Incidentia" xabar berdi.
Hodisa tafsilotlari
Festival davomida og‘irligi 400 dan 500 kilogrammgacha bo‘lgan 21 ta jangovar buqa ko‘chalarga chiqarildi. Hayvonlar bir vaqtning o‘zida bir nechta ko‘chadan turli yo‘nalishlarga qo‘yib yuborilgan. Manba ma’lumotiga ko‘ra, bu «Uamantlada»da so‘nggi sakkiz yil ichida inson o‘limi bilan yakunlangan birinchi holat bo‘lgan.
Hodisa joyidan olingan videolarda tartibsiz vaziyatlar aks etgan: odamlar buqalardan qochgan, tomoshabinlar to‘siqlar ustiga chiqib olgan, yerda esa jarohatlangan kishi yotgan.
Qurbon va jabrlanganlar
Halok bo‘lgan 29 yoshli erkak Uamantla munitsipalitetida tug‘ilgan. Shtat Sog‘liqni saqlash kotibiyati ma’lum qilishicha, erkak buqadan qochishga uringan vaqtda yiqilib tushgan va shundan so‘ng hayvon unga hujum qilgan. Buqaning shoxi zarbasi oqibatida u og‘ir bosh miya jarohati, ko‘krak qafasi shikastlanishi va chap o‘pkasining teshilishiga duchor bo‘lgan.
Jami to‘qqiz nafar jabrlangan kishi Uamantla umumiy shifoxonasiga yetkazilgan. Ular orasida ikki nafarining ahvoli og‘ir bo‘lgan: 57 yoshli erkak bosh suyagi sinishi bilan shifoxonaga yotqizilgan va uni Mexiko shtatiga ko‘chirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Puebla shahrida istiqomat qiluvchi 24 yoshli AQSH fuqarosi ham buqa shoxidan jarohat olgan. Qolgan jabrlanganlarning ahvoli barqaror ekani aytilgan. Bundan tashqari, yugurish vaqtida bir it ham buqaning shoxidan jarohatlangan.
Hokimiyat va tibbiy xizmatlar munosabati
Shtat Sog‘liqni saqlash kotibi Rigoberto Samudio Meneses bu voqeani so‘nggi yillardagi eng murakkab tibbiy navbatchiliklardan biri sifatida baholadi. Uning aytishicha, buqalar qo‘yib yuborilganidan atigi bir yarim daqiqa o‘tib birinchi shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Mahalliy ma’muriyat tadbir ishtirokchilari soni va xavfsizlik qoidalarining ayrim buzilishi tashkilotchilar nazorati imkoniyatlaridan oshib ketganini tan oldi. Shahar hokimligi hisobotida shunday deyiladi:
«Ishtirokchilar soni va ayrim qoidalarga rioya qilinmagani nazorat qilish imkoniyatlaridan oshib ketdi».
…