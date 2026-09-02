Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdi

·0·Sport
Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdi

Rossiya kubogining guruh bosqich 3-turi doirasida kechgan «Orenburg» hamda «Rubin» jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv keskin kurash va asabiy penaltilar seriyasiga boy bo‘ldi. Bahsning asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bo‘lsa, futbol lotereyasida Qozon klubi raqibdan ustun keldi. Ushbu bellashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun ayniqsa e’tiborli kechdi: «Rubin»ning yosh himoyachisi Jahongir O‘rozov bahsni asosiy tarkibda boshlab, muhim g‘alabaga salmoqli hissa qo‘shdi.

Murosasiz kechgan 90 daqiqa: Almashingan gollar

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va kurashlarga boy tarzda kechdi:

  • 13-daqiqa: Qozonliklar safida Sive tezkor hujumni samarali yakunlab, «Rubin»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 54-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshida maydon egalari bosimni oshirdi va Kasajikovning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi (1:1).

Qolgan daqiqalarda darvozalarga boshqa to‘p kiritilmadi va kubok reglamentiga binoan g‘olibni aniqlash uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilindi.

O‘rozovning to‘liq o‘yini va sovuqqon zarbasi

Iqtidorli o‘zbekistonlik himoyachi Jahongir O‘rozov mazkur bahsda murabbiylar shtabining to‘liq ishonchiga sazovor bo‘ldi:

  • 90 daqiqa maydonda: Futbolchi bahsni ilk daqiqalardan boshlab, hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar mudofaa markazida ishonchli harakat qildi;

  • Penaltidagi aniqlik: Ruhiy bosim eng yuqori cho‘qqiga chiqqan seriyada O‘rozov 11 metrlik nuqtaga yaqinlashdi va sovuqqonlik bilan darvozani ishg‘ol qildi.

Yakunda penaltilar seriyasini 4:2 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan Qozon klubi qo‘shimcha ochkoni qo‘lga kiritdi.

Rossiya kubogi. Guruh bosqichi, 3-tur

  • «Orenburg» — «Rubin» 1:1 (penaltilar bo‘yicha — 2:4)

  • Gollar: Kasajikov (54) — Sive (13).

Kubokdagi ushbu muvaffaqiyatli ishtirok va penaltilar seriyasidagi qat’iyat o‘zbekistonlik yosh legionerning jamoadagi mavqeyi mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Jahongir O‘rozov mana shunday ishonchli o‘yinlari orqali «Rubin»ning Rossiya Premer-ligasi (RPL) doirasidagi asosiy tarkibidan ham muqim joy ola biladimi? Uning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinBugun, 22:18Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBugun, 21:15Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiBugun, 21:13Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiDramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiBugun, 21:09Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiKutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiBugun, 21:05Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)