Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...
Varshavadagi turnirda Javohir Sindarov ustidan g‘alaba qozongan Gukesh Dommarajuning jo‘shqin munosabati shaxmat olamida e’tiborni tortgan edi. Hindistonlik grossmeyster g‘alabadan keyin his-tuyg‘ularini yashirmay, emotsiyalarini ochiq namoyish qildi.
Oradan vaqt o‘tib, Javohirdan raqibining bu munosabati haqida fikri so‘raldi. O‘zbekistonlik shaxmatchi esa Gukeshning harakatlarini tanqid qilish o‘rniga, uning ehtimoliy psixologik holatini tushunishga harakat qildi.
Sindarov Gukeshning holatini qanday izohladi?
Javohirning fikricha, kuchli shaxmatchi uchun omadsiz turnirlardan keyin tashqi bosim va tanqid sezilarli darajada ortishi mumkin.
«Gukesh omadsiz turnir o‘tkazsa, hamma uning shaxmati haqida har xil gaplarni aytishni boshlaydi. Balki chempionlik matchi oldidan o‘ziga bo‘lgan ishonchni his qilish uchun unga bu juda zarur bo‘lgandir».
Sindarov shu orqali raqibining g‘alabadan keyingi kuchli emotsiyalarini o‘ziga xos psixologik reaksiya sifatida baholagan.
«Men ham ruhan juda yaxshi tayyorlanganman»
Javohir o‘zining ham bunday katta musobaqalarga psixologik jihatdan tayyor ekanini ta’kidladi.
Bu ayniqsa yuqori darajadagi shaxmatda muhim omil hisoblanadi. Chunki grossmeysterlar o‘rtasidagi bahs nafaqat doskadagi kombinatsiyalar, balki bosim, ishonch va emotsional barqarorlikni ham talab qiladi.
Sindarovning ta’kidlashicha, u raqiblarning g‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyingi munosabatiga bolaligidanoq ko‘nikib kelgan.
Nodirbek bilan bolalikdagi raqobat
Javohir bu borada Nodirbek bilan kechgan bolalik yillarini ham esladi.
«Men raqiblar doimo shunday qiladigan turnirlarda ulg‘ayganman. Bolaligimizda Nodirbek bilan juda ko‘p o‘ynaganmiz».
Sindarovning aytishicha, O‘zbekiston chempionatlarida ular o‘rtasidagi raqobatda g‘alaba va mag‘lubiyatga munosabat hamisha jo‘shqin bo‘lgan.
«U yutqazsa men nishonlardim, men yutqazsam u quvonardi. Shuning uchun bu men uchun mutlaqo tabiiy holat».
Sindarov nega bu vaziyatni oddiy holat deb hisoblaydi?
Javohirning javobidan ko‘rinib turibdiki, u Gukeshning g‘alabadan keyingi emotsiyalarini shaxsiy haqorat yoki hurmatsizlik sifatida qabul qilmagan.
Aksincha, o‘zbek shaxmatchisi bunday reaksiyani raqobatning tabiiy qismi sifatida ko‘radi. Uning uchun bolalikdan shakllangan sport muhitida raqibning g‘alabadan quvonishi yoki mag‘lubiyatdan keyingi munosabati oddiy holat bo‘lib kelgan.
Eng muhimi — shaxmat doskasidagi javob
Sindarovning munosabati professional sportdagi muhim jihatni ham ko‘rsatadi: kuchli raqiblar o‘rtasidagi keskin raqobat shaxsiy munosabatlardan alohida bo‘lishi mumkin.
Varshavadagi partiyada Gukesh g‘alaba qozondi va buni katta emotsiyalar bilan nishonladi. Javohir esa raqibining bu holatini tushunish bilan qabul qildi.
Shu tariqa, shaxmatchilar o‘rtasidagi raqobatning yana bir tomoni — doskada qattiq kurash, undan tashqarida esa raqibning his-tuyg‘ularini tushunish ekanini Sindarovning javobi yaqqol ko‘rsatdi.
…