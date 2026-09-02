Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?
Qozog‘istonga safar rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklarni yangi tartib qiziqtirmoqda. Mamlakat xorijliklar uchun elektron kirish ruxsatnomasi — ETA tizimini joriy qilmoqda.
Biroq bu oddiy viza emas. ETA vizasiz tartibda kirish huquqiga ega bo‘lgan xorijliklar uchun safardan oldin rasmiylashtiriladigan elektron ruxsatnoma hisoblanadi. Qozog‘iston hukumati QazETA platformasini ishga tushirgan va tizim bosqichma-bosqich majburiy tartibga o‘tkazilishi rejalashtirilganini ma’lum qilgan.
ETA nima va kimlar uchun kerak?
ETA — Electronic Travel Authorization, ya’ni elektron safar ruxsatnomasi.
Qozog‘iston rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, u mamlakatga kirish uchun viza talab qilinmaydigan davlatlar fuqarolariga mo‘ljallangan.
O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida vizasiz rejim amal qiladi. Amaldagi kelishuvga ko‘ra, ikki davlat fuqarolari 30 kungacha vizasiz kirib-chiqishi mumkin.
Shu sababli yangi ETA tizimi o‘zbekistonliklar uchun ham muhim masalaga aylanishi mumkin.
Eng muhim savol: ETA viza o‘rnini bosadimi?
Yo‘q.
ETA — viza emas, balki elektron oldindan ruxsat olish tizimi.
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra:
ETA elektron shaklda rasmiylashtiriladi;
ariza safardan kamida 72 soat oldin berilishi kerak;
ruxsatnoma 180 kun amal qiladi;
mamlakatda qancha muddat qolish mumkinligi esa amaldagi migratsiya qoidalari bilan belgilanadi;
ETA olinganining o‘zi Qozog‘istonga kirishni kafolatlamaydi.
Ya’ni 180 kunlik amal qilish muddati Qozog‘istonda 180 kun qolish mumkin degani emas.
Qozog‘istonga boruvchilar nimani bilishi kerak?
Yangi tizim joriy etilsa, safardan oldin elektron ruxsatnoma masalasini tekshirish muhim bo‘ladi.
Ayniqsa, chegaradan o‘tishdan oldin quyidagi ma’lumotlarga e’tibor berish kerak:
ETA talab qilinadimi yoki yo‘qmi;
arizani qancha vaqt oldin topshirish kerak;
elektron ruxsatnoma uchun qanday to‘lov belgilangan;
ruxsatnoma qaysi muddat davomida amal qiladi;
kirish uchun pasport ma’lumotlari to‘g‘ri kiritilganmi.
QazETA nima uchun joriy qilinmoqda?
Qozog‘iston QazETA platformasini xorijliklar bilan bog‘liq migratsiya xizmatlarini raqamlashtirish uchun ishlab chiqqan.
Platforma orqali elektron viza, ETA va boshqa raqamli xizmatlarni bir joyda taqdim etish ko‘zda tutilgan. Hozirda tizim pilot rejimida ishlamoqda.
Yangi tizimning asosiy maqsadi — xorijliklarning Qozog‘istonga kirishi va mamlakatda bo‘lishi bilan bog‘liq jarayonlarni raqamlashtirish.
ETA olish Qozog‘istonga kirishni kafolatlaydimi?
Yo‘q.
Bu eng muhim jihatlardan biri.
Rasmiy ma’lumotda ETA berilgan taqdirda ham Qozog‘istonga kirish avtomatik ravishda kafolatlanmasligi qayd etilgan. Yakuniy qaror davlat chegarasidan o‘tish vaqtida vakolatli organ tomonidan qabul qilinadi.
Hozircha eng muhim xulosa
Qozog‘iston xorijliklar uchun ETA tizimini joriy qilmoqda va uni vizasiz mamlakatlar fuqarolariga nisbatan bosqichma-bosqich majburiy qilish rejalashtirilgan.
Shuning uchun Qozog‘istonga tez-tez qatnaydigan o‘zbekistonliklar uchun bu o‘zgarishni kuzatib borish muhim.
Ammo hozircha rasmiy Qozog‘iston manbalarida 1 noyabrdan samolyotda va 15 noyabrdan avtomobil chegarasi orqali kirish uchun ETA majburiy bo‘lishi hamda uning aniq pullik miqdori haqida tasdiqlangan ma’lumotni topishning iloji bo‘lmadi. Shu bois bu sanalar va to‘lov miqdorini rasmiy qaror e’lon qilinmaguncha qat’iy fakt sifatida tarqatish to‘g‘ri emas.
Ya’ni asosiy yangilik aniq: Qozog‘iston xorijliklar uchun ETA elektron ruxsatnoma tizimini joriy qilmoqda. O‘zbekiston fuqarolari esa yangi tartib kuchga kirishidan oldin uning yakuniy talablari va to‘lov miqdorini tekshirib olishi kerak.
…