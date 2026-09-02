21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar

·42·Sport
21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar

Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, zamonaviy futbol ramziga aylangan Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatiga nuqta qo‘yganini rasman e’lon qildi. 2005 yilda boshlangan 21 yillik ulug‘vor xalqaro epoxa o‘z yakuniga yetar ekan, yetakchi statistika markazlari «albiseleste» sardorining millat jamoasi libosida qayd etgan betakror rekordlari, qo‘lga kiritgan kuboklari va mag‘lubiyatlarga to‘la sinovli yo‘lini sarhisob qildi.

2005 yildan 2026 yilgacha: 207 ta bahs va hayratlanarli ko‘rsatkichlar

Lionel Messi Argentinaning asosiy jamoasida 20 yildan ortiq vaqt mobaynida mutlaq yetakchi sifatida to‘p surdi. Uning milliy termadagi statistik natijalari zamonaviy futbolda takrorlash deyarli imkonsiz bo‘lgan ko‘rsatkichga aylandi:

  • 207 ta uchrashuv: Messi barcha rasmiy va o‘rtoqlik o‘yinlarini qo‘shib hisoblaganda mamlakat tarixida eng ko‘p maydonga tushgan mutlaq rekordchi hisoblanadi;

  • 125 ta gol: Hujumchi milliy terma tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini mustahkamlab qo‘ydi;

  • 68 ta samarali uzatma: Sheriklari uchun yaratilgan vaziyatlar hisobiga Messi milliy jamoaning jami 193 ta golida bevosita ishtirok etdi;

  • Intizom: Maydondagi murosasiz kurashlar davomida u terma libosida 9 ta sariq hamda 2 ta qizil kartochka olgan.

Orzular ushaldi: Millatga taqdim etilgan 4 ta bosh sovrin

Faoliyatining dastlabki yillarida terma jamoa bilan yirik musobaqalarda g‘olib bo‘lolmaslik tamg‘asi Messini ko‘p yillar ta’qib qildi. Biroq u sabot bilan kurashib, oxir-oqibat Argentinani jahon futbolining mutlaq cho‘qqisiga olib chiqdi:

  • Jahon chempionati (2022): Qatardagi tarixiy mundialda chempionlik va 36 yil kutilgan bosh sovrin;

  • Amerika Kubogi (2021 va 2024): Qit’ada tengsizlikni isbotlagan ketma-ket ikki karra chempionlik unvoni;

  • Finalissima (2022): Yevropa chempioni Italiya ustidan «Uembli»da qozonilgan yorqin g‘alaba.

Alamli mag‘lubiyatlar: To‘kilgan ko‘z yoshlar va boy berilgan finallar

Leoning xalqaro yo‘li faqat oltin sahifalardan iborat emas. Uning faoliyatida millionlab argentinalik muxlislar bilan birgalikda boshdan kechirilgan og‘ir zarbalar ham bor:

  • 2014 va 2026 yilgi Jahon chempionatlari finallari: Messi milliy jamoani ikki bor mundialning hal qiluvchi finaligacha yetaklab bordi, biroq har ikkala safar ham oltin medalga bir qadam qolganda chempionlikni boy berdi;

  • 2016 yilgi Amerika Kubogi finali: Chili bilan bahsdagi penaltilar seriyasidan so‘ng Messi og‘ir ruhiy bosim sabab termadan ketganini e’lon qilgan, biroq keyinchalik xalq mehri va iltimosi bilan yana ortga qaytgan edi.

Barcha g‘alabalar, achchiq sinovlar va tarixiy rekordlarni ortda qoldirib, Messi milliy terma libosini abadiy afsona maqomida tark etdi.

Sizningcha, Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi qaysi goli yoki musobaqasi futbol tarixida eng buyuk iz qoldirdi? Ushbu afsonaviy sardorning ketishidan so‘ng «albiseleste» dunyodagi yetakchilik mavqeyini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiOktagondagi keskinlik: Song Yadong Usman Nurmagomedovning harakatlariga baho berdiKecha, 23:20Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Millionlardan kechdi: «Barselona»ga o‘tgan Gabriel Jezus nega maoshi kamayishiga rozi bo‘ldi?Kecha, 23:03Dramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiDramatik bahs: Jahongir O‘rozov «Rubin» safida penaltilar seriyasida gol urdiKecha, 22:51Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinKecha, 22:18Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiBir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdiKecha, 21:15Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiKecha, 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)