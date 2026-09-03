TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon

·0·Texno
TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon

TCL kompaniyasi mobil texnologiyalar bozorida muhim qadam tashlab, NXTPAPER texnologiyasini ilk bor OLED-displey bilan uygʻunlashtirgan yangi P80 turkumidagi qurilmalarni taqdim etdi. Ushbu innovatsion yondashuv foydalanuvchilarga ham zamonaviy multimedia imkoniyatlarini, ham koʻzni charchatmaydigan elektron kitob rejimini bitta gadjetda jamlab taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan TCL P80 Ultra 1,5K oʻlchamli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,83 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Mazkur panelning eng yuqori yorqinligi 3200 nitni tashkil etib, DCI-P3 ranglar qamrovini toʻliq qoplaydi va kundalik foydalanishda toʻlaqonli zamonaviy OLED-smartfon sifatida ishlaydi.

Max Ink rejimi va batareya quvvati

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi korpusdagi maxsus tugma yordamida faollashadigan Max Ink rejimidir. Ushbu rejim yoqilganda ekran oq-qora tusga kirib, tashqi koʻrinishi qogʻozni eslatib yuboradi, interfeys esa ortiqcha ilova va bildirishnomalardan tozalanib, smartfonni elektron kitobga aylantiradi.

TCL taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, smartfon 5800 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Bu batareya oddiy rejimda yetti kungacha uzluksiz ishlashni, kutish rejimida esa bir oygacha (26 kun) quvvat saqlab turishni taʼminlay oladi. Shuningdek, qurilma 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik imkoniyatlar va yangi qator

P80 Ultra modeli Dimensity 7400 Elite protsessori, 8 GB tezkor va 512 GB gacha ichki xotira bilan jihozlangan. Asosiy kamera bloki uch karrali optik zumga ega 50, 8 va 50 megapikselli sensorlarni oʻz ichiga oladi. Ishlash unumdorligi va tasvir sifati boʻyicha yuqori talablarga javob beradigan ushbu moslama zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini toʻla qondiradi.

Kompaniya taqdimot doirasida P80 Pro va oddiy P80 modellarini ham namoyish etdi. Pro versiyasi OLED-ekran va asosiy imkoniyatlarni saqlab qolgan boʻlsa-da, telefotobektivdan mahrum etilgan. Bazaviy P80 esa NXTPAPER texnologiyasiz ekran va 5000 mA•ch akkumulyator bilan keladi.

Barcha uchala smartfon Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Bunda P80 Ultra hamda P80 Pro modellari uchun toʻrtta yirik Android yangilanishi va yetti yillik xavfsizlik yamogʻi taqdim etilishi rejalashtirilgan. Yevropa bozorida savdolar boshlanib ulgurgan boʻlib, narxlar P80 Ultra uchun 549 yevrodan, P80 Pro uchun 429 yevrodan va oddiy P80 uchun 349 yevrodan boshlanadi.

TCLSmartfonNXTPAPEROLEDTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaBugun, 20:57Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 20:27Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiBugun, 19:54Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiBugun, 19:00Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi