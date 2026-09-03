Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdi
Google DeepMind va Google Research mutaxassislari ob-havoni oldindan aytish jarayonini tubdan oʻzgartiruvchi yangi sun'iy intellekt modelini namoyish etishdi. WeatherNext 3 deb nomlangan mazkur texnologiya atmosferadagi oʻzgarishlarni yanada aniqroq kuzatish hamda uning harakatini tez-tez prognoz qilish imkonini beradi. Ushbu yangilik meteorologiya sohasidagi chuqur oʻrganish texnologiyalariga asoslangan ulkan oʻzgarishlarning navbatdagi toʻlqini hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Google mazkur modelni oʻzining qidiruv tizimi, Google Maps va Gemini ilovalaridagi ob-havo maʼlumotlariga integratsiya qilishni boshlaydi. Shuningdek, u Google bulut platformalari orqali oddiy foydalanuvchilar va tadqiqotchilar uchun ham ochiq boʻladi. Google bosh muhandisi Samier Merchantning taʼkidlashicha, bu asosiy oʻzgaruvchilar kompaniya mahsulotlarini ilk bor bevosita quvvatlay boshlaydigan holatdir.
Sun'iy intellektning an'anaviy superkompyuterlardan ustunligiHozirgi kunda aksariyat ob-havo prognozlari davlatlarga qarashli superkompyuterlar tomonidan fizika qonunlarini ifodalovchi matematik tenglamalarni qayta ishlash orqali yaratiladi. Ushbu tizimlar aniq boʻlsa-da, ular juda qimmat turadi va nisbatan sekin ishlaydi. 2018 yilda Yevropaning Oʻrta muddatli ob-havo prognozlari markazi (ECMWF) yarim asrdan ortiq ob-havo maʼlumotlarini taqdim etganidan soʻng, sun'iy intellekt tadqiqotchilari hukumat vositalariga qaraganda tezroq va bir xil darajada aniq bashorat qiluvchi modellarni oʻrgata boshladilar.
DeepMind yetakchi tadqiqot menejeri Ferran Aletning aytishicha, ob-havo oʻta tartibsiz boʻlib, kichik tafovutlar ham katta oʻzgarishlarga olib kelishi mumkin. Mashinali oʻrganish toʻliq boʻlmagan maʼlumotlar va cheklangan hisoblash quvvati sharoitida taxminiy fizikani oʻrganib, koʻp miqdordagi maʼlumotlardan qoliplarni shakllantiradi. WeatherNext 3 modeli Brightband startapi tomonidan yaratilgan Operational WeatherBench qiyosiy vositasida sinovdan oʻtkazilganda yetakchi raqobatchilar orasida eng aniq natijani koʻrsatdi.
Texnologik yaxshilanishlar va yangi imkoniyatlarYangi model harorat, shamol tezligi va namlik kabi koʻrsatkichlarni tahlil qilishda Microsoft, NVIDIA va ECMWF kabi yetakchi tashkilotlarning chuqur oʻrganish modellarini, shuningdek, AQSh Milliy ob-havo xizmatining an'anaviy prognozlarini ortda qoldirdi. Sun'iy intellekt yordamida ob-havoni bashorat qilishda ilgari uchta asosiy muammo mavjud edi: kengroq hududni qamrab olish (15-25 kvadrat kilometr), yomgʻirni aniqlashdagi qiyinchiliklar va hukumat idoralari maʼlumotlariga qaramlik.
WeatherNext 3 modeli ana shu uchala muammoni ham hal qiladi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, u asosiy oʻzgaruvchilar boʻyicha 5 kilometr oʻlchamgacha boʻlgan aniqlikda bashorat qila oladi. Yomgʻir boʻyicha baholashlar WeatherNext 2 modeliga nisbatan 60 foizga yaxshilangan boʻlib, endilikda har olti soatda emas, balki har soatda prognozlar taqdim etiladi. Bular modelning avvalgisiga qaraganda 2,4 barobar koʻp parametrlarga egaligi va dekoder boshlari uchun maqsadlarning aniq sozlangani evaziga amalga oshirildi.
…