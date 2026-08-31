Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildi

·2·Sport
Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri rasman yopildi. Argentina milliy jamoasi sardori, 39 yoshli afsonaviy hujumchi Lionel Messi «Albiseleste» safidagi 20 yillik faoliyatini yakunlaganini o‘zining Instagram sahifasida rasman e’lon qildi.

Messi o‘z murojaatida ushbu qarorni qabul qilish qalbini qattiq og‘ritganini, biroq buning vaqti-soati kelganiga to‘liq amin bo‘lganini bildirdi.

«Men holdan toydim»: Messining yurak so‘zlari

Afsonaviy futbolchi o‘z xayrlashuv postida milliy jamoaga o‘zini to‘liq bag‘ishlaganini ta’kidladi:

  • Yoshlar uchun yo‘l: «Men holdan toydim va milliy jamoaga boshqa hech narsa bera olmayman. O‘rnimga tarkibda o‘ynashga haqli bo‘lgan yosh va iqtidorli avlod kelmoqda»;

  • 20 yillik minnatdorchilik: «20 yil davomida meni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga, oilamga, murabbiylar shtabiga va jamoadoshlarimga rahmat. Bu muhitni juda sog‘inaman. Endi jamoani oddiy muxlis sifatida qo‘llab-quvvatlayman».

2026 yilgi Jahon chempionati: Rekordlar bilan xayrlashuv

Messining xayrlashuv qarori 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan so‘ng qabul qilindi. Nyu-Yorkda kechgan hal qiluvchi bahsda Argentina qo‘shimcha bo‘limlarda Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi (golni 106-daqiqada Ferran Torres urdi).

Shunga qaramay, Leo mazkur mundialda o‘z nomini tarixga abadiy yozib ketdi:

  • Aqlbovar qilmas statistika: 2026 yilgi mundialda 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi;

  • Tarixiy marra: Mundiallar tarixida jami 20 ta gol urgan birinchi futbolchi bo‘ldi;

  • O‘yinlar va assistlar rekordi: JCH tarixidagi eng ko‘p o‘yin va eng ko‘p golli uzatma bo‘yicha yangi rekordlarni o‘rnatdi;

  • Finallar tarixidagi eng yoshi katta o‘yinchi: 39 yoshida Gunnar Grenning ko‘p yillik rekordini yangilab, JCH finallari tarixidagi eng yoshi katta maydon o‘yinchisiga aylandi.

Messining Argentina libosidagi ulug‘vor yutuqlari

2006 yilda Germaniyadagi mundialda debyut qilgan yulduz milliy jamoa libosida 207 ta o‘yinda maydonga tushib, 125 ta gol va 68 ta assist qayd etdi. Uning qo‘lga kiritgan sovrinlari:

  • Jahon chempioni: 2022 yil (Qatar);

  • Jahon chempionati kumush medali: 2014 va 2026 yillar;

  • Amerika kubogi sohibi: 2021 va 2024 yillar;

  • Finalissima g‘olibi: 2022 yil;

  • Olimpiada chempioni: 2008 yil (Pekin).

Bu safar qaror qat’iy: 2016 yilgi voqea takrorlanmaydimi?

Bu Messining milliy jamoa bilan ilk xayrlashuvi emas. Roppa-rosa 10 yil oldin — 2016 yilda Amerika kubogi finalida Chiliga yutqazgach, u ketishini e’lon qilgan, ammo muxlislar iltimosi bilan qaytib, eng shonli davrni (2021–2024 yilgi g‘olibliklar) taqdim etgandi.

Biroq ekspertlar bu galgi qaror qaytarilmas ekanini ta’kidlamoqda. Hujumchining yoshi (39 yosh) va yaqinda otasining vafoti bilan bog‘liq og‘ir yo‘qotish uning o‘z qarorida qat’iy ekanini ko‘rsatmoqda.

Bundan keyin nima bo‘ladi?

Messining AQSHning «Inter Mayami» klubi bilan shartnomasi 2028 yilgacha amal qiladi, ya’ni u klublar miqyosida to‘p tepishda davom etadi.

Argentina milliy jamoasi esa navbatdagi Finalissima, 2030 yilgi JCH saralash bosqichi va 2028 yilgi Amerika kubogi turnirlariga endi o‘z sardori va yetakchisisiz kirishadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun, 21:09Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 20:30Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaPyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaBugun, 20:12Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bredli Barkolya «Liverpul» safidagi ilk intervyusida nimalar dedi?Bugun, 19:36Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Kechagi g‘alabadan so‘ng Mourinodan shov-shuvli bayonot: Tarkibda nimalar bo‘lmoqda?Bugun, 19:29Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Rasman: «Manchester Siti» 40 mln yevrolik yangi yulduz transferini e’lon qildi!Bugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)