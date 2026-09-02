Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladi
Huawei kompaniyasi oʻzining flagman aqlli soatlarining navbatdagi talqini — Huawei Watch Ultimate 2 qurilmasining yangi versiyasini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur premium gadjet rasman 7-sentabr kuni taqdim etilishi eʼlon qilindi va u zamonaviy texnologiyalar hamda ilgʻor dasturiy taʼminot uygʻunligini namoyish etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy tizer-posteriga tayanib aytganda, yangi model Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration deb nomlanadi. Qurilma oʻzining oʻziga xos dizayn yechimlari bilan ajralib turibdi, jumladan, uning tashqi koʻrinishida kumushrang-binafsharang tuslar ustuvorlik qiladi.
Tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar qatoriga eksklyuziv oq-binafsharang oʻrilgan tasma hamda foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtiriladigan yangi siferblat dizaynlari kiritilgan. Bu esa soatga yanada jozibali va zamonaviy qiyofa bagʻishlab, kundalik foydalanish hamda faol turmush tarzi uchun mos kelishini taʼminlaydi.
HarmonyOS 7 operatsion tizimi va imkoniyatlariYangi aqlli soat eng soʻnggi HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi. Ushbu dasturiy taʼminot platformasi qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish bilan birga, bir qator muhim funksiyalarni sezilarli darajada yaxshilaydi.
Xususan, HarmonyOS 7 tizimi sport mashgʻulotlarini kuzatish jarayonini chuqur optimallashtiradi. Shu bilan birga, u oʻta past haroratli sharoitlarda inson organizmining holatini va sogʻligʻini monitoring qilish imkoniyatlarini yanada yaxshilashga qaratilgan.
Bozordagi oʻrni va oldingi versiyalarEslatib oʻtamiz, avvalroq asl Huawei Watch Ultimate 2 modeli savdosi boshlangani maʼlum qilingan edi. Ushbu qurilma xaridorlar eʼtiboriga havola etilib, uning imkoniyatlari va texnik xususiyatlari texnologiya ixlosmandlari oʻrtasida keng muhokama qilingan edi.
Yangi taqdim etilayotgan Extraordinary Exploration versiyasi esa foydalanuvchilarga nafaqat texnik jihatdan kuchli, balki estetik jihatdan ham yuqori darajadagi premium gadjetni tanlash imkonini beradi. Qurilmaning toʻliq imkoniyatlari taqdimot kuni maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…