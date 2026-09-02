Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdi

·22·Avto
Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdi

Yaponiya avtomobil bozorida uzoq kutilgan premyera boʻlib oʻtdi — Mitsubishi kompaniyasi afsonaviy Pajero modelining mutlaqo yangi avlodini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobil ramali tuzilishga, doimiy toʻla uzatmaga hamda yetti oʻrindiqli saloniga ega boʻlib, bozorda Toyota Land Cruiser va Nissan Patrol kabi jiddiy raqobatchilar bilan kurashishga tayyor ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod modeli oʻlchamlari boʻyicha oʻz sinfidagilar bilan bemalol bellasha oladi. Avtomobilning uzunligi 4920 mm, eni 1925 mm, balandligi esa 1910 mm ni tashkil etadi. Gʻildirak bazasi 2870 mm boʻlib, bu koʻrsatkich Toyota Land Cruiser 300 modelidan biroz kattaroqdir. Shuningdek, yoʻltanlamasning klirensi 230 mm ga teng boʻlib, uning geometrik oʻtkazuvchanligi kirish burchagi 30,4 gradus, rampasi 22,6 gradus va chiqish burchagi 25,8 gradusni tashkil qilishi bilan ajralib turadi. Oʻqlar boʻyicha vazn taqsimoti esa deyarli mukammal — 52:48 nisbatda bajarilgan.

Texnik imkoniyatlar va yurish qismi

Avtomobil asosi sifatida yuqori mustahkamlikka ega zinapoya shaklidagi rama tanlangan. Old qismida ikki rischagarli, orqada esa besh rischagarli osma tizimi oʻrnatilgan. Kapot ostidan oʻzgaruvchan geometriyali turbokompressorli 2,4 litrli dizel dvigateli joy olgan. Ushbu agregat 480 N·m maksimal aylanish momentini taqdim etadi, biroq rasmiy maʼlumotlarda dvigatelning aniq quvvati hozircha eʼlon qilinmagan. Motor yangi sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.

Toʻla uzatma tizimi sifatida kompaniyaning maxsus S-AWC tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u istalgan yoʻl sharoitida yuqori boshqaruvchanlikni taʼminlaydi. Saloni 2+3+2 sxemasi boʻyicha jihozlangan. Ikkinchi qator oʻrindiqlari oldinga va orqaga 150 mm masofaga harakatlana oladi va ularni butunlay yigʻish ham mumkin. Qulaylikni oshirish maqsadida oʻrindiqlarni ventilyatsiya qilish tizimi va uch zonali iqlim nazorati oʻrnatilgan.

Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlik

Old panel dizayni ilk avlod Pajero uslubiga ishora qilsa-da, uning ichki qismi eng zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan. Yagona blokga birlashtirilgan ikkita 14,3 dyuymli displey haydovchiga barcha zarur maʼlumotlarni uzatib turadi. Shuningdek, smartfonlarni integratsiya qilish imkoniyati va 12 ta dinamik hamda ikkita kuchaytirgichga ega Yamaha audio tizimi mavjud. Mashina salonda mukammal shovqindan himoya qilish tizimi bilan jihozlanganligi ham alohida taʼkidlangan.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, yoʻltanlamas sekundiga 30 kadr chastotali uch oʻlchamli tasvirni beruvchi atroflicha koʻrish kamerasi, avtomagistrallarda harakatlanish uchun elektron yordamchilar va pedalni notoʻgʻri bosishdan himoya qilish tizimi bilan taʼminlangan. Passiv xavfsizlik majmuasiga sakkizta yostiqcha kiradi, ular orasida Mitsubishi uchun ilk bor oldingi yoʻlovchilar orasiga oʻrnatiladigan markaziy yostiqcha ham mavjud.

MitsubishiPajeroYoʻltanlamasPremyeraAvtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiKecha, 20:56Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKecha, 17:28Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi31.08, 14:28Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi31.08, 13:29Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi31.08, 02:26Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadi30.08, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi