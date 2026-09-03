Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...

·1·Sport
Sindarov Gukeshning his-tuyg‘ulariga kutilmagan baho berdi...

Varshavadagi turnirda Javohir Sindarov ustidan g‘alaba qozongan Gukesh Dommarajuning jo‘shqin munosabati shaxmat olamida e’tiborni tortgan edi. Hindistonlik grossmeyster g‘alabadan keyin his-tuyg‘ularini yashirmay, emotsiyalarini ochiq namoyish qildi.

Oradan vaqt o‘tib, Javohirdan raqibining bu munosabati haqida fikri so‘raldi. O‘zbekistonlik shaxmatchi esa Gukeshning harakatlarini tanqid qilish o‘rniga, uning ehtimoliy psixologik holatini tushunishga harakat qildi.

Sindarov Gukeshning holatini qanday izohladi?

Javohirning fikricha, kuchli shaxmatchi uchun omadsiz turnirlardan keyin tashqi bosim va tanqid sezilarli darajada ortishi mumkin.

«Gukesh omadsiz turnir o‘tkazsa, hamma uning shaxmati haqida har xil gaplarni aytishni boshlaydi. Balki chempionlik matchi oldidan o‘ziga bo‘lgan ishonchni his qilish uchun unga bu juda zarur bo‘lgandir».

Sindarov shu orqali raqibining g‘alabadan keyingi kuchli emotsiyalarini o‘ziga xos psixologik reaksiya sifatida baholagan.

«Men ham ruhan juda yaxshi tayyorlanganman»

Javohir o‘zining ham bunday katta musobaqalarga psixologik jihatdan tayyor ekanini ta’kidladi.

Bu ayniqsa yuqori darajadagi shaxmatda muhim omil hisoblanadi. Chunki grossmeysterlar o‘rtasidagi bahs nafaqat doskadagi kombinatsiyalar, balki bosim, ishonch va emotsional barqarorlikni ham talab qiladi.

Sindarovning ta’kidlashicha, u raqiblarning g‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyingi munosabatiga bolaligidanoq ko‘nikib kelgan.

Nodirbek bilan bolalikdagi raqobat

Javohir bu borada Nodirbek bilan kechgan bolalik yillarini ham esladi.

«Men raqiblar doimo shunday qiladigan turnirlarda ulg‘ayganman. Bolaligimizda Nodirbek bilan juda ko‘p o‘ynaganmiz».

Sindarovning aytishicha, O‘zbekiston chempionatlarida ular o‘rtasidagi raqobatda g‘alaba va mag‘lubiyatga munosabat hamisha jo‘shqin bo‘lgan.

«U yutqazsa men nishonlardim, men yutqazsam u quvonardi. Shuning uchun bu men uchun mutlaqo tabiiy holat».

Sindarov nega bu vaziyatni oddiy holat deb hisoblaydi?

Javohirning javobidan ko‘rinib turibdiki, u Gukeshning g‘alabadan keyingi emotsiyalarini shaxsiy haqorat yoki hurmatsizlik sifatida qabul qilmagan.

Aksincha, o‘zbek shaxmatchisi bunday reaksiyani raqobatning tabiiy qismi sifatida ko‘radi. Uning uchun bolalikdan shakllangan sport muhitida raqibning g‘alabadan quvonishi yoki mag‘lubiyatdan keyingi munosabati oddiy holat bo‘lib kelgan.

Eng muhimi — shaxmat doskasidagi javob

Sindarovning munosabati professional sportdagi muhim jihatni ham ko‘rsatadi: kuchli raqiblar o‘rtasidagi keskin raqobat shaxsiy munosabatlardan alohida bo‘lishi mumkin.

Varshavadagi partiyada Gukesh g‘alaba qozondi va buni katta emotsiyalar bilan nishonladi. Javohir esa raqibining bu holatini tushunish bilan qabul qildi.

Shu tariqa, shaxmatchilar o‘rtasidagi raqobatning yana bir tomoni — doskada qattiq kurash, undan tashqarida esa raqibning his-tuyg‘ularini tushunish ekanini Sindarovning javobi yaqqol ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviNursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi — parter ustasi va nostandart zarbachi to‘qnashuviBugun, 22:59Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiBugun, 21:34«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasiBugun, 21:32Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)