SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi

·31·Dunyo
SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi

Ukraina poytaxti Kiyevning Dnepr tumanida mamlakat milliy xavfsizligining ikki asosiy ustuni — Ukraina Xavfsizlik xizmati (SBU) hamda Mudofaa vazirligi Bosh razvedka boshqarmasi (GUR) xodimlari o‘rtasida qurolli to‘qnashuv sodir bo‘ldi. Shumskiy ko‘chasida yuz bergan otishma oqibatida harbiy razvedkaning kamida uch nafar xizmatchisi o‘qotar quroldan og‘ir yaralandi, ulardan ikki nafarining ahvoli o‘ta og‘ir deb baholanmoqda. Mazkur favqulodda hodisa Ukraina xavfsizlik tizimidagi ichki ziddiyatlarni yuzaga chiqardi.

RDK komandirining g‘oyib bo‘lishi: Qora BMW va maxsus qamoqxona

«Ukrainskaya pravda» nashrining yozishicha, qonli nizoning ildizi 23 avgust kuni «Rossiya ko‘ngillilar korpusi» (RDK) Ukraina bo‘linmasi komandiri o‘rinbosari Stepan Kaplunovning Kiyevdagi o‘z hovlisidan noma’lum shaxslar tomonidan olib ketilishi bilan bog‘liq:

  • Protsessual qoidalarning buzilishi: Kaplunovni hibsga olish jarayonida hech qanday bayonnoma tuzilmagan, unga rasmiy ayblov e’lon qilinmagan, advokat va tarjimon ishtiroki ta’minlanmagan;

  • «Bu oddiy o‘g‘irlik edi»: Keyinchalik ozod etilgan Kaplunov «Radio NV» nashriga bergan intervyusida voqeani shunday eslaydi:

    «Meni yerga yotqizib, kishan taqishdi va qora BMW avtomobiliga tiqishdi. Ochig‘ini aytganda, bu shunchaki o‘g‘irlash edi. Qo‘llarim kishanlangan, ko‘zlarim skotch bilan bog‘langan holda qandaydir yashirin qamoqxonaga olib borishdi. Bir necha sutka davomida ko‘zlarim yopiq, qo‘llarim zanjirband holda saqlandim».

  • SBUning da’vosi: Maxsus xizmatdagi manbalar Kaplunovning Rossiya Federal Xavfsizlik xizmati (FSB) bilan yashirin aloqalarda gumon qilinganini bildirgan.

Shumskiy ko‘chasidagi otishma: Kvartira oldidagi qonli qarama-qarshilik

1 sentyabrdan 2 sentyabrga o‘tar kechasi SBU tezkor-tergov guruhi Kaplunovni tintuv o‘tkazish uchun uning kvartirasiga olib kelgan. Bundan xabar topgan GUR xodimlari va RDK jangchilari o‘z safdoshining o‘g‘irlab ketilganini da’vo qilib voqea joyiga yetib kelgan:

  • Kelishuvning buzilishi: Dastlab o‘zaro til topishishga urinilgan bo‘lsa-da, 2 sentyabr tongida vaziyat nazoratdan chiqib, o‘rtada otishma boshlangan;

  • Jarohatlanganlar: To‘qnashuv natijasida uch nafar harbiy razvedkachi yaralangan, voqea joyi politsiya tomonidan to‘liq o‘rab olinib, yaqin ko‘chalar harakat uchun yopilgan;

  • SBU pozitsiyasi: Mahkama FSB tomonidan muxolifat yetakchilaridan biriga qarshi rejalashtirilgan teraktning oldi olinayotganini, Mudofaa vazirligi bo‘linmasi hujum qilgani bois o‘z-o‘zini himoya qilish uchun qurol qo‘llanganini bildirdi;

  • GUR bayonoti: Razvedka boshqarmasi jangovar komandir noqonuniy o‘g‘irlanganini va SBU xodimlari qurolsiz razvedkachilarga qarata o‘t ochganini ta’kidlamoqda.

«Mutlaqo sharmandali holat»: Zelenskiyning munosabati va ilk iste’fo

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy kechki maxsus videomurojaatida mamlakat kuchishlatar tuzilmalari o‘rtasidagi bu to‘qnashuvni keskin qoraladi:

«Ukrainada faqat rus bosqinchilarigagina o‘q uzish mumkin. Boshqa har qanday otishma davlatimiz tomonidan hech kimga ruxsat etilmagan va bu mutlaqo sharmandali vaziyatdir», — deya ta’kidladi davlat rahbari.

Voqea ortidan SBUning Davlat sirini muhofaza qilish va litsenziyalash departamenti boshlig‘i Oleg Xramov darhol lavozimidan ozod etildi. Hozirda Ukraina Davlat tergov byurosi (GBR) va Bosh prokuratura jinoiy ish qo‘zg‘atib, voqea ishtirokchilarining harakatlariga huquqiy baho bermoqda. Tergov xulosalariga ko‘ra, yana qator yuqori lavozimli shaxslarning iste’foga chiqarilishi kutilmoqda.

Sizningcha, urush sharoitida xavfsizlik xizmati va harbiy razvedka o‘rtasidagi bunday ochiq qurolli nizoning yuzaga kelishi front ortidagi barqarorlikka qanday ta’sir ko‘rsatadi? Bu vaziyat tizimdagi siyosiy raqobatning cho‘qqisimi yoki idoralararo nazoratsizlik oqibati? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Bugun, 14:58Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38Karachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiKarachida g‘oyib bo‘lgan chaqaloq ishida kutilmagan haqiqat ochildiBugun, 14:20Kanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiKanadaning suv omborida sirli orol paydo bo‘lib, g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida