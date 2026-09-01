Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)

·56·Dunyo
Meksikada 21 ta buqa bilan o‘tkazilgan festivalda bir kishi halok bo‘ldi (video)

Meksikaning Tlaskala shtatidagi Uamantla shahrida har yili o‘tkaziladigan «Uamantlada» buqalar yugurish tadbiri vaqtida 29 yoshli erkak halok bo‘ldi. Ko‘chalarga 21 ta jangovar buqa chiqarilganidan so‘ng yana to‘qqiz kishi jarohat oldi. Bu haqda "Incidentia" xabar berdi.

Hodisa tafsilotlari

Festival davomida og‘irligi 400 dan 500 kilogrammgacha bo‘lgan 21 ta jangovar buqa ko‘chalarga chiqarildi. Hayvonlar bir vaqtning o‘zida bir nechta ko‘chadan turli yo‘nalishlarga qo‘yib yuborilgan. Manba ma’lumotiga ko‘ra, bu «Uamantlada»da so‘nggi sakkiz yil ichida inson o‘limi bilan yakunlangan birinchi holat bo‘lgan.

Hodisa joyidan olingan videolarda tartibsiz vaziyatlar aks etgan: odamlar buqalardan qochgan, tomoshabinlar to‘siqlar ustiga chiqib olgan, yerda esa jarohatlangan kishi yotgan.

Qurbon va jabrlanganlar

Halok bo‘lgan 29 yoshli erkak Uamantla munitsipalitetida tug‘ilgan. Shtat Sog‘liqni saqlash kotibiyati ma’lum qilishicha, erkak buqadan qochishga uringan vaqtda yiqilib tushgan va shundan so‘ng hayvon unga hujum qilgan. Buqaning shoxi zarbasi oqibatida u og‘ir bosh miya jarohati, ko‘krak qafasi shikastlanishi va chap o‘pkasining teshilishiga duchor bo‘lgan.

Jami to‘qqiz nafar jabrlangan kishi Uamantla umumiy shifoxonasiga yetkazilgan. Ular orasida ikki nafarining ahvoli og‘ir bo‘lgan: 57 yoshli erkak bosh suyagi sinishi bilan shifoxonaga yotqizilgan va uni Mexiko shtatiga ko‘chirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Puebla shahrida istiqomat qiluvchi 24 yoshli AQSH fuqarosi ham buqa shoxidan jarohat olgan. Qolgan jabrlanganlarning ahvoli barqaror ekani aytilgan. Bundan tashqari, yugurish vaqtida bir it ham buqaning shoxidan jarohatlangan.

Hokimiyat va tibbiy xizmatlar munosabati

Shtat Sog‘liqni saqlash kotibi Rigoberto Samudio Meneses bu voqeani so‘nggi yillardagi eng murakkab tibbiy navbatchiliklardan biri sifatida baholadi. Uning aytishicha, buqalar qo‘yib yuborilganidan atigi bir yarim daqiqa o‘tib birinchi shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Mahalliy ma’muriyat tadbir ishtirokchilari soni va xavfsizlik qoidalarining ayrim buzilishi tashkilotchilar nazorati imkoniyatlaridan oshib ketganini tan oldi. Shahar hokimligi hisobotida shunday deyiladi:

«Ishtirokchilar soni va ayrim qoidalarga rioya qilinmagani nazorat qilish imkoniyatlaridan oshib ketdi».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiTovuq go‘shti dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan go‘shtga aylandiBugun, 11:06Vengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiVengriyada mast erkak samolyot o‘g‘irlab, AES tomon uchdiBugun, 09:40Nepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiNepalda 6 yoshli qizaloq 3 kundan so‘ng vayronalar orasidan tirik topildiBugun, 09:12Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Bugun, 07:46Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Bugun, 07:30Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiMisr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi