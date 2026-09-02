Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi

·41·Sport
Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi

Angliyaning Manchester Siti klubi hujumchisi Erling Xoland faoliyatini Ispaniyaning grand klublaridan birida davom ettirishi ehtimoli doimo mavjud. Goal.com xabar berishicha, sobiq futbolchi Dietmar Xaman norvegiyalik toʻpurarning kelajagi va uning Kataloniyaning Barselona yoki Madridning Real klublari qiziqishiga qanday munosabat bildirishi mumkinligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erling Xoland 2022 yilning yozida otasi Alf-Inge izidan borib, Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgandi. Oshkora qilingan transfer qiymati 51 million funt sterlingni tashkil etgan bu kelishuv zamonaviy futbol bozorida haqiqiy topilma boʻlib chiqdi. Pep Guardiola boshchiligidagi jamoadagi ilk mavsumiyoq hujumchi Premyer-liga, Angliya kubogi va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonib, treble qayd etdi hamda 52 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Shundan beri kuchli hujumchi atrofida koʻplab rekordlar yangilanib, Angliya chempionatida tezkorlik bilan yuzdan ortiq gollar kiritildi. Futbolchi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan boʻlib, uning amaldagi kelishuvi 2034 yilgacha moʻljallangan. Biroq, shartnomaning oxirigacha bajarilishiga hech qanday kafolat yoʻq, chunki Ispaniya klublarining qiziqishi haqidagi gap-soʻzlar tingani yoʻq.

Ispaniya grandlari va yangi chaqiruvlar

Kelasi yozda 27 yoshni qarshilaydigan Erling Xoland Manchesterdagi beshinchi mavsumini yakunlaydi. Aynan shu davrda futbolchi oʻzi uchun yangi sinov eshiklarini ochishi va Kamp Nou yoki Santyago Bernabeu stadionlariga yoʻl olishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Sobiq yarim himoyachi Dietmar Xaman Betinia bilan hamkorlikdagi suhbatda bu boradagi savolga oʻz munosabatini bildirdi.

Xamaning fikricha, futbolchi Manchester Siti safida barcha sovrinlarni qoʻlga kiritib boʻldi. Chempionat va Chempionlar ligasida gʻalaba qozonganidan soʻng, muayyan vaqt oʻtgach, oʻyinchida yangi motivatsiya va oʻzgarishlarga intilish paydo boʻlishi tabiiy jarayondir. Garchi uning uzoq muddatli shartnomasi mavjud boʻlsa-da, Barselona yoki Real Madrid kabi jamoalar eshik qoqsa, har qanday futbolchi uchun bu jiddiy qadam boʻlishi mumkin.

Shunga qaramay, transfer masalasi faqatgina futbolchining xohishiga bogʻliq emas. Manchester Siti klubining roziligisiz va amal qilib turgan ulkan shartnoma shartlarini inobatga olgan holda, bu oʻtish biroz murakkab kechishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Xolandning transfer narxi ham arzon boʻlmasligi aniq, bu esa Ispaniya klublari uchun qoʻshimcha qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.

Erling XolandManchester SitiReal MadridBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Bugun, 12:02Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiRasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiBugun, 11:59UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Romano «Manchester Siti» yulduzi Klaudio Echeverrining yangi klubini e’lon qildi!Bugun, 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi