7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi

·23·O‘zbekiston
7 sentyabr kuni O‘zbekistonda «qonli Oy» kuzatiladi

7 sentyabr kuni so‘nggi yillardagi eng uzoq davom etadigan to‘liq Oy tutilishlaridan biri kuzatiladi. Ushbu astronomik hodisani O‘zbekiston hududidan ham ko‘rish mumkin.

Toshkent vaqti bilan Oy Yer soyasiga soat 20:28 da kira boshlaydi. Qisman tutilish esa 21:27 da boshlanadi.

Oy tutilishining to‘liq bosqichi soat 22:30 da boshlanib, 23:52 gacha davom etadi. Shu vaqt oralig‘ida Oy to‘liq Yer soyasiga kirib, qizg‘ish tusga ega bo‘ladi. To‘liq bosqich qariyb 1 soat 22 daqiqa davom etadi.

Oy tutilishi vaqtida uning qizil yoki to‘q sariq rangga kirishi Yer atmosferasi orqali o‘tgan Quyosh nurlarining sinishi bilan bog‘liq. Shu sababli bunday hodisa ko‘pincha «qonli Oy» deb ataladi.

To‘liq tutilishdan keyin Oy asta-sekin Yer soyasidan chiqadi. Qisman tutilish 00:56 da, hodisaning so‘nggi bosqichi esa 01:55 da yakunlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Tramp, Si Jinping va Putindan muhim tabrik: Dunyo yetakchilari Shavkat Mirziyoyevga nimalar yozdi?Bugun, 08:10Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Toshkentda uch tumanda renovatsiya boshlandi: mulkdorlarni nima kutmoqda?Bugun, 07:36Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariKecha, 22:05Tarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiTarixiy muzokara: Shavkat Mirziyoyev va Si Jinping $30 milliardlik yangi marrani belgiladiKecha, 22:00Shavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiShavkat Mirziyoyev va Shahboz Sharif Bishkekda muzokara o‘tkazdi: muhim kelishuvlarga erishildiKecha, 21:56Buxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiBuxoro viloyatida yer silkindi: Seysmologlar zilzila kuchini ma’lum qildiKecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i Qirg‘izistonga o‘tdi: Evaziga nima beriladi?