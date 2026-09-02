Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdi
Yaponiya avtomobil bozorida uzoq kutilgan premyera boʻlib oʻtdi — Mitsubishi kompaniyasi afsonaviy Pajero modelining mutlaqo yangi avlodini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur avtomobil ramali tuzilishga, doimiy toʻla uzatmaga hamda yetti oʻrindiqli saloniga ega boʻlib, bozorda Toyota Land Cruiser va Nissan Patrol kabi jiddiy raqobatchilar bilan kurashishga tayyor ekanini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod modeli oʻlchamlari boʻyicha oʻz sinfidagilar bilan bemalol bellasha oladi. Avtomobilning uzunligi 4920 mm, eni 1925 mm, balandligi esa 1910 mm ni tashkil etadi. Gʻildirak bazasi 2870 mm boʻlib, bu koʻrsatkich Toyota Land Cruiser 300 modelidan biroz kattaroqdir. Shuningdek, yoʻltanlamasning klirensi 230 mm ga teng boʻlib, uning geometrik oʻtkazuvchanligi kirish burchagi 30,4 gradus, rampasi 22,6 gradus va chiqish burchagi 25,8 gradusni tashkil qilishi bilan ajralib turadi. Oʻqlar boʻyicha vazn taqsimoti esa deyarli mukammal — 52:48 nisbatda bajarilgan.
Texnik imkoniyatlar va yurish qismiAvtomobil asosi sifatida yuqori mustahkamlikka ega zinapoya shaklidagi rama tanlangan. Old qismida ikki rischagarli, orqada esa besh rischagarli osma tizimi oʻrnatilgan. Kapot ostidan oʻzgaruvchan geometriyali turbokompressorli 2,4 litrli dizel dvigateli joy olgan. Ushbu agregat 480 N·m maksimal aylanish momentini taqdim etadi, biroq rasmiy maʼlumotlarda dvigatelning aniq quvvati hozircha eʼlon qilinmagan. Motor yangi sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.
Toʻla uzatma tizimi sifatida kompaniyaning maxsus S-AWC tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u istalgan yoʻl sharoitida yuqori boshqaruvchanlikni taʼminlaydi. Saloni 2+3+2 sxemasi boʻyicha jihozlangan. Ikkinchi qator oʻrindiqlari oldinga va orqaga 150 mm masofaga harakatlana oladi va ularni butunlay yigʻish ham mumkin. Qulaylikni oshirish maqsadida oʻrindiqlarni ventilyatsiya qilish tizimi va uch zonali iqlim nazorati oʻrnatilgan.
Zamonaviy texnologiyalar va xavfsizlikOld panel dizayni ilk avlod Pajero uslubiga ishora qilsa-da, uning ichki qismi eng zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan boyitilgan. Yagona blokga birlashtirilgan ikkita 14,3 dyuymli displey haydovchiga barcha zarur maʼlumotlarni uzatib turadi. Shuningdek, smartfonlarni integratsiya qilish imkoniyati va 12 ta dinamik hamda ikkita kuchaytirgichga ega Yamaha audio tizimi mavjud. Mashina salonda mukammal shovqindan himoya qilish tizimi bilan jihozlanganligi ham alohida taʼkidlangan.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, yoʻltanlamas sekundiga 30 kadr chastotali uch oʻlchamli tasvirni beruvchi atroflicha koʻrish kamerasi, avtomagistrallarda harakatlanish uchun elektron yordamchilar va pedalni notoʻgʻri bosishdan himoya qilish tizimi bilan taʼminlangan. Passiv xavfsizlik majmuasiga sakkizta yostiqcha kiradi, ular orasida Mitsubishi uchun ilk bor oldingi yoʻlovchilar orasiga oʻrnatiladigan markaziy yostiqcha ham mavjud.
…