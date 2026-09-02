Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardi
Xiaomi kompaniyasi uylardagi yoritish tizimlarini boshqarish uchun moʻljallangan yangi avlod qurilmasi — Smart Switch 2 aqlli oʻchirgichini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi mahsulot nafaqat zamonaviy uch simli, balki eski turar joylardagi ikki simli elektr tarmoqlariga ham muvaffaqiyatli oʻrnatilishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda eski elektr simlariga ega xonadonlarda bunday texnologiyalardan foydalanish koʻpincha qiyinchiliklar tugʻdirardi. Smart Switch 2 esa ulanish turini mustaqil ravishda aniqlab, tegishli ish rejimini avtomatik tanlaydi. Natijada foydalanuvchidan qoʻlda sozlamalarni oʻzgartirish talab etilmaydi, bu esa oʻrnatish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Texnik xususiyatlar va xavfsizlikQurilma isteʼmolchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, bir, ikki yoki uchta tugmali versiyalarda ishlab chiqariladi. Old paneli akril shishadan tayyorlangan boʻlib, oq va kulrang ranglarda taqdim etiladi. Korpus uchun V-0 klassidagi oʻtga chidamli polikarbonat ishlatilgan boʻlib, bu yongʻin xavfsizligini taʼminlaydi.
Muhandislar tugmalar konstruksiyasiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Silikon elementlarga ega kalta yurishli tugmalar odatdagidan jimroq ishlaydi va har bir tugma ostida alohida holat indikatori mavjud. Oʻrnatilgan oʻrni (rele) bir million martagacha yoqish va oʻchirish sikliga moʻljallangan boʻlib, uning chidamliligi yuqori darajada.
Aqlli funksiyalar va boshqaruvQurilmaning sxemasi kam quvvatli LED lampalar uchun maxsus optimallashtirilgan boʻlib, ularning miltillashiga qarshi kurashishga yordam beradi. Shuningdek, haddan tashqari qizib ketishdan himoya qilish tizimi harorat koʻtarilganda quvvatni avtomatik ravishda oʻchiradi.
Smart Switch 2 modeli Xiaomi Mesh 2.0 texnologiyasini, dasturiy taʼminotni masofadan yangilashni hamda Mi Home ilovasi yoki Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali boshqarishni qoʻllab-quvvatlaydi. Tugmalarni bir marta, ikki marta bosish hamda uzoq bosib turish orqali dasturlash mumkin. Zarurat tugʻilganda ularni toʻliq simsiz rejimga oʻtkazib, chiroqni yoqish oʻrniga aqlli uy ssenariylarini ishga tushirish uchun ishlatish ham mumkin.
…