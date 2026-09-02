Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin
Argentina milliy jamoasi yarimhimoyachisi Leandro Paredes mundial finalidan keyingi mojarolar va jamoa yetakchisi Lionel Messining ketishi ortidan terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga tayyorlanmoqda. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchi jiddiy intizomiy jazo va terma jamoadagi keskin o'zgarishlar sababli shunday qarorga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, bungacha Ispaniyaga qarshi kechgan keskin final uchrashuvidan keyingi tartibsizliklar asosiy sabablardan biri bo'lgan. O'yin yakunidagi ommaviy mushtlashuv markazida bo'lgan Leandro Paredes raqib futbolchisi Gavidan tosh otib, uni yerga yiqitgani uchun qattiq jazolandi. Unga 10 ta o'yinlik diskvalifikatsiya va 66 ming funt sterling miqdorida jarima solindi, shuningdek, uchta hujum ayblovi qo'yildi.
Garchi Argentina futbol assotsiatsiyasining iltimosiga ko'ra, FIFA ushbu diskvalifikatsiyani rasmiy o'yinlar bilan bir qatorda A sinfidagi o'rtoqlik uchrashuvlarida ham o'tab ketishga ruxsat bergan bo'lsa-da, yarimhimoyachi bu jazoni o'tashni istamayapti. Uning ta'kidlashicha, yuzaga kelgan sharoitda terma jamoadagi faoliyatini avvalgidek davom ettirib bo'lmaydi.
Lionel Messining ketishi va kelajakdagi suhbatIntizomiy muammolardan tashqari, Leandro Paredes Lionel Messining xalqaro faoliyatini yakunlaganini ham asosiy sabab sifatida ko'rsatmoqda. Uning fikricha, afsonaviy hujumchining ketishi terma jamoada ulkan bo'shliq qoldirdi va bu yo'qotishning o'rnini to'ldirib bo'lmaydi.
Paredes yaqin kunlarda bosh murabbiy Lionel Skaloni bilan yuzma-yuz uchrashib, o'zining kelajagini rasman muhokama qilishini bildirdi. Futbolchining so'zlariga ko'ra, hozirgi vaziyatda jamoada qolish juda qiyin kechadi va u barcha holatlarni sarhisob qilib yakuniy qarorga keladi.
Boy sovrinlar va xotiralarAgar Leandro Paredes haqiqatan ham terma jamoadan ketishga qaror qilsa, u o'zining boy sovrinlar kolleksiyasi bilan xayrlashadi. U to'rt yil oldingi jahon chempionatida zafar quchgan tarkibning muhim a'zosi bo'lgan, shuningdek, ikki bor Amerika kubogini boshi uzra ko'tarishga muvaffaq bo'lgan.
Shunga qaramay, uning Argentina libosidagi so'nggi sahifasi Nyu-Jersidagi yoqimsiz voqealar bilan esda qolishi aniq. U Lionel Messining merosi abadiy qolishini ta'kidlab, final uning oxirgi o'yini bo'lishini oldindan sezishgan bo'lsada, bunday xayrlashuvga tayyor emasliklarini tan oldi.
…