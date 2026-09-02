Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi
Angliyaning Manchester Siti klubi hujumchisi Erling Xoland faoliyatini Ispaniyaning grand klublaridan birida davom ettirishi ehtimoli doimo mavjud. Goal.com xabar berishicha, sobiq futbolchi Dietmar Xaman norvegiyalik toʻpurarning kelajagi va uning Kataloniyaning Barselona yoki Madridning Real klublari qiziqishiga qanday munosabat bildirishi mumkinligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erling Xoland 2022 yilning yozida otasi Alf-Inge izidan borib, Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgandi. Oshkora qilingan transfer qiymati 51 million funt sterlingni tashkil etgan bu kelishuv zamonaviy futbol bozorida haqiqiy topilma boʻlib chiqdi. Pep Guardiola boshchiligidagi jamoadagi ilk mavsumiyoq hujumchi Premyer-liga, Angliya kubogi va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonib, treble qayd etdi hamda 52 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Shundan beri kuchli hujumchi atrofida koʻplab rekordlar yangilanib, Angliya chempionatida tezkorlik bilan yuzdan ortiq gollar kiritildi. Futbolchi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan boʻlib, uning amaldagi kelishuvi 2034 yilgacha moʻljallangan. Biroq, shartnomaning oxirigacha bajarilishiga hech qanday kafolat yoʻq, chunki Ispaniya klublarining qiziqishi haqidagi gap-soʻzlar tingani yoʻq.
Ispaniya grandlari va yangi chaqiruvlarKelasi yozda 27 yoshni qarshilaydigan Erling Xoland Manchesterdagi beshinchi mavsumini yakunlaydi. Aynan shu davrda futbolchi oʻzi uchun yangi sinov eshiklarini ochishi va Kamp Nou yoki Santyago Bernabeu stadionlariga yoʻl olishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Sobiq yarim himoyachi Dietmar Xaman Betinia bilan hamkorlikdagi suhbatda bu boradagi savolga oʻz munosabatini bildirdi.
Xamaning fikricha, futbolchi Manchester Siti safida barcha sovrinlarni qoʻlga kiritib boʻldi. Chempionat va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonganidan soʻng, muayyan vaqt oʻtgach, oʻyinchida yangi motivatsiya va oʻzgarishlarga intilish paydo boʻlishi tabiiy jarayondir. Garchi uning uzoq muddatli shartnomasi mavjud boʻlsa-da, Barselona yoki Real Madrid kabi jamoalar eshik qoqsa, har qanday futbolchi uchun bu jiddiy qadam boʻlishi mumkin.
Shunga qaramay, transfer masalasi faqatgina futbolchining xohishiga bogʻliq emas. Manchester Siti klubining roziligisiz va amal qilib turgan ulkan shartnoma shartlarini inobatga olgan holda, bu oʻtish biroz murakkab kechishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Xolandning transfer narxi ham arzon boʻlmasligi aniq, bu esa Ispaniya klublari uchun qoʻshimcha qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.
…