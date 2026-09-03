Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladi
Braziliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi, Madridning «Real» klubi sobiq ustozi Karlo Anchelotti bugun, 3 sentyabr kuni «qirollik klubi»ning Valdebebasdagi qarorgohiga kutilmagan tashrif buyurdi. Madridliklar bilan birga jahon futbolining eng yuqori cho‘qqilarini zabt etgan tajribali italiyalik mutaxassis «qaymoqranglilar»ning amaldagi bosh murabbiyi Joze Mourino bilan ko‘p yillik do‘stona aloqalari hamda uning Madriddagi yangi missiyasi haqida to‘xtalib, hamkasbi sha’niga yuksak iliq fikrlar bildirdi.
«Joze — ulkan murabbiy»: Anchelottining do‘stona bayonoti
Madriddagi uchrashuv va jamoa bilan diydorlashuvdan so‘ng Anchelotti ikki buyuk murabbiy o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarga oid savollarga ochiq va samimiy javob qaytardi:
Ko‘p yillik mustahkam do‘stlik: «Mourino bilan munosabatlarim? Biz uzoq yillardan beri juda yaxshi munosabatdamiz. Oramizda muntazam va iliq aloqa bor, tez-tez fikr va xabarlar almashib turamiz», — dedi Anchelotti;
«Real»dagi yangi imkoniyatdan mamnunlik: «Uning bu yerda, aynan “Real”da ekanidan, o‘zini juda yaxshi biladigan va qadrlaydigan ushbu buyuk klubda yana ishlash imkoniyatiga ega bo‘lganidan chin dildan xursandman»;
Katta natijalarga bo‘lgan ishonch: «O‘ylaymanki, u bu yerda haqiqatan ham katta ishlarni amalga oshiradi. Joze — chinakam ulkan murabbiy», — deya portugaliyalik hamkasbining salohiyatini yuqori baholadi italiyalik mutaxassis.
Madrid solnomasini yozgan ikki afsona: Davrlar almashinuvi
Eslatib o‘tamiz, Karlo Anchelotti «Real» Madrid tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri sanaladi. U klubni ikki davr mobaynida — 2013–2015 yillar hamda 2021–2025 yillar oralig‘ida to‘rt mavsumdan ortiq boshqarib, Chempionlar Ligasidagi bir qator yorqin g‘alabalarni tuhfa etgan.
2026 yil iyun oyida jamoa boshqaruviga qaytgan Joze Mourino esa «qaymoqranglilar» bilan yangi titullarni qo‘lga kiritishga kirishgan. Anchelottining ushbu tashrifi va ochiq e’tirofi ikki kuchli mutaxassis o‘rtasida hech qanday raqobat emas, balki yuksak kasbiy hurmat va samimiy birdamlik borligini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Joze Mourino boshchiligidagi yangilangan «Real» Karlo Anchelotti davridagi ulkan g‘alabalarni takrorlay oladimi? Dunyo futbolidagi bu ikki buyuk ustozning bir-biriga bo‘lgan yuksak ehtiromi va do‘stligiga qanday baho berasiz? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…