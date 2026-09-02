Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladi

·3·Texno
Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladi

Huawei kompaniyasi oʻzining flagman aqlli soatlarining navbatdagi talqini — Huawei Watch Ultimate 2 qurilmasining yangi versiyasini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur premium gadjet rasman 7-sentabr kuni taqdim etilishi eʼlon qilindi va u zamonaviy texnologiyalar hamda ilgʻor dasturiy taʼminot uygʻunligini namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy tizer-posteriga tayanib aytganda, yangi model Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration deb nomlanadi. Qurilma oʻzining oʻziga xos dizayn yechimlari bilan ajralib turibdi, jumladan, uning tashqi koʻrinishida kumushrang-binafsharang tuslar ustuvorlik qiladi.

Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar qatoriga eksklyuziv oq-binafsharang oʻrilgan tasma hamda foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtiriladigan yangi siferblat dizaynlari kiritilgan. Bu esa soatga yanada jozibali va zamonaviy qiyofa bagʻishlab, kundalik foydalanish hamda faol turmush tarzi uchun mos kelishini taʼminlaydi.

HarmonyOS 7 operatsion tizimi va imkoniyatlari

Yangi aqlli soat eng soʻnggi HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi. Ushbu dasturiy taʼminot platformasi qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish bilan birga, bir qator muhim funksiyalarni sezilarli darajada yaxshilaydi.

Xususan, HarmonyOS 7 tizimi sport mashgʻulotlarini kuzatish jarayonini chuqur optimallashtiradi. Shu bilan birga, u oʻta past haroratli sharoitlarda inson organizmining holatini va sogʻligʻini monitoring qilish imkoniyatlarini yanada yaxshilashga qaratilgan.

Bozordagi oʻrni va oldingi versiyalar

Eslatib oʻtamiz, avvalroq asl Huawei Watch Ultimate 2 modeli savdosi boshlangani maʼlum qilingan edi. Ushbu qurilma xaridorlar eʼtiboriga havola etilib, uning imkoniyatlari va texnik xususiyatlari texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida keng muhokama qilingan edi.

Yangi taqdim etilayotgan Extraordinary Exploration versiyasi esa foydalanuvchilarga nafaqat texnik jihatdan kuchli, balki estetik jihatdan ham yuqori darajadagi premium gadjetni tanlash imkonini beradi. Qurilmaning toʻliq imkoniyatlari taqdimot kuni maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

HuaweiHarmonyOSSmartwatchTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiBugun, 13:54Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiVivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 13:25Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariBugun, 12:50Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiXiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi