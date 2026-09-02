Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin

·9·Sport
Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin

Argentina milliy jamoasi yarimhimoyachisi Leandro Paredes mundial finalidan keyingi mojarolar va jamoa yetakchisi Lionel Messining ketishi ortidan terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga tayyorlanmoqda. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi jiddiy intizomiy jazo va terma jamoadagi keskin o'zgarishlar sababli shunday qarorga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, bungacha Ispaniyaga qarshi kechgan keskin final uchrashuvidan keyingi tartibsizliklar asosiy sabablardan biri bo'lgan. O'yin yakunidagi ommaviy mushtlashuv markazida bo'lgan Leandro Paredes raqib futbolchisi Gavidan tosh otib, uni yerga yiqitgani uchun qattiq jazolandi. Unga 10 ta o'yinlik diskvalifikatsiya va 66 ming funt sterling miqdorida jarima solindi, shuningdek, uchta hujum ayblovi qo'yildi.

Garchi Argentina futbol assotsiatsiyasining iltimosiga ko'ra, FIFA ushbu diskvalifikatsiyani rasmiy o'yinlar bilan bir qatorda A sinfidagi o'rtoqlik uchrashuvlarida ham o'tab ketishga ruxsat bergan bo'lsa-da, yarimhimoyachi bu jazoni o'tashni istamayapti. Uning ta'kidlashicha, yuzaga kelgan sharoitda terma jamoadagi faoliyatini avvalgidek davom ettirib bo'lmaydi.

Lionel Messining ketishi va kelajakdagi suhbat

Intizomiy muammolardan tashqari, Leandro Paredes Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlaganini ham asosiy sabab sifatida ko'rsatmoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchining ketishi terma jamoada ulkan bo'shliq qoldirdi va bu yo'qotishning o'rnini to'ldirib bo'lmaydi.

Paredes yaqin kunlarda bosh murabbiy Lionel Skaloni bilan yuzma-yuz uchrashib, o'zining kelajagini rasman muhokama qilishini bildirdi. Futbolchining so'zlariga ko'ra, hozirgi vaziyatda jamoada qolish juda qiyin kechadi va u barcha holatlarni sarhisob qilib yakuniy qarorga keladi.

Boy sovrinlar va xotiralar

Agar Leandro Paredes haqiqatan ham terma jamoadan ketishga qaror qilsa, u o'zining boy sovrinlar kolleksiyasi bilan xayrlashadi. U to'rt yil oldingi jahon chempionatida zafar quchgan tarkibning muhim a'zosi bo'lgan, shuningdek, ikki bor Amerika kubogini boshi uzra ko'tarishga muvaffaq bo'lgan.

Shunga qaramay, uning Argentina libosidagi so'nggi sahifasi Nyu-Jersidagi yoqimsiz voqealar bilan esda qolishi aniq. U Lionel Messining merosi abadiy qolishini ta'kidlab, final uning oxirgi o'yini bo'lishini oldindan sezishgan bo'lsada, bunday xayrlashuvga tayyor emasliklarini tan oldi.

Leandro ParedesArgentinaLionel MessiJahon chempionatiGoal.com
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBugun, 21:15Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiBugun, 21:13Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiDramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiBugun, 21:09Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiKutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiBugun, 21:05Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)