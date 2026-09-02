Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari

·1·Texno
Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari

Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining boʻlgʻusi flagman qurilmalari haqida qiziqarli maʼlumotlarni taqdim etishda davom etmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, mashhur Digital Chat Station insayderi Vivo brendining yangi yuqori darajadagi flagmani — Vivo X500 Pro Max haqida muhim tafsilotlarni oshkor qildi. Ushbu qurilma oʻzining ilgʻor displeyi va mobil suratga olish sohasidagi inqilobiy yechimlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Displey va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

Insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod Vivo X500 Pro Max smartfoni 6,85 dyuymli ulkan va sifatli displey bilan jihozlanadi. Ekran 2K+ yuqori aniqlikni hamda 144 Hz chastota yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va oʻyin oʻynashda oʻta silliq tasvirni taqdim etadi. Eʼtiborlisi, panel tekis shaklga ega boʻlib, uning atrofidagi qora hoshiya romlarining kengligi atigi 1 millimetrni tashkil qiladi.

Bunday oʻta yupqa ramkalar qurilmaning tashqi koʻrinishini yanada zamonaviy va premium darajaga olib chiqadi. Katta ekran oʻlchamiga qaramay, yupqa romlar tufayli smartfon foydalanishda qulay boʻlishi kutilmoqda. Yuqori chastotali 2K ekran esa flagman sinfidagi qurilmalarga qoʻyiladigan zamonaviy talablarga toʻlaqonli javob beradi.

Kamera va video yozish imkoniyatlari

Smartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning professional darajadagi optik tizimidir. Avvalroq Vivo kompaniyasi vakili Xan Bosyao X500 seriyasining kamera imkoniyatlari boʻyicha muhim sirdan parda ochgan edi. Unga koʻra, Vivo X500 Pro modeli 4K formatida soniyasiga 240, 480 yoki hatto 960 kadr tezlikda video yozib olish imkoniyatiga ega boʻlgan dunyodagi ilk smartfonga aylanadi.

Ushbu ilgʻor tizimning asosiy oʻzagini Zeiss Ultra Dynamic optikasi tashkil qiladi. Mashhur Zeiss brendi bilan hamkorlik suratga olish va video tasvir sifatini yangi bosqichga koʻtarishi kutilmoqda. Shuningdek, Vivo kompaniyasi MediaTek bilan birgalikda yangi maxsus chip ishlab chiqilganini tasdiqladi. Mazkur protsessor nafaqat umumiy unumdorlikni, balki foto va videolarni qayta ishlash jarayonini ham sezilarli darajada tezlashtiradi.

Gimbal stabilizatsiyasi va kelajakdagi istiqbollar

Surat va video sifatini yanada yaxshilash maqsadida ishlab chiqaruvchilar ilgʻor barqarorlashtirish texnologiyasini joriy etishdi. Xabarlarga koʻra, bosh kamera professional darajadagi kardandan osma (gimbal, stedikam) usulidagi stabilizatsiya tizimi bilan taʼminlanadi. Bunday texnologiya harakat vaqtida smartfon tebranishlarini ancha samaraliroq kompensatsiya qiladi.

Natijada, foydalanuvchilar hatto harakat davrida ham oʻta tiniq suratlar va silliq videolar olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Hozircha Vivo X500 Pro Max smartfonining rasmiy taqdimot sanasi va global bozorga chiqarilish narxlari haqida aniq maʼlumotlar berilmagan, biroq insayderlarning soʻnggi sizdirib yuborgan xabarlari texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

VivoSmartfonTexnologiyaYangiliklarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaKompakt smartfonda rekord darajadagi 8000 mA•ch batareya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:59Ayol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiAyol astronavtlar ochiq kosmosda qariyb yetti soat ishladiBugun, 11:23Xiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiXiaomi kompaniyasi yangi flagman buklama telefonini namoyish etdiBugun, 10:50Samsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiSamsung Galaxy S27 flagmanlari quvvatlash tezligi boʻyicha maʼlumot berildiBugun, 10:20AnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiAnTuTu avgust oyi eng kuchli subflagmanlar reytingini eʼlon qildiBugun, 09:26Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi