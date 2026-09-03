Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladi

·2·Sport
Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladi

Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, Madridning «Real» klubi sobiq ustozi Karlo Anchelotti bugun, 3 sentyabr kuni «qirollik klubi»ning Valdebebasdagi qarorgohiga kutilmagan tashrif buyurdi. Madridliklar bilan birga jahon futbolining eng yuqori cho‘qqilarini zabt etgan tajribali italiyalik mutaxassis «qaymoqranglilar»ning amaldagi bosh murabbiyi Joze Mourino bilan ko‘p yillik do‘stona aloqalari hamda uning Madriddagi yangi missiyasi haqida to‘xtalib, hamkasbi sha’niga yuksak iliq fikrlar bildirdi.

«Joze — ulkan murabbiy»: Anchelottining do‘stona bayonoti

Madriddagi uchrashuv va jamoa bilan diydorlashuvdan so‘ng Anchelotti ikki buyuk murabbiy o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga oid savollarga ochiq va samimiy javob qaytardi:

  • Ko‘p yillik mustahkam do‘stlik: «Mourino bilan munosabatlarim? Biz uzoq yillardan beri juda yaxshi munosabatdamiz. Oramizda muntazam va iliq aloqa bor, tez-tez fikr va xabarlar almashib turamiz», — dedi Anchelotti;

  • «Real»dagi yangi imkoniyatdan mamnunlik: «Uning bu yerda, aynan “Real”da ekanidan, o‘zini juda yaxshi biladigan va qadrlaydigan ushbu buyuk klubda yana ishlash imkoniyatiga ega bo‘lganidan chin dildan xursandman»;

  • Katta natijalarga bo‘lgan ishonch: «O‘ylaymanki, u bu yerda haqiqatan ham katta ishlarni amalga oshiradi. Joze — chinakam ulkan murabbiy», — deya portugaliyalik hamkasbining salohiyatini yuqori baholadi italiyalik mutaxassis.

Madrid solnomasini yozgan ikki afsona: Davrlar almashinuvi

Eslatib o‘tamiz, Karlo Anchelotti «Real» Madrid tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri sanaladi. U klubni ikki davr mobaynida — 2013–2015 yillar hamda 2021–2025 yillar oralig‘ida to‘rt mavsumdan ortiq boshqarib, Chempionlar Ligasidagi bir qator yorqin g‘alabalarni tuhfa etgan.

2026 yil iyun oyida jamoa boshqaruviga qaytgan Joze Mourino esa «qaymoqranglilar» bilan yangi titullarni qo‘lga kiritishga kirishgan. Anchelottining ushbu tashrifi va ochiq e’tirofi ikki kuchli mutaxassis o‘rtasida hech qanday raqobat emas, balki yuksak kasbiy hurmat va samimiy birdamlik borligini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangilangan «Real» Karlo Anchelotti davridagi ulkan g‘alabalarni takrorlay oladimi? Dunyo futbolidagi bu ikki buyuk ustozning bir-biriga bo‘lgan yuksak ehtiromi va do‘stligiga qanday baho berasiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 20:54Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)