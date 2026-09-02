Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladi

·0·Texno
Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladi

Vivo kompaniyasi oʻzining yangi Vivo V80 Lite 5G smartfonini bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati butun seriya tarixidagi rekord darajadagi ulkan akkumulyator boʻlishi kutilmoqda. Taqdimot marosimi 3-sentabrga belgilangan boʻlib, hozirda qurilma oldindan buyurtma berish tizimida paydo boʻldi va bu uning texnik xususiyatlariga oydinlik kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha uch xil konfiguratsiya taklif etiladi. Bular — 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira, 6 GB / 256 GB ҳамда 8 GB / 256 GB variantlaridir. Shuningdek, smartfon uchta jozibali rangda sotuvga chiqariladi: pushti, yashil va qora.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Oldinroq ushbu gadjet Geekbench bençmarkida sinovdan oʻtgan edi. Unga koʻra, qurilma Dimensity 7360-Turbo protsessori hamda eng yangi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi maʼlum boʻlgan. TUV sertifikatlash idorasi hujjatlari esa smartfon 44 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini tasdiqlaydi.

Qurilmaning Malayziya bozori uchun moʻljallangan versiyasi V2626 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan. Eslatib oʻtamiz, avvalroq ushbu model Pokistonda ham namoyish etilgan boʻlib, oʻshanda u 7050 mA·ch sigʻimli batareya bilan eʼlon qilingan edi. Malayziya versiyasida esa bu koʻrsatkich naqd 10 000 mA·ch ga yetkazilgani eʼtiborga molik.

Displey va himoya xususiyatlari

Smartfonning tashqi koʻrinishi va chidamliligi ham yuqori darajada ishlangan. Avvalgi taqdimotlarga asoslanib aytish mumkinki, qurilma 120 Hz yangilanish chastotasiga ega egilgan AMOLED-ekran bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchilarga tasvirning silliqligi va yuqori sifatini taʼminlaydi.

Shuningdek, korpus zamonaviy talablarga toʻliq javob beradigan IP69 darajasidagi mustahkam himoya qatlamiga ega. Bu esa qurilmani suv va chang taʼsiridan yuqori darajada saqlab qoladi.

VivoVivoV80Lite5GSmartfonAndroid16Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariBugun, 12:50Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiXiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiBugun, 10:50Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi