Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?

·40·Sport
Lionel Messining vorisi aniqlandi: Argentina terma jamoasida 10-raqam kimga nasib etadi?

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni afsonaviy hujumchi Lionel Messi xalqaro faoliyatini yakunlaganidan keyin milliy jamoadagi mashhur 10-raqamli libosni egallaydigan futbolchini aniqladi. ESPN Argentina nashri insayderi Federiko Buenoning maʼlumotiga koʻra, murabbiylar shtabi bu masalada qatʼiy qarorga kelgan boʻlib, kelgusida bu ogʻir yuk yosh iqtidor egasi Niko Pazga topshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 2026yilgi jahon chempionatidan soʻng Lionel Messi hamda Nikolas Otamendi milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqib, Argentina terma jamoasida yangi davr boshlanishi va avlodlar almashinuvi jarayoni faol ravishda muhokama qilinmoqda. Garchi tarkibda Entso Fernandes va Aleksis Mak Allister kabi tajribali yulduzlar boʻlsa-da, bosh murabbiy tanlovni aynish 21 yoshli yarim himoyachi foydasiga qildi.

Kelajak vorisi va Skalonining shartnomasi

Hozircha Italiyaning Komo klubi sharafini himoya qilayotgan Niko Paz Albiseste safidagi dastlabki 11 ta oʻyinida 18-raqam ostida toʻp surgan edi. Biroq ichki rejalarga koʻra, agar bosh murabbiy Lionel Skaloni 2030-yilgacha moʻljallangan yangi shartnomani imzolasa, 10-raqamli libos aynan Niko Pazga topshirilishi ichki muhokamada allaqachon hal qilingan.

«Agar Skaloni Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi shartnomasini uzaytirsa, — deb taʼkidladi Federiko Bueno, — 10-raqamli libos Niko Pazga oʻtadi. Bu masala allaqachon jamoa ichida hal qilingan va juda jiddiy qabul qilinmoqda».

Tarixiy raqam va yangi chaqiriqlar

Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi 17 yil davomida terma jamoaning 10-raqamli libosini kiyib kelgan. U ilk bor bu raqamni 2009-yil mart oyida Diyego Maradona boshchiligida kiygan boʻlib, milliy jamoa safida mazkur raqam ostida 172 ta oʻyin oʻtkazish boʻyicha mutlaq rekord oʻrnatgan. Bu koʻrsatkich boʻyicha u Diyego Maradona, Ariel Ortega, Xuan Roman Rikelme va Marselo Galyardolarni ortda qoldirgan.

Niko Paz esa klub miqyosida oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Komo jamoasida 10-raqam ostida harakat qilib, 13 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi hamda jamoasining Chempionlar ligasiga chiqishida muhim oʻynadi. Hozirda Argentina terma jamoasi sentabr va oktabr oylaridagi kuzgi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu bahslar 2014-yilgi mundial faxriylari ketganidan keyin taktik oʻzgarishlarni boshdan kechirayotgan jamoa uchun muhim sinov vazifasini oʻtaydi.

Lionel MessiNiko PazLionel SkaloniArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiKlaudio Echeverri Manchester Sitidan Benfikaga koʻchib oʻtdiBugun, 11:15River Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiRiver Pleyt Enso Fernandes transferidan multimillionlik foyda oladiBugun, 11:15Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Germaniyada aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: 4 ta o‘yinda 27 ta gol urildi!Bugun, 10:46Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Kataloniyada katta o‘zgarish: Kasado nima uchun «Barselona»ni tark etdi?Bugun, 09:18Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Daniel Sebalos «Real Madrid»ni tark etib, qadrdon klubiga qaytdi!Bugun, 09:07Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi