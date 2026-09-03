TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon
TCL kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida muhim qadam tashlab, NXTPAPER texnologiyasini ilk bor OLED-displey bilan uygʻunlashtirgan yangi P80 turkumidagi qurilmalarni taqdim etdi. Ushbu innovatsion yondashuv foydalanuvchilarga ham zamonaviy multimedia imkoniyatlarini, ham koʻzni charchatmaydigan elektron kitob rejimini bitta gadjetda jamlab taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan TCL P80 Ultra 1,5K oʻlchamli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,83 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Mazkur panelning eng yuqori yorqinligi 3200 nitni tashkil etib, DCI-P3 ranglar qamrovini toʻliq qoplaydi va kundalik foydalanishda toʻlaqonli zamonaviy OLED-smartfon sifatida ishlaydi.
Max Ink rejimi va batareya quvvatiQurilmaning asosiy oʻziga xosligi korpusdagi maxsus tugma yordamida faollashadigan Max Ink rejimidir. Ushbu rejim yoqilganda ekran oq-qora tusga kirib, tashqi koʻrinishi qogʻozni eslatib yuboradi, interfeys esa ortiqcha ilova va bildirishnomalardan tozalanib, smartfonni elektron kitobga aylantiradi.
TCL taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon 5800 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Bu batareya oddiy rejimda yetti kungacha uzluksiz ishlashni, kutish rejimida esa bir oygacha (26 kun) quvvat saqlab turishni taʼminlay oladi. Shuningdek, qurilma 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik imkoniyatlar va yangi qatorP80 Ultra modeli Dimensity 7400 Elite protsessori, 8 GB tezkor va 512 GB gacha ichki xotira bilan jihozlangan. Asosiy kamera bloki uch karrali optik zumga ega 50, 8 va 50 megapikselli sensorlarni oʻz ichiga oladi. Ishlash unumdorligi va tasvir sifati boʻyicha yuqori talablarga javob beradigan ushbu moslama zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini toʻla qondiradi.
Kompaniya taqdimot doirasida P80 Pro va oddiy P80 modellarini ham namoyish etdi. Pro versiyasi OLED-ekran va asosiy imkoniyatlarni saqlab qolgan boʻlsa-da, telefotobektivdan mahrum etilgan. Bazaviy P80 esa NXTPAPER texnologiyasiz ekran va 5000 mA•ch akkumulyator bilan keladi.
Barcha uchala smartfon Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Bunda P80 Ultra hamda P80 Pro modellari uchun toʻrtta yirik Android yangilanishi va yetti yillik xavfsizlik yamogʻi taqdim etilishi rejalashtirilgan. Yevropa bozorida savdolar boshlanib ulgurgan boʻlib, narxlar P80 Ultra uchun 549 yevrodan, P80 Pro uchun 429 yevrodan va oddiy P80 uchun 349 yevrodan boshlanadi.
…