21 yillik sayohat poyoniga yetdi: raqamlar, rekordlar va dramatik finallar
Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi, zamonaviy futbol ramziga aylangan Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi faoliyatiga nuqta qo‘yganini rasman e’lon qildi. 2005 yilda boshlangan 21 yillik ulug‘vor xalqaro epoxa o‘z yakuniga yetar ekan, yetakchi statistika markazlari «albiseleste» sardorining millat jamoasi libosida qayd etgan betakror rekordlari, qo‘lga kiritgan kuboklari va mag‘lubiyatlarga to‘la sinovli yo‘lini sarhisob qildi.
2005 yildan 2026 yilgacha: 207 ta bahs va hayratlanarli ko‘rsatkichlar
Lionel Messi Argentinaning asosiy jamoasida 20 yildan ortiq vaqt mobaynida mutlaq yetakchi sifatida to‘p surdi. Uning milliy termadagi statistik natijalari zamonaviy futbolda takrorlash deyarli imkonsiz bo‘lgan ko‘rsatkichga aylandi:
207 ta uchrashuv: Messi barcha rasmiy va o‘rtoqlik o‘yinlarini qo‘shib hisoblaganda mamlakat tarixida eng ko‘p maydonga tushgan mutlaq rekordchi hisoblanadi;
125 ta gol: Hujumchi milliy terma tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini mustahkamlab qo‘ydi;
68 ta samarali uzatma: Sheriklari uchun yaratilgan vaziyatlar hisobiga Messi milliy jamoaning jami 193 ta golida bevosita ishtirok etdi;
Intizom: Maydondagi murosasiz kurashlar davomida u terma libosida 9 ta sariq hamda 2 ta qizil kartochka olgan.
Orzular ushaldi: Millatga taqdim etilgan 4 ta bosh sovrin
Faoliyatining dastlabki yillarida terma jamoa bilan yirik musobaqalarda g‘olib bo‘lolmaslik tamg‘asi Messini ko‘p yillar ta’qib qildi. Biroq u sabot bilan kurashib, oxir-oqibat Argentinani jahon futbolining mutlaq cho‘qqisiga olib chiqdi:
Jahon chempionati (2022): Qatardagi tarixiy mundialda chempionlik va 36 yil kutilgan bosh sovrin;
Amerika Kubogi (2021 va 2024): Qit’ada tengsizlikni isbotlagan ketma-ket ikki karra chempionlik unvoni;
Finalissima (2022): Yevropa chempioni Italiya ustidan «Uembli»da qozonilgan yorqin g‘alaba.
Alamli mag‘lubiyatlar: To‘kilgan ko‘z yoshlar va boy berilgan finallar
Leoning xalqaro yo‘li faqat oltin sahifalardan iborat emas. Uning faoliyatida millionlab argentinalik muxlislar bilan birgalikda boshdan kechirilgan og‘ir zarbalar ham bor:
2014 va 2026 yilgi Jahon chempionatlari finallari: Messi milliy jamoani ikki bor mundialning hal qiluvchi finaligacha yetaklab bordi, biroq har ikkala safar ham oltin medalga bir qadam qolganda chempionlikni boy berdi;
2016 yilgi Amerika Kubogi finali: Chili bilan bahsdagi penaltilar seriyasidan so‘ng Messi og‘ir ruhiy bosim sabab termadan ketganini e’lon qilgan, biroq keyinchalik xalq mehri va iltimosi bilan yana ortga qaytgan edi.
Barcha g‘alabalar, achchiq sinovlar va tarixiy rekordlarni ortda qoldirib, Messi milliy terma libosini abadiy afsona maqomida tark etdi.
Sizningcha, Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi qaysi goli yoki musobaqasi futbol tarixida eng buyuk iz qoldirdi? Ushbu afsonaviy sardorning ketishidan so‘ng «albiseleste» dunyodagi yetakchilik mavqeyini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…