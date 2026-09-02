Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladi
Vivo kompaniyasi oʻzining yangi Vivo V80 Lite 5G smartfonini bozorga chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati butun seriya tarixidagi rekord darajadagi ulkan akkumulyator boʻlishi kutilmoqda. Taqdimot marosimi 3-sentabrga belgilangan boʻlib, hozirda qurilma oldindan buyurtma berish tizimida paydo boʻldi va bu uning texnik xususiyatlariga oydinlik kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, xaridorlarga xotira hajmi boʻyicha uch xil konfiguratsiya taklif etiladi. Bular — 6 GB tezkor va 128 GB doimiy xotira, 6 GB / 256 GB ҳамда 8 GB / 256 GB variantlaridir. Shuningdek, smartfon uchta jozibali rangda sotuvga chiqariladi: pushti, yashil va qora.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikOldinroq ushbu gadjet Geekbench bençmarkida sinovdan oʻtgan edi. Unga koʻra, qurilma Dimensity 7360-Turbo protsessori hamda eng yangi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi maʼlum boʻlgan. TUV sertifikatlash idorasi hujjatlari esa smartfon 44 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlashini tasdiqlaydi.
Qurilmaning Malayziya bozori uchun moʻljallangan versiyasi V2626 model raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan. Eslatib oʻtamiz, avvalroq ushbu model Pokistonda ham namoyish etilgan boʻlib, oʻshanda u 7050 mA·ch sigʻimli batareya bilan eʼlon qilingan edi. Malayziya versiyasida esa bu koʻrsatkich naqd 10 000 mA·ch ga yetkazilgani eʼtiborga molik.
Displey va himoya xususiyatlariSmartfonning tashqi koʻrinishi va chidamliligi ham yuqori darajada ishlangan. Avvalgi taqdimotlarga asoslanib aytish mumkinki, qurilma 120 Hz yangilanish chastotasiga ega egilgan AMOLED-ekran bilan jihozlanadi. Bu foydalanuvchilarga tasvirning silliqligi va yuqori sifatini taʼminlaydi.
Shuningdek, korpus zamonaviy talablarga toʻliq javob beradigan IP69 darajasidagi mustahkam himoya qatlamiga ega. Bu esa qurilmani suv va chang taʼsiridan yuqori darajada saqlab qoladi.
…