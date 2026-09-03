Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdi

·24·Texno
Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdi

Google DeepMind va Google Research mutaxassislari ob-havoni oldindan aytish jarayonini tubdan oʻzgartiruvchi yangi sun'iy intellekt modelini namoyish etishdi. WeatherNext 3 deb nomlangan mazkur texnologiya atmosferadagi oʻzgarishlarni yanada aniqroq kuzatish hamda uning harakatini tez-tez prognoz qilish imkonini beradi. Ushbu yangilik meteorologiya sohasidagi chuqur oʻrganish texnologiyalariga asoslangan ulkan oʻzgarishlarning navbatdagi toʻlqini hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Google mazkur modelni oʻzining qidiruv tizimi, Google Maps va Gemini ilovalaridagi ob-havo maʼlumotlariga integratsiya qilishni boshlaydi. Shuningdek, u Google bulut platformalari orqali oddiy foydalanuvchilar va tadqiqotchilar uchun ham ochiq boʻladi. Google bosh muhandisi Samier Merchantning taʼkidlashicha, bu asosiy oʻzgaruvchilar kompaniya mahsulotlarini ilk bor bevosita quvvatlay boshlaydigan holatdir.

Sun'iy intellektning an'anaviy superkompyuterlardan ustunligi

Hozirgi kunda aksariyat ob-havo prognozlari davlatlarga qarashli superkompyuterlar tomonidan fizika qonunlarini ifodalovchi matematik tenglamalarni qayta ishlash orqali yaratiladi. Ushbu tizimlar aniq boʻlsa-da, ular juda qimmat turadi va nisbatan sekin ishlaydi. 2018 yilda Yevropaning Oʻrta muddatli ob-havo prognozlari markazi (ECMWF) yarim asrdan ortiq ob-havo maʼlumotlarini taqdim etganidan soʻng, sun'iy intellekt tadqiqotchilari hukumat vositalariga qaraganda tezroq va bir xil darajada aniq bashorat qiluvchi modellarni oʻrgata boshladilar.

DeepMind yetakchi tadqiqot menejeri Ferran Aletning aytishicha, ob-havo oʻta tartibsiz boʻlib, kichik tafovutlar ham katta oʻzgarishlarga olib kelishi mumkin. Mashinali oʻrganish toʻliq boʻlmagan maʼlumotlar va cheklangan hisoblash quvvati sharoitida taxminiy fizikani oʻrganib, koʻp miqdordagi maʼlumotlardan qoliplarni shakllantiradi. WeatherNext 3 modeli Brightband startapi tomonidan yaratilgan Operational WeatherBench qiyosiy vositasida sinovdan oʻtkazilganda yetakchi raqobatchilar orasida eng aniq natijani koʻrsatdi.

Texnologik yaxshilanishlar va yangi imkoniyatlar

Yangi model harorat, shamol tezligi va namlik kabi koʻrsatkichlarni tahlil qilishda Microsoft, NVIDIA va ECMWF kabi yetakchi tashkilotlarning chuqur oʻrganish modellarini, shuningdek, AQSh Milliy ob-havo xizmatining an'anaviy prognozlarini ortda qoldirdi. Sun'iy intellekt yordamida ob-havoni bashorat qilishda ilgari uchta asosiy muammo mavjud edi: kengroq hududni qamrab olish (15-25 kvadrat kilometr), yomgʻirni aniqlashdagi qiyinchiliklar va hukumat idoralari maʼlumotlariga qaramlik.

WeatherNext 3 modeli ana shu uchala muammoni ham hal qiladi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, u asosiy oʻzgaruvchilar boʻyicha 5 kilometr oʻlchamgacha boʻlgan aniqlikda bashorat qila oladi. Yomgʻir boʻyicha baholashlar WeatherNext 2 modeliga nisbatan 60 foizga yaxshilangan boʻlib, endilikda har olti soatda emas, balki har soatda prognozlar taqdim etiladi. Bular modelning avvalgisiga qaraganda 2,4 barobar koʻp parametrlarga egaligi va dekoder boshlari uchun maqsadlarning aniq sozlangani evaziga amalga oshirildi.

GoogleSun'iy intellektOb-havoWeatherNext 3Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaBugun, 20:57Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiBugun, 19:54Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiBugun, 19:00Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi