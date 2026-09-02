Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdi
Rossiya kubogining guruh bosqich 3-turi doirasida kechgan «Orenburg» hamda «Rubin» jamoalari o‘rtasidagi to‘qnashuv keskin kurash va asabiy penaltilar seriyasiga boy bo‘ldi. Bahsning asosiy vaqti 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bo‘lsa, futbol lotereyasida Qozon klubi raqibdan ustun keldi. Ushbu bellashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun ayniqsa e’tiborli kechdi: «Rubin»ning yosh himoyachisi Jahongir O‘rozov bahsni asosiy tarkibda boshlab, muhim g‘alabaga salmoqli hissa qo‘shdi.
Murosasiz kechgan 90 daqiqa: Almashingan gollar
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va kurashlarga boy tarzda kechdi:
13-daqiqa: Qozonliklar safida Sive tezkor hujumni samarali yakunlab, «Rubin»ni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);
54-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshida maydon egalari bosimni oshirdi va Kasajikovning aniq zarbasi evaziga muvozanatni tikladi (1:1).
Qolgan daqiqalarda darvozalarga boshqa to‘p kiritilmadi va kubok reglamentiga binoan g‘olibni aniqlash uchun penaltilar seriyasiga murojaat qilindi.
O‘rozovning to‘liq o‘yini va sovuqqon zarbasi
Iqtidorli o‘zbekistonlik himoyachi Jahongir O‘rozov mazkur bahsda murabbiylar shtabining to‘liq ishonchiga sazovor bo‘ldi:
90 daqiqa maydonda: Futbolchi bahsni ilk daqiqalardan boshlab, hakamning yakuniy hushtagi chalingunga qadar mudofaa markazida ishonchli harakat qildi;
Penaltidagi aniqlik: Ruhiy bosim eng yuqori cho‘qqiga chiqqan seriyada O‘rozov 11 metrlik nuqtaga yaqinlashdi va sovuqqonlik bilan darvozani ishg‘ol qildi.
Yakunda penaltilar seriyasini 4:2 hisobida o‘z foydasiga hal qilgan Qozon klubi qo‘shimcha ochkoni qo‘lga kiritdi.
Rossiya kubogi. Guruh bosqichi, 3-tur
«Orenburg» — «Rubin» 1:1 (penaltilar bo‘yicha — 2:4)
Gollar: Kasajikov (54) — Sive (13).
Kubokdagi ushbu muvaffaqiyatli ishtirok va penaltilar seriyasidagi qat’iyat o‘zbekistonlik yosh legionerning jamoadagi mavqeyi mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Jahongir O‘rozov mana shunday ishonchli o‘yinlari orqali «Rubin»ning Rossiya Premer-ligasi (RPL) doirasidagi asosiy tarkibidan ham muqim joy ola biladimi? Uning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…