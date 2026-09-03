Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)

·1·Madaniyat
Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)

Aktrisa Kumush Zokirova bugun, 3 sentyabr kuni 25 yoshni qarshi olmoqda. U tug‘ilgan kuni munosabati bilan Instagram sahifasida video joylashtirib, muxlislariga kutilmagan sovg‘a haqida so‘zlab berdi.

Aktrisaning aytishicha, kechasi soat 00:00 da uning oldiga yetkazib berish xizmati orqali noma’lum sovg‘a kelgan. Kumush sovg‘a kimdan va nima ekanini bilmagan holda ko‘chaga chiqqan.

Shunda uni qizil atirgullardan tayyorlangan katta guldasta hamda qizil yurak shaklidagi sharlar kutib turganini ko‘rish mumkin. Sovg‘a ustida esa ingliz tilida “Welcome to my life, my wife” degan yozuv bitilgan.

Kumush Zokirova ushbu videoga “Tug‘ilgan kunim bilan”, deya izoh qoldirgan.

Aktrisaning muxlislari ham izohlarda uni tavallud kuni bilan tabriklab, samimiy tilaklarini bildirgan.

Biz ham Kumush Zokirovani 25 yoshga to‘lgani bilan muborakbod etib, unga mustahkam sog‘liq, oilaviy baxt, ijodiy parvozlar va kelgusidagi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Eslatib o‘tamiz, Kumush Zokirova 2001 yil 3 sentyabrda tug‘ilgan. U shu kungacha qator kino va seriallar, shuningdek, kliplarda turli obrazlarni ijro etib kelgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Bugun, 11:48Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiZebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdiBugun, 11:10Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Bugun, 09:54«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)Bugun, 07:43Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiYulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiKecha, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi