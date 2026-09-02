Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardi

·0·Texno
Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardi

Xiaomi kompaniyasi uylardagi yoritish tizimlarini boshqarish uchun moʻljallangan yangi avlod qurilmasi — Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi mahsulot nafaqat zamonaviy uch simli, balki eski turar joylardagi ikki simli elektr tarmoqlariga ham muvaffaqiyatli oʻrnatilishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda eski elektr simlariga ega xonadonlarda bunday texnologiyalardan foydalanish koʻpincha qiyinchiliklar tugʻdirardi. Smart Switch 2 esa ulanish turini mustaqil ravishda aniqlab, tegishli ish rejimini avtomatik tanlaydi. Natijada foydalanuvchidan qoʻlda sozlamalarni oʻzgartirish talab etilmaydi, bu esa oʻrnatish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Texnik xususiyatlar va xavfsizlik

Qurilma isteʼmolchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, bir, ikki yoki uchta tugmali versiyalarda ishlab chiqariladi. Old paneli akril shishadan tayyorlangan boʻlib, oq va kulrang ranglarda taqdim etiladi. Korpus uchun V-0 klassidagi oʻtga chidamli polikarbonat ishlatilgan boʻlib, bu yongʻin xavfsizligini taʼminlaydi.

Muhandislar tugmalar konstruksiyasiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Silikon elementlarga ega kalta yurishli tugmalar odatdagidan jimroq ishlaydi va har bir tugma ostida alohida holat indikatori mavjud. Oʻrnatilgan oʻrni (rele) bir million martagacha yoqish va oʻchirish sikliga moʻljallangan boʻlib, uning chidamliligi yuqori darajada.

Aqlli funksiyalar va boshqaruv

Qurilmaning sxemasi kam quvvatli LED lampalar uchun maxsus optimallashtirilgan boʻlib, ularning miltillashiga qarshi kurashishga yordam beradi. Shuningdek, haddan tashqari qizib ketishdan himoya qilish tizimi harorat koʻtarilganda quvvatni avtomatik ravishda oʻchiradi.

Smart Switch 2 modeli Xiaomi Mesh 2.0 texnologiyasini, dasturiy taʼminotni masofadan yangilashni hamda Mi Home ilovasi yoki Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali boshqarishni qoʻllab-quvvatlaydi. Tugmalarni bir marta, ikki marta bosish hamda uzoq bosib turish orqali dasturlash mumkin. Zarurat tugʻilganda ularni toʻliq simsiz rejimga oʻtkazib, chiroqni yoqish oʻrniga aqlli uy ssenariylarini ishga tushirish uchun ishlatish ham mumkin.

XiaomiSmart Switch 2Aqlli uyTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiBugun, 14:29Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiBugun, 13:54Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiVivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 13:25Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariBugun, 12:50Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi