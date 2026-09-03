«Navbat Maxachevga yetdi»: Brendan Shaub Umarning sensatsion nokautidan so‘ng...
Umar Nurmagomedovning Shanxaydagi to‘qnashuvda kutilmaganda mag‘lubiyatga uchrashi MMA olamida hali ham keng muhokama qilinmoqda. Taniqli amerikalik sport tahlilchisi va sobiq UFC jangchisi Brendan Shaub o‘zining «Big Brown Breakdown» dasturida mazkur bahs yuzasidan fikr bildirar ekan, Dog‘iston jamoasining ko‘p yillardan beri davom etib kelayotgan yengilmas maqomi darz ketganini hamda navbatdagi og‘ir zarba yengil vazn chempioni Islom Maxachevga tegishi mumkinligini ta’kidladi.
«Endi ulardan kamroq qo‘rqishadi»: Shaubning shov-shuvli xulosalari
Tahlilchining fikricha, Umarning muvaffaqiyatsizligi shunchaki bitta jang boy berilganini anglatmaydi, balki raqiblar uchun ulkan psixologik va taktik imkoniyat eshigini ochdi:
Zirhdagi yoriq: «Umarning natijasi Nurmagomedovlar jamoasining “zirhi”da kichik bo‘lsa-da, jiddiy yoriq paydo bo‘lganini yaqqol ko‘rsatdi», — deya fikr bildirdi Shaub;
Maxachev uchun xavfli prognoz: «O‘ylashimcha, endi navbat Islom Maxachevga yetib keldi. Bu juda g‘alati eshitilishi mumkin, bilaman. Ammo endi raqiblar ularning jamoasidan avvalgidek hayiqmaydi va kamroq qo‘rqadi»;
Yengish rejasi oshkor bo‘ldi: Ekspertning ta’kidlashicha, dunyo bo‘ylab kuchli murabbiylar va raqib lagerlari Nurmagomedovlar maktabi jangchilarini qanday yengish va ularning bosimini qanday sindirish mumkinligiga oid aniq harakat rejasini (geymplan) ko‘ra boshladi.
«UFC Shanghai»dagi shok: Song Yadongning halokatli zarbasi
Eslatib o‘tamiz, Xitoyda bo‘lib o‘tgan «UFC Shanghai» turnirining markaziy bahslaridan biri mutlaq kutilmagan final bilan yakunlangan edi:
Xitoylik tajribali jangchi Song Yadong bahs favoriti hisoblangan rossiyalik Umar Nurmagomedovni 2-raunddayoq og‘ir zarba bilan muddatidan oldin nokautga uchratdi;
Bu mag‘lubiyat Umarning professional faoliyatidagi ilk qoqilishi bo‘ldi va Xabib Nurmagomedov rahbarligidagi dog‘istonlik jangchilarning mag‘lubiyatsiz seriyasiga sezilarli putur yetkazdi.
Aksariyat muxlislar Islom Maxachevning vazn toifasi, jismoniy kuchi va kurash salohiyati ancha yuqori ekanini ta’kidlayotgan bo‘lsa-da, Umarning nokauti diviziondagi raqiblarga Maxachevga qarshi bahslarda ham ruhiy dadillik bag‘ishlashi mumkin.
Sizningcha, Brendan Shaubning fikrlarida haqiqat bormi: Umarning mag‘lubiyati chindan ham Islom Maxachev va Dog‘iston jamoasi davrining tugashiga ishorami yoki bu shunchaki bitta jangchining tasodifiy taktik xatosimi? Maxachev navbatdagi janglarida ham o‘z kamarini saqlab qola oladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…