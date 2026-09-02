Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?
Kataloniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasining so‘nggi pallasida hujum chizig‘ini tajribali yulduz bilan kuchaytirdi. Londonning «Arsenal» klubidan 8,6 million funt sterling evaziga sotib olingan 29 yoshli braziliyalik hujumchi Gabriel Jezus «ko‘k-anorranglilar» bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Transfer rasman tasdiqlangach, ESPN nashriga intervyu bergan forvard ushbu kelishuv qanday amalga oshgani, Xansi Flik loyihasi va Kataloniyaga ko‘chib o‘tish uchun moliyaviy manfaatlaridan kechgani haqida ochiq gapirib berdi.
«29 yoshimda bunday imkoniyat bo‘lishini kutmagandim»: Kutilmagan taklif
Braziliya terma jamoasi hujumchisi «Barselona» tomonidan bildirilgan qiziqish uning uchun mutlaq kutilmagan yangilik bo‘lganini yashirmadi:
«Agar siz mendan bir oy oldin so‘raganingizda, bu o‘tish ehtimoli juda past ekanini aytgan bo‘lardim. 29 yoshimda «Barsa»ga o‘tish imkoniyatiga ega bo‘lishimni xayolimga ham keltirmagan edim;
Transfer amalga oshishi uchun nafaqat men bor kuchim bilan harakat qilishimga to‘g‘ri keldi, balki «Barselona» rahbariyati ham o‘z rolini yuqori darajada o‘ynadi», — deya ta’kidladi Jezus.
Puldan ustun qo‘yilgan bolalik orzusi va Flik omili
Kataloniya klubi moliyaviy feyr-pley cheklovlari sabab maoshlar fondini qat’iy nazorat qilayotgan bir paytda, braziliyalik hujumchining shaxsiy fidoyiligi ushbu transferning muvaffaqiyatli yakunlanishida hal qiluvchi rol o‘ynadi:
Moliyaviy yon berish: «Men maoshimni sezilarli darajada kamaytirishga rozi bo‘ldim, ammo «Barselona» libosida bo‘lish — butun umrlik orzu;
Strategik xarid: 8,6 million funtlik nisbatan arzon narx evaziga uch yillik bitim tuzilishi bosh murabbiy Xansi Flikka hujum chizig‘ida sifatli rotatsiya va yuqori raqobat yaratish imkonini beradi.
«Manchester Siti» bilan Angliyada chempionliklarni qo‘lga kiritgan va keyinchalik «Arsenal»ning asosiy kuchlaridan biriga aylangan Jezus endi Ispaniya La Ligasida o‘z faoliyatini qayta yuksaltirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.
Sizningcha, maoshidan voz kechib bo‘lsa-da «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus Xansi Flik qo‘l ostida asosiy tarkibdan muqim joy ola biladimi yoki zaxira hujumchisi rolida qolib ketadimi? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…