Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi avlodidagi buklama smartfoni — Xiaomi 18 Fold tashqi koʻrinishini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning toʻlaqonli taqdimoti joriy yilning 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy kuzgi taqdimot tadbirida boshqa ilgʻor flagman qurilmalar qatorida boʻlib oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu model konstruktsiyasini mutlaqo yangi — mid-fold deb atalgan form-faktor sifatida taʼriflamoqda. Taqdim etilgan rasmiy suratlarga koʻra, smartfon eʼtiborni tortuvchi qizil rangda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning tashqi qismida 5,38 dyuymli ekran joylashgan.
Texnik imkoniyatlar va kamera tizimiQurilmaning ichki qismidagi yigʻilmaydigan asosiy ekran diagonali 7,58 dyuymni tashkil etadi. Smartfon korpusining yuqori qismida gorizontal ravishda choʻzilgan asosiy kamera bloki oʻrin olgan boʻlib, unda uchta obyektiv hamda chirogʻi borligi koʻrinib turibdi.
Mazkur optik tizimni yaratish jarayonida taniqli Leica kompaniyasi mutaxassislari ham qatnashgan. Bu esa kelajakdagi flagman mobil suratga olish imkoniyatlari boʻyicha yuqori natijalarni koʻrsatishidan darak beradi.
Yangi protsessor va boshqa qurilmalarAvvalroq Xiaomi kompaniyasi oʻzining ushbu yangi qurilmasi maxsus tayyorlangan Xring O3 deb nomlangan bir kristalli tizim bazasida ishlovchi ilk smartfon boʻlishini maʼlum qilgan edi. Ushbu texnologik yechim mobil bozorida qanday natija koʻrsatishi mutaxassislar eʼtiborida turibdi.
Shuningdek, mazkur tadbir doirasida xuddi shu protsessor bazasida ishlaydigan ilk planshet — Pad 9 Pro Max ham namoyish etilishi kutilmoqda. 7-sentabrga belgilangan taqdimot Xiaomi uchun eng yirik va muhim tadbirlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
…