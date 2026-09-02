Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?

·30·Sport
Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?

Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida hujum chizig‘ini tajribali yulduz bilan kuchaytirdi. Londonning «Arsenal» klubidan 8,6 million funt sterling evaziga sotib olingan 29 yoshli braziliyalik hujumchi Gabriel Jezus «ko‘k-anorranglilar» bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Transfer rasman tasdiqlangach, ESPN nashriga intervyu bergan forvard ushbu kelishuv qanday amalga oshgani, Xansi Flik loyihasi va Kataloniyaga ko‘chib o‘tish uchun moliyaviy manfaatlaridan kechgani haqida ochiq gapirib berdi.

«29 yoshimda bunday imkoniyat bo‘lishini kutmagandim»: Kutilmagan taklif

Braziliya terma jamoasi hujumchisi «Barselona» tomonidan bildirilgan qiziqish uning uchun mutlaq kutilmagan yangilik bo‘lganini yashirmadi:

  • «Agar siz mendan bir oy oldin so‘raganingizda, bu o‘tish ehtimoli juda past ekanini aytgan bo‘lardim. 29 yoshimda «Barsa»ga o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lishimni xayolimga ham keltirmagan edim;

  • Transfer amalga oshishi uchun nafaqat men bor kuchim bilan harakat qilishimga to‘g‘ri keldi, balki «Barselona» rahbariyati ham o‘z rolini yuqori darajada o‘ynadi», — deya ta’kidladi Jezus.

Puldan ustun qo‘yilgan bolalik orzusi va Flik omili

Kataloniya klubi moliyaviy feyr-pley cheklovlari sabab maoshlar fondini qat’iy nazorat qilayotgan bir paytda, braziliyalik hujumchining shaxsiy fidoyiligi ushbu transferning muvaffaqiyatli yakunlanishida hal qiluvchi rol o‘ynadi:

  • Moliyaviy yon berish: «Men maoshimni sezilarli darajada kamaytirishga rozi bo‘ldim, ammo «Barselona» libosida bo‘lish — butun umrlik orzu;

  • Strategik xarid: 8,6 million funtlik nisbatan arzon narx evaziga uch yillik bitim tuzilishi bosh murabbiy Xansi Flikka hujum chizig‘ida sifatli rotatsiya va yuqori raqobat yaratish imkonini beradi.

«Manchester Siti» bilan Angliyada chempionliklarni qo‘lga kiritgan va keyinchalik «Arsenal»ning asosiy kuchlaridan biriga aylangan Jezus endi Ispaniya La Ligasida o‘z faoliyatini qayta yuksaltirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

Sizningcha, maoshidan voz kechib bo‘lsa-da «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus Xansi Flik qo‘l ostida asosiy tarkibdan muqim joy ola biladimi yoki zaxira hujumchisi rolida qolib ketadimi? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:2021 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallarKecha, 22:55Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiDramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiKecha, 22:51Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinKecha, 22:18Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiKecha, 21:15Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiKecha, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)