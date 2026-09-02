Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdi

·22·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi avlodidagi buklama smartfoni — Xiaomi 18 Fold tashqi koʻrinishini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning toʻlaqonli taqdimoti joriy yilning 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy kuzgi taqdimot tadbirida boshqa ilgʻor flagman qurilmalar qatorida boʻlib oʻtadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu model konstruktsiyasini mutlaqo yangi — mid-fold deb atalgan form-faktor sifatida taʼriflamoqda. Taqdim etilgan rasmiy suratlarga koʻra, smartfon eʼtiborni tortuvchi qizil rangda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning tashqi qismida 5,38 dyuymli ekran joylashgan.

Texnik imkoniyatlar va kamera tizimi

Qurilmaning ichki qismidagi yigʻilmaydigan asosiy ekran diagonali 7,58 dyuymni tashkil etadi. Smartfon korpusining yuqori qismida gorizontal ravishda choʻzilgan asosiy kamera bloki oʻrin olgan boʻlib, unda uchta obyektiv hamda chirogʻi borligi koʻrinib turibdi.

Mazkur optik tizimni yaratish jarayonida taniqli Leica kompaniyasi mutaxassislari ham qatnashgan. Bu esa kelajakdagi flagman mobil suratga olish imkoniyatlari boʻyicha yuqori natijalarni koʻrsatishidan darak beradi.

Yangi protsessor va boshqa qurilmalar

Avvalroq Xiaomi kompaniyasi oʻzining ushbu yangi qurilmasi maxsus tayyorlangan Xring O3 deb nomlangan bir kristalli tizim bazasida ishlovchi ilk smartfon boʻlishini maʼlum qilgan edi. Ushbu texnologik yechim mobil bozorida qanday natija koʻrsatishi mutaxassislar eʼtiborida turibdi.

Shuningdek, mazkur tadbir doirasida xuddi shu protsessor bazasida ishlaydigan ilk planshet — Pad 9 Pro Max ham namoyish etilishi kutilmoqda. 7-sentabrga belgilangan taqdimot Xiaomi uchun eng yirik va muhim tadbirlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonBuklama telefonLeica
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiBugun, 14:29Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiVivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 13:25Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariVivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlariBugun, 12:50Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi