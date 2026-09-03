SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi
Ukraina poytaxti Kiyevning Dnepr tumanida mamlakat milliy xavfsizligining ikki asosiy ustuni — Ukraina Xavfsizlik xizmati (SBU) hamda Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi (GUR) xodimlari o‘rtasida qurolli to‘qnashuv sodir bo‘ldi. Shumskiy ko‘chasida yuz bergan otishma oqibatida harbiy razvedkaning kamida uch nafar xizmatchisi o‘qotar quroldan og‘ir yaralandi, ulardan ikki nafarining ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda. Mazkur favqulodda hodisa Ukraina xavfsizlik tizimidagi ichki ziddiyatlarni yuzaga chiqardi.
RDK komandirining g‘oyib bo‘lishi: Qora BMW va maxsus qamoqxona
«Ukrainskaya pravda» nashrining yozishicha, qonli nizoning ildizi 23 avgust kuni «Rossiya ko‘ngillilar korpusi» (RDK) Ukraina bo‘linmasi komandiri o‘rinbosari Stepan Kaplunovning Kiyevdagi o‘z hovlisidan noma’lum shaxslar tomonidan olib ketilishi bilan bog‘liq:
Protsessual qoidalarning buzilishi: Kaplunovni hibsga olish jarayonida hech qanday bayonnoma tuzilmagan, unga rasmiy ayblov e’lon qilinmagan, advokat va tarjimon ishtiroki ta’minlanmagan;
«Bu oddiy o‘g‘irlik edi»: Keyinchalik ozod etilgan Kaplunov «Radio NV» nashriga bergan intervyusida voqeani shunday eslaydi:
«Meni yerga yotqizib, kishan taqishdi va qora BMW avtomobiliga tiqishdi. Ochig‘ini aytganda, bu shunchaki o‘g‘irlash edi. Qo‘llarim kishanlangan, ko‘zlarim skotch bilan bog‘langan holda qandaydir yashirin qamoqxonaga olib borishdi. Bir necha sutka davomida ko‘zlarim yopiq, qo‘llarim zanjirband holda saqlandim».
SBUning da’vosi: Maxsus xizmatdagi manbalar Kaplunovning Rossiya Federal Xavfsizlik xizmati (FSB) bilan yashirin aloqalarda gumon qilinganini bildirgan.
Shumskiy ko‘chasidagi otishma: Kvartira oldidagi qonli qarama-qarshilik
1 sentyabrdan 2 sentyabrga o‘tar kechasi SBU tezkor-tergov guruhi Kaplunovni tintuv o‘tkazish uchun uning kvartirasiga olib kelgan. Bundan xabar topgan GUR xodimlari va RDK jangchilari o‘z safdoshining o‘g‘irlab ketilganini da’vo qilib voqea joyiga yetib kelgan:
Kelishuvning buzilishi: Dastlab o‘zaro til topishishga urinilgan bo‘lsa-da, 2 sentyabr tongida vaziyat nazoratdan chiqib, o‘rtada otishma boshlangan;
Jarohatlanganlar: To‘qnashuv natijasida uch nafar harbiy razvedkachi yaralangan, voqea joyi politsiya tomonidan to‘liq o‘rab olinib, yaqin ko‘chalar harakat uchun yopilgan;
SBU pozitsiyasi: Mahkama FSB tomonidan muxolifat yetakchilaridan biriga qarshi rejalashtirilgan teraktning oldi olinayotganini, Mudofaa vazirligi bo‘linmasi hujum qilgani bois o‘z-o‘zini himoya qilish uchun qurol qo‘llanganini bildirdi;
GUR bayonoti: Razvedka boshqarmasi jangovar komandir noqonuniy o‘g‘irlanganini va SBU xodimlari qurolsiz razvedkachilarga qarata o‘t ochganini ta’kidlamoqda.
«Mutlaqo sharmandali holat»: Zelenskiyning munosabati va ilk iste’fo
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy kechki maxsus videomurojaatida mamlakat kuchishlatar tuzilmalari o‘rtasidagi bu to‘qnashuvni keskin qoraladi:
«Ukrainada faqat rus bosqinchilarigagina o‘q uzish mumkin. Boshqa har qanday otishma davlatimiz tomonidan hech kimga ruxsat etilmagan va bu mutlaqo sharmandali vaziyatdir», — deya ta’kidladi davlat rahbari.
Voqea ortidan SBUning Davlat sirini muhofaza qilish va litsenziyalash departamenti boshlig‘i Oleg Xramov darhol lavozimidan ozod etildi. Hozirda Ukraina Davlat tergov byurosi (GBR) va Bosh prokuratura jinoiy ish qo‘zg‘atib, voqea ishtirokchilarining harakatlariga huquqiy baho bermoqda. Tergov xulosalariga ko‘ra, yana qator yuqori lavozimli shaxslarning iste’foga chiqarilishi kutilmoqda.
Sizningcha, urush sharoitida xavfsizlik xizmati va harbiy razvedka o‘rtasidagi bunday ochiq qurolli nizoning yuzaga kelishi front ortidagi barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bu vaziyat tizimdagi siyosiy raqobatning cho‘qqisimi yoki idoralararo nazoratsizlik oqibati? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…