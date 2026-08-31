Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildi
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri rasman yopildi. Argentina milliy jamoasi sardori, 39 yoshli afsonaviy hujumchi Lionel Messi «Albiseleste» safidagi 20 yillik faoliyatini yakunlaganini o‘zining Instagram sahifasida rasman e’lon qildi.
Messi o‘z murojaatida ushbu qarorni qabul qilish qalbini qattiq og‘ritganini, biroq buning vaqti-soati kelganiga to‘liq amin bo‘lganini bildirdi.
«Men holdan toydim»: Messining yurak so‘zlari
Afsonaviy futbolchi o‘z xayrlashuv postida milliy jamoaga o‘zini to‘liq bag‘ishlaganini ta’kidladi:
Yoshlar uchun yo‘l: «Men holdan toydim va milliy jamoaga boshqa hech narsa bera olmayman. O‘rnimga tarkibda o‘ynashga haqli bo‘lgan yosh va iqtidorli avlod kelmoqda»;
20 yillik minnatdorchilik: «20 yil davomida meni qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga, oilamga, murabbiylar shtabiga va jamoadoshlarimga rahmat. Bu muhitni juda sog‘inaman. Endi jamoani oddiy muxlis sifatida qo‘llab-quvvatlayman».
2026 yilgi Jahon chempionati: Rekordlar bilan xayrlashuv
Messining xayrlashuv qarori 2026 yilgi Jahon chempionati finalidan so‘ng qabul qilindi. Nyu-Yorkda kechgan hal qiluvchi bahsda Argentina qo‘shimcha bo‘limlarda Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi (golni 106-daqiqada Ferran Torres urdi).
Shunga qaramay, Leo mazkur mundialda o‘z nomini tarixga abadiy yozib ketdi:
Aqlbovar qilmas statistika: 2026 yilgi mundialda 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi;
Tarixiy marra: Mundiallar tarixida jami 20 ta gol urgan birinchi futbolchi bo‘ldi;
O‘yinlar va assistlar rekordi: JCH tarixidagi eng ko‘p o‘yin va eng ko‘p golli uzatma bo‘yicha yangi rekordlarni o‘rnatdi;
Finallar tarixidagi eng yoshi katta o‘yinchi: 39 yoshida Gunnar Grenning ko‘p yillik rekordini yangilab, JCH finallari tarixidagi eng yoshi katta maydon o‘yinchisiga aylandi.
Messining Argentina libosidagi ulug‘vor yutuqlari
2006 yilda Germaniyadagi mundialda debyut qilgan yulduz milliy jamoa libosida 207 ta o‘yinda maydonga tushib, 125 ta gol va 68 ta assist qayd etdi. Uning qo‘lga kiritgan sovrinlari:
Jahon chempioni: 2022 yil (Qatar);
Jahon chempionati kumush medali: 2014 va 2026 yillar;
Amerika kubogi sohibi: 2021 va 2024 yillar;
Finalissima g‘olibi: 2022 yil;
Olimpiada chempioni: 2008 yil (Pekin).
Bu safar qaror qat’iy: 2016 yilgi voqea takrorlanmaydimi?
Bu Messining milliy jamoa bilan ilk xayrlashuvi emas. Roppa-rosa 10 yil oldin — 2016 yilda Amerika kubogi finalida Chiliga yutqazgach, u ketishini e’lon qilgan, ammo muxlislar iltimosi bilan qaytib, eng shonli davrni (2021–2024 yilgi g‘olibliklar) taqdim etgandi.
Biroq ekspertlar bu galgi qaror qaytarilmas ekanini ta’kidlamoqda. Hujumchining yoshi (39 yosh) va yaqinda otasining vafoti bilan bog‘liq og‘ir yo‘qotish uning o‘z qarorida qat’iy ekanini ko‘rsatmoqda.
Bundan keyin nima bo‘ladi?
Messining AQSHning «Inter Mayami» klubi bilan shartnomasi 2028 yilgacha amal qiladi, ya’ni u klublar miqyosida to‘p tepishda davom etadi.
Argentina milliy jamoasi esa navbatdagi Finalissima, 2030 yilgi JCH saralash bosqichi va 2028 yilgi Amerika kubogi turnirlariga endi o‘z sardori va yetakchisisiz kirishadi.
…