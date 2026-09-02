Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?

·70·Dunyo
Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?

Qozog‘istonga safar rejalashtirayotgan o‘zbekistonliklarni yangi tartib qiziqtirmoqda. Mamlakat xorijliklar uchun elektron kirish ruxsatnomasi — ETA tizimini joriy qilmoqda.

Biroq bu oddiy viza emas. ETA vizasiz tartibda kirish huquqiga ega bo‘lgan xorijliklar uchun safardan oldin rasmiylashtiriladigan elektron ruxsatnoma hisoblanadi. Qozog‘iston hukumati QazETA platformasini ishga tushirgan va tizim bosqichma-bosqich majburiy tartibga o‘tkazilishi rejalashtirilganini ma’lum qilgan.

ETA nima va kimlar uchun kerak?

ETA — Electronic Travel Authorization, ya’ni elektron safar ruxsatnomasi.

Qozog‘iston rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, u mamlakatga kirish uchun viza talab qilinmaydigan davlatlar fuqarolariga mo‘ljallangan.

O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasida vizasiz rejim amal qiladi. Amaldagi kelishuvga ko‘ra, ikki davlat fuqarolari 30 kungacha vizasiz kirib-chiqishi mumkin.

Shu sababli yangi ETA tizimi o‘zbekistonliklar uchun ham muhim masalaga aylanishi mumkin.

Eng muhim savol: ETA viza o‘rnini bosadimi?

Yo‘q.

ETA — viza emas, balki elektron oldindan ruxsat olish tizimi.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra:

  • ETA elektron shaklda rasmiylashtiriladi;

  • ariza safardan kamida 72 soat oldin berilishi kerak;

  • ruxsatnoma 180 kun amal qiladi;

  • mamlakatda qancha muddat qolish mumkinligi esa amaldagi migratsiya qoidalari bilan belgilanadi;

  • ETA olinganining o‘zi Qozog‘istonga kirishni kafolatlamaydi.

Ya’ni 180 kunlik amal qilish muddati Qozog‘istonda 180 kun qolish mumkin degani emas.

Qozog‘istonga boruvchilar nimani bilishi kerak?

Yangi tizim joriy etilsa, safardan oldin elektron ruxsatnoma masalasini tekshirish muhim bo‘ladi.

Ayniqsa, chegaradan o‘tishdan oldin quyidagi ma’lumotlarga e’tibor berish kerak:

  1. ETA talab qilinadimi yoki yo‘qmi;

  2. arizani qancha vaqt oldin topshirish kerak;

  3. elektron ruxsatnoma uchun qanday to‘lov belgilangan;

  4. ruxsatnoma qaysi muddat davomida amal qiladi;

  5. kirish uchun pasport ma’lumotlari to‘g‘ri kiritilganmi.

QazETA nima uchun joriy qilinmoqda?

Qozog‘iston QazETA platformasini xorijliklar bilan bog‘liq migratsiya xizmatlarini raqamlashtirish uchun ishlab chiqqan.

Platforma orqali elektron viza, ETA va boshqa raqamli xizmatlarni bir joyda taqdim etish ko‘zda tutilgan. Hozirda tizim pilot rejimida ishlamoqda.

Yangi tizimning asosiy maqsadi — xorijliklarning Qozog‘istonga kirishi va mamlakatda bo‘lishi bilan bog‘liq jarayonlarni raqamlashtirish.

ETA olish Qozog‘istonga kirishni kafolatlaydimi?

Yo‘q.

Bu eng muhim jihatlardan biri.

Rasmiy ma’lumotda ETA berilgan taqdirda ham Qozog‘istonga kirish avtomatik ravishda kafolatlanmasligi qayd etilgan. Yakuniy qaror davlat chegarasidan o‘tish vaqtida vakolatli organ tomonidan qabul qilinadi.

Hozircha eng muhim xulosa

Qozog‘iston xorijliklar uchun ETA tizimini joriy qilmoqda va uni vizasiz mamlakatlar fuqarolariga nisbatan bosqichma-bosqich majburiy qilish rejalashtirilgan.

Shuning uchun Qozog‘istonga tez-tez qatnaydigan o‘zbekistonliklar uchun bu o‘zgarishni kuzatib borish muhim.

Ammo hozircha rasmiy Qozog‘iston manbalarida 1 noyabrdan samolyotda va 15 noyabrdan avtomobil chegarasi orqali kirish uchun ETA majburiy bo‘lishi hamda uning aniq pullik miqdori haqida tasdiqlangan ma’lumotni topishning iloji bo‘lmadi. Shu bois bu sanalar va to‘lov miqdorini rasmiy qaror e’lon qilinmaguncha qat’iy fakt sifatida tarqatish to‘g‘ri emas.

Ya’ni asosiy yangilik aniq: Qozog‘iston xorijliklar uchun ETA elektron ruxsatnoma tizimini joriy qilmoqda. O‘zbekiston fuqarolari esa yangi tartib kuchga kirishidan oldin uning yakuniy talablari va to‘lov miqdorini tekshirib olishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiDubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiBugun, 10:30115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdiBugun, 09:54200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldiBugun, 09:42Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Kecha, 23:49«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariKecha, 23:44Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Shoshilinch: Ilon Mask va Kiyev o‘rtasidagi yashirin muzokaralar tafsiloti...Kecha, 23:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi