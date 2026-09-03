«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...

·0·Sport
«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...

Umar Nurmagomedovning Shanxaydagi to‘qnashuvda kutilmaganda mag‘lubiyatga uchrashi MMA olamida hali ham keng muhokama qilinmoqda. Taniqli amerikalik sport tahlilchisi va sobiq UFC jangchisi Brendan Shaub o‘zining «Big Brown Breakdown» dasturida mazkur bahs yuzasidan fikr bildirar ekan, Dog‘iston jamoasining ko‘p yillardan beri davom etib kelayotgan yengilmas maqomi darz ketganini hamda navbatdagi og‘ir zarba yengil vazn chempioni Islom Maxachevga tegishi mumkinligini ta’kidladi.

«Endi ulardan kamroq qo‘rqishadi»: Shaubning shov-shuvli xulosalari

Tahlilchining fikricha, Umarning muvaffaqiyatsizligi shunchaki bitta jang boy berilganini anglatmaydi, balki raqiblar uchun ulkan psixologik va taktik imkoniyat eshigini ochdi:

  • Zirhdagi yoriq: «Umarning natijasi Nurmagomedovlar jamoasining “zirhi”da kichik bo‘lsa-da, jiddiy yoriq paydo bo‘lganini yaqqol ko‘rsatdi», — deya fikr bildirdi Shaub;

  • Maxachev uchun xavfli prognoz: «O‘ylashimcha, endi navbat Islom Maxachevga yetib keldi. Bu juda g‘alati eshitilishi mumkin, bilaman. Ammo endi raqiblar ularning jamoasidan avvalgidek hayiqmaydi va kamroq qo‘rqadi»;

  • Yengish rejasi oshkor bo‘ldi: Ekspertning ta’kidlashicha, dunyo bo‘ylab kuchli murabbiylar va raqib lagerlari Nurmagomedovlar maktabi jangchilarini qanday yengish va ularning bosimini qanday sindirish mumkinligiga oid aniq harakat rejasini (geymplan) ko‘ra boshladi.

«UFC Shanghai»dagi shok: Song Yadongning halokatli zarbasi

Eslatib o‘tamiz, Xitoyda bo‘lib o‘tgan «UFC Shanghai» turnirining markaziy bahslaridan biri mutlaq kutilmagan final bilan yakunlangan edi:

  • Xitoylik tajribali jangchi Song Yadong bahs favoriti hisoblangan rossiyalik Umar Nurmagomedovni 2-raunddayoq og‘ir zarba bilan muddatidan oldin nokautga uchratdi;

  • Bu mag‘lubiyat Umarning professional faoliyatidagi ilk qoqilishi bo‘ldi va Xabib Nurmagomedov rahbarligidagi dog‘istonlik jangchilarning mag‘lubiyatsiz seriyasiga sezilarli putur yetkazdi.

Aksariyat muxlislar Islom Maxachevning vazn toifasi, jismoniy kuchi va kurash salohiyati ancha yuqori ekanini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, Umarning nokauti diviziondagi raqiblarga Maxachevga qarshi bahslarda ham ruhiy dadillik bag‘ishlashi mumkin.

Sizningcha, Brendan Shaubning fikrlarida haqiqat bormi: Umarning mag‘lubiyati chindan ham Islom Maxachev va Dog‘iston jamoasi davrining tugashiga ishorami yoki bu shunchaki bitta jangchining tasodifiy taktik xatosimi? Maxachev navbatdagi janglarida ham o‘z kamarini saqlab qola oladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindiBugun, 13:40"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiBugun, 12:55Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)