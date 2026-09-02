Vivo X500 Pro Max flagmani: 144 Hz ekran va noyob kamera imkoniyatlari
Smartfonlar bozori jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar oʻzlarining boʻlgʻusi flagman qurilmalari haqida qiziqarli maʼlumotlarni taqdim etishda davom etmoqda. IXBT.com nashrining xabar berishicha, mashhur Digital Chat Station insayderi Vivo brendining yangi yuqori darajadagi flagmani — Vivo X500 Pro Max haqida muhim tafsilotlarni oshkor qildi. Ushbu qurilma oʻzining ilgʻor displeyi va mobil suratga olish sohasidagi inqilobiy yechimlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Displey va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlarInsayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod Vivo X500 Pro Max smartfoni 6,85 dyuymli ulkan va sifatli displey bilan jihozlanadi. Ekran 2K+ yuqori aniqlikni hamda 144 Hz chastota yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va oʻyin oʻynashda oʻta silliq tasvirni taqdim etadi. Eʼtiborlisi, panel tekis shaklga ega boʻlib, uning atrofidagi qora hoshiya romlarining kengligi atigi 1 millimetrni tashkil qiladi.
Bunday oʻta yupqa ramkalar qurilmaning tashqi koʻrinishini yanada zamonaviy va premium darajaga olib chiqadi. Katta ekran oʻlchamiga qaramay, yupqa romlar tufayli smartfon foydalanishda qulay boʻlishi kutilmoqda. Yuqori chastotali 2K ekran esa flagman sinfidagi qurilmalarga qoʻyiladigan zamonaviy talablarga toʻlaqonli javob beradi.
Kamera va video yozish imkoniyatlariSmartfonning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning professional darajadagi optik tizimidir. Avvalroq Vivo kompaniyasi vakili Xan Bosyao X500 seriyasining kamera imkoniyatlari boʻyicha muhim sirdan parda ochgan edi. Unga koʻra, Vivo X500 Pro modeli 4K formatida soniyasiga 240, 480 yoki hatto 960 kadr tezlikda video yozib olish imkoniyatiga ega boʻlgan dunyodagi ilk smartfonga aylanadi.
Ushbu ilgʻor tizimning asosiy oʻzagini Zeiss Ultra Dynamic optikasi tashkil qiladi. Mashhur Zeiss brendi bilan hamkorlik suratga olish va video tasvir sifatini yangi bosqichga koʻtarishi kutilmoqda. Shuningdek, Vivo kompaniyasi MediaTek bilan birgalikda yangi maxsus chip ishlab chiqilganini tasdiqladi. Mazkur protsessor nafaqat umumiy unumdorlikni, balki foto va videolarni qayta ishlash jarayonini ham sezilarli darajada tezlashtiradi.
Gimbal stabilizatsiyasi va kelajakdagi istiqbollarSurat va video sifatini yanada yaxshilash maqsadida ishlab chiqaruvchilar ilgʻor barqarorlashtirish texnologiyasini joriy etishdi. Xabarlarga koʻra, bosh kamera professional darajadagi kardandan osma (gimbal, stedikam) usulidagi stabilizatsiya tizimi bilan taʼminlanadi. Bunday texnologiya harakat vaqtida smartfon tebranishlarini ancha samaraliroq kompensatsiya qiladi.
Natijada, foydalanuvchilar hatto harakat davrida ham oʻta tiniq suratlar va silliq videolar olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Hozircha Vivo X500 Pro Max smartfonining rasmiy taqdimot sanasi va global bozorga chiqarilish narxlari haqida aniq maʼlumotlar berilmagan, biroq insayderlarning soʻnggi sizdirib yuborgan xabarlari texnologiya ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…